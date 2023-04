Die Erdinger Kreisliga: Drei Derbys und ein Husarenritt

Von: Helmut Findelsberger

Wollen auch in Allershausen jubeln: die Lengdorfer (v. l.) Maxi Mayer, Tobias Lechner, Torschütze Bernhard Heilmeier, Michael Ortner und Lukas Fischer, die sich hier über den Siegtreffer in Walpertskirchen freuen. © Christian Riedel

Eichenried krasser Außenseiter in Eching – Wörths Personallage entspannt sich

Landkreis – Eine Partie beim Spitzenreiter? Nichts leichter als das – findet zumindest der SV Eichenried. „Wir können relativ entspannt nach Eching fahren“, meint jedenfalls Trainer Stefan Huber, „aber vielleicht hilft es, auswärts befreit aufspielen zu können“. Maxi Kirmeyer ist zurück, dafür fehlt Daniel Wiskitenski.

Es war trainingsfrei beim SV Walpertskirchen trotz der Niederlage gegen Lengdorf. „Das war ein wenig unglücklich, und wir haben zu viele Chancen vergeben“, sagt Trainer Josef Heilmeier. „Gegen Taufkirchen, das ist für mich ein Sechs-Punkte-Spiel, um von da unten ganz wegzukommen.“ Die Personallage ist fast unverändert. Kapitän Tom Hötscher ist noch ein zweites Spiel gesperrt, aber Franz Maier ist aus den USA zurück.

Als „personell angespannt“ beschreibt Trainer Thomas Bachmaier die Ausgangslage bei der BSG Taufkirchen – „und jeder Punkt ist wichtig“. Er könne noch nicht auflaufen, und nun fällt auch noch Lukas Winhart verletzt aus. „Nicht wie gegen Eching zwei Minuten verpennen“ fordert er, „sonst knipsen Käser oder Fellermeier“.

Für Benedikt Thumbs, Spielertrainer beim FC Moosinning 2, sind „Spiele zwischen Moosinning und Eitting immer brisant, und mit der 1:5-Klatsche vom Hinspiel haben wir noch eine Rechnung offen“. Verletzt sind Kapitän Sebastian Schmid und Christian Faltermaier, Zeno Fendt hilft in der Dritten aus.

Apropos was gut zu machen! Thomas Zellermeyr, der Trainer des FC Eitting, macht es kurz: „Nach der Vorstellung gegen Walpertskirchen erwarte ich eine Reaktion.“

Nach der Niederlage gegen den FC Moosinning 2 blickt Lengdorfs Spielertrainer Franco Soave Richtung Tabellenende. Nun geht’s nach dem Sieg in Walpertskirchen nach Allershausen zum Duell der Verfolger und „Alterspräsidenten“. 41 Jahre ist Soave, sogar noch acht Jahre älter ist Michael Stiller, sein Allershausener Kollege. „Nur dass der inzwischen auf eine schonendere Spielweise umgestellt und sich nach hinten zurückgezogen hat“, weiß Mathias Holzner, Spieler und mit seinem Bruder Moritz Technischer Leiter beim FCL. Mit Stiller hinten drin hat das Heimteam die bisher wenigsten Gegentore kassiert und steht auf Platz drei so gut da, wie lange nicht mehr. „In Allershausen haben wir nie gut ausgeschaut“, erinnert sich Holzner „und im Hinspiel beim 0:4 war’s noch schlimmer“. Stefan Hitzlsperger, Bastian Fischer und Fabian Herbst sind langzeitverletzt, „aber personell schaut’s nicht so schlecht aus“, beschwichtigt Holzner.

Den Schwung vom Sieg in Hohenwart will der TSV Wartenberg nach Unterbruck mitnehmen. „Jedes Spiel ist ein Endspiel“ für Co-Trainer Maxi Kronseder. Es stehen alle Mann zur Verfügung, nachdem Maxi Scharf seine Rot-Sperre abgesessen hat.

Anders ist die Lage beim SC Kirchasch: Vom Trio der Langzeitverletzten wird diese Saison keiner mehr zurückkommen „und dazu gehöre ich auch“, erzählte Stefan Hackl. Balasz Korpa ist dafür wieder dabei. „Ein Sieg, und wir wären auf einem guten Weg“, sagt Hackl. „Mit einem Sieg schmeckt das Kinds-Bier besser“, fügt Spielertrainer Alex Mrowczynski zu, „denn Maxi Bals ist Vater geworden“. Aufwärts gehts auch beim SV Wörth. „Wir haben einen 17-Mann-Kader, es schaut ganz gut aus“, sagt Spielertrainer Peter Bongers. Er selbst kann privat bedingt nicht, und ein Trio fällt noch aus wegen Verletzung, Arbeit und einer Rot-Sperre.