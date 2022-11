Ersatzgeschwächter TSV Dorfen erkämpft sich Punkt beim TuS Raubling

Nach Führung die Kontrolle verloren: TSV Dorfen bringt knappe Führung nicht nach Hause © Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen kann doch noch punkten. Beim TuS Raubling erreichte der Fußball-Bezirksligist mit einer Rumpfelf ein überaus verdientes 1:1.

Dorfen – Es wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen. Schon vor Beginn der Partie lobte Trainer Armin Feckl die hervorragenden Platzverhältnisse, die man sich aufgrund des Regenwetters anders vorgestellt hatte. Er musste nach wie vor auf den Abwehrrecken und Kapitän Andreas Hartl verzichten. Auch Goalgetter Gerhard Thalmaier konnte nicht eingesetzt werden. Zudem musste auch noch Flügelflitzer Manuel Zander kurzfristig aus familiären Gründen passen.

Trotzdem hielten die Dorfener recht gut mit. Alle Ersatzspieler wollten von Anfang an zeigen, dass sie gleichwertig sind. So ging es von Beginn an hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft ein Übergewicht erspielen konnte. Doch dann die erste Dorfener Chance. Nach einem Freistoß von Benedikt Hönninger ließ Torwart Alexander Kuile die Kugel nach vorne abprallen, direkt vor die Füße von Sebastian „Tank“Bauer. Der traf, etwas überrascht, das Leder mit seinem linken Fuß nicht richtig und schoss weit übers Gehäuse (25.).

TSV Dorfen: Führung in der 37. Spielminute durch Bauer

Nach einem sehenswerten Spielzug der Isenstädter erreichte ein langer Ball Michael Friemer. Der brachte ihn gleich unter Kontrolle, gab weiter in die Mitte. Dort lauerte „Tank“ Bauer und schloss volley aus acht Metern zur Dorfener 1:0-Führung ab (37.). Kurz danach waren die Raublinger mit einer Flanke gefährlich, aber in der Mitte verpassten gleich zwei Stürmer die Chance, das Leder im Gehäuse von Alexander Wolf unterbringen (39.). Nach der Pause kamen die Gastgeber wie ausgewechselt aus der Kabine. Sie gingen mit aggressivem Pressing ans Werk. Das brachte mit der Zeit auch zunehmend Härte in die Zweikämpfe, und damit fanden sich die Isenstädter vorerst nicht zurecht.

Es dauerte nicht lange, da hatten auch die Raublinger ihr Erfolgserlebnis. Ausgangspunkt war ein Eckball für den TuS. In der Mitte war Franz Mangstl in Position gelaufen. Mit seinem ersten Versuch scheiterte er noch, auch beim zweiten traf er den Ball nicht richtig, doch dieser kullerte zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck (50). Die Dorfener bemühten sich eifrig, drängten auf die neuerliche Führung. Sie spielten gefällig, aber der entscheidende Pass in die Schnittstelle wollte einfach nicht gelingen. So sprach auch Feckl von einem am Ende gerechten Ergebnis. „Wir haben einfach unser Spiel von hinten raus nicht mehr richtig unter Kontrolle gebracht“, meinte er abschließend. (mer)