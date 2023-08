Dorfener Volksfest-Kracher

Teilen

Der Knoten ist geplatzt bei Dorfens Mittelfeldantreiber Fabio Zöller (blau-rot), der in den beiden letzten Spielen jeweils getroffen hat und auch beim letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Moosinning (Foto) erfolgreich war. Das ist jedes Wochenende wie Würfeln. In dieser Saison mussten wir in jedem Match eine andere Abwehrkette aufbieten. Dorfens Trainer Heiko Baumgärtner © Hermann Weingarttner

Am Samstag gastiert der FC Moosinning zum Landkreis-Derby beim TSV

Dorfen/Moosinning – Den Bezirksliga-Fußballern des TSV Dorfen steht an diesem Samstag das erste Landkreisderby der Saison ins Haus. Gegner ist der FC Moosinning, die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

„Es wird ein schwerer Gang für uns, aber gegen Moosinning haben wir uns in der Vergangenheit meist gut präsentiert“, bringt es der Sportliche Leiter der Isenstädter, Markus Wetzel, auf den Punkt. In der Tat können sich die letzten Ergebnisse sehen lassen. Aber neben 4:0- und 5:0-Siegen mussten die Dorfener zuletzt auch eine unglückliche 2:3-Niederlage hinnehmen. „Die Moosinninger haben zwar die erste Partie gegen Raubling klar verloren, dafür aber dann zwei Siege eingefahren. Mit ihnen wird auf alle Fälle wieder zu rechnen sein“, weiß Wetzel.

Er meint weiter, dass sich der TSV mit seiner Offensivreihe allerdings nicht zu verstecken brauche. Die sechs Treffer in den beiden letzten Begegnungen würden das beweisen. Aber in der Defensivreihe hapert es noch gewaltig. Das sieht auch Wetzel so. „Da müssen wir dran arbeiten. Acht Gegentore in den drei Partien sind in der Tat zu viele. Da müssen wir diesmal viel kompakter stehen“, weist er auf die eklatanten Abwehrfehler hin.

Es gilt also, die vielen Leichtsinnsfehler zu vermeiden. Das wird aber schwer werden. Michael Eder hat sich in der Partie gegen den SVN München eine Muskelverletzung zugezogen und fällt ziemlich sicher aus. Zudem ist der Einsatz von Manuel Rott fraglich, dessen dicker Knöchel ihm Probleme bereitet. Schwerwiegend ist auch die Zerrung im Oberschenkel von Kapitän und Goalgetter Gerhard „Gaga“ Thalmaier. Auch er wird erst nach dem Abschlusstraining über seinen Einsatz entscheiden können.

So ist für Trainer Heiko Baumgärtner erneut ein Umbau der Abwehrreihe nötig, was es für ihn nicht einfacher macht. Das bestätigt auch Wetzel: „Das ist jedes Wochenende wie Würfeln. In dieser Saison mussten wir in jedem Match eine andere Abwehrkette aufbieten. Sie konnte sich also nicht einspielen. Aber wir wollen nicht jammern.“ Und er ergänzt: „Zum Volksfest erwarten wir viele Zuschauer und wollen gegen Moosinning die drei Punkte natürlich zu Hause behalten“.

Beim FC Moosinning hat sich die Stimmung nach den Siegen in Peterskirchen und gegen Langengeisling deutlich verbessert. „Wir haben den schlechten Start nach oben korrigiert. Vielleicht war das genau der richtige Wachrüttler, auf jeden Fall war die Reaktion in beiden Spielen gut“, sagt Moosinnings Trainer Christoph Ball, der jedoch darauf hinweist, dass in Dorfen ein ganz anderes Kaliber auf seine Truppe wartet. „Das wird jetzt das erste richtige Brett in dieser Saison. Dorfen hat mit Alex Wolf, Michal Eder und Gerhard Thalmaier eine richtig gute Achse. Und die jungen Spieler rumpeln entsprechend“, weiß der FCM-Coach. „Das wird vom Tempo und von der Körperlichkeit eine ganz andere Herausforderung. Da müssen wir schauen, dass wir etwas mitnehmen können.“

Torwart Aaron Siegl und Bastian Lanzinger, die gegen Langengeisling passen mussten, stehen wieder zur Verfügung. Erfreut ist Ball von der Entwicklung des jungen Mats Behrens, der vor der Saison aus Schleswig-Holstein nach Moosinning gekommen ist: „Der junge Karl macht seine Sache auf der rechten Seite sehr gut.“ Etwas Sorgen bereitet dem Coach jedoch, dass seine Mannschaft zuletzt nach der jeweiligen 2:0-Führung den Betrieb fast eingestellt hat: „Wir haben dann zwar immer zum idealen Zeitpunkt den dritten Treffer nachgelegt, aber eine Garantie dafür gibt es halt nicht“ betont Ball. „Wenn wir uns da jeweils das 1:2 fangen, dann wird es richtig grantig.“ Und er ergänzt: „Solche Auszeiten können wir uns in Dorfen auf keinen Fall erlauben.“

Hans-Peter Mertins und Michael Buchholz tippen 2:2

TSV-Kader

Wolf, Mierschke, Brenninger, Thalmaier, Zöller, F. Blaha (?), Linner, Eicher, Heilmeier, Rachl, Lorant, Hänle, Rott, Tenha, M. Bauer, Sporrer, Bräuniger, Friemer, Zander

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Buttstedt, Stauf, Lanzinger, Eschbaumer, Haumann, Bagci, C. Ball, Jakob, Haas, Reiser, T. Auerweck, Fitzpatrick, Ulitzka, Rösl, Werndl, Behrens, Lechner, A. Auerweck