Freddy Böhlert muss weichen: Ex-Buch-Trainer Dragan Pesic neuer Coach beim FVgg Gammelsdorf

Dragan Pesic übernimmt beim FVgg Gammelsdorf

Nach dem jähen Ende beim SV Buch hat Dragan Pesic schnell einen neuen Trainerjob gefunden. Er soll schon am morgigen Dienstag das erste Training beim Kreisklassisten FVgg Gammelsdorf leiten.

Dragan Pesic tritt die Nachfolge von Freddy Böhlert an, von dem sich die Hallertauer in der Winterpause nach mäßiger Vorrunde getrennt haben. Ganz Neuland sei für ihn die FVgg nicht, denn mit Interesse habe er die „unglücklich verlaufenen Relegationsspiele der Gammelsdorfer zur Kreisliga“ verfolgt, so der neue Coach. „Ich bin vom Gammelsdorfer Projekt überzeugt“, sagt Pesic, der deshalb auch Angebote zum Teil höherklassiger Clubs ausgeschlagen habe.

Text: Redaktion Erding