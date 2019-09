VfB dreht Spiel gegen Eichenried in letzter Sekunde

von Jogi Gaiser schließen

Die Reserve des VfB entschied das Kellerduell gegen Eichenried mit 2:1 für sich, bleibt aber weiterhin auf einem Religionsplatz in der Tabelle.

Die Gäste gingen bereits in der 16. Minute durch Wolfgang Föhringer in Führung. Die Gastgeber waren nur kurz geschockt und kamen in der 30. Minute durch Kristijan Parlov zum Ausgleichstreffern. Mit diesem Gleichstand ging es in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff könnte keine der beiden Mannschaften irgendwelche Akzente setzen. Zum "Man of the Match" avancierte Maximilian Kopp, der für den VfB Hallbergmoos in der 2. Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Quelle: fussball-vorort.de