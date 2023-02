TSV Dorfen: Drei Friemer-Tore reichen nicht im Testspiel gegen den TSV Kastl

Gut in Schuss: Dorfens Sturmtank Michael Friemer (l.) machte gegen Kastl drei Tore. Hier jubelt er mit (v. r.) Bastian Rachl und Felix Blaha. Foto: Hermann Weingartner

Dorfen verliert Vorbereitungspartie

Von Hermann Weingartner schließen

Auch im dritten Anlauf konnten die Bezirksligakicker des TSV Dorfen gegen den TSV Kastl nicht gewinnen

Dorfen – Nach einer Niederlage und einem Unentschieden in dieser Saison gegen den Ligakonkurrenten und Tabellenführer stand es am Ende im Testspiel 4:5 (3:2). Schlimm aber ist, dass den Isenstädtern nach einigen verletzten Stammspielern nun auch noch Außenverteidiger Manuel Rott mit einer Bänderverletzung wohl länger fehlen wird.

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein flottes Spiel auf dem Kunstrasen des TSV St. Wolfgang und viele Tore. Sebastian Bauer eröffnete den Torreigen (4.). TSV-Sturmtank Michael Friemer ist schon gut drauf, brachte zuletzt mit einem sicher verwandelten Elfmeter sein Team erneut mit 4:3 (64.) in Führung. Davor hatte er mit einem Doppelpack für das 2:2 (30.) und mit dem 3:2 (33.) für die Halbzeitführung gesorgt. Sebastian Spinner zum 1:1 (20.) und Hannes Sommer zum 2:1 (21.) trafen für Kastl.

TSV-Trainer Armin Feckl war vor allem mit der ersten Hälfte seiner Mannschaft nicht zufrieden. Es sei ihm zu wenig Einsatz und Intensität gezeigt worden, und man sei nicht eng genug am Gegner gewesen. Das Spiel sei einfach zu „unstrukturiert“ gewesen. Dazu kamen dann noch individuelle Fehler, die Kastl sofort mit zwei einfachen Gegentoren bestrafte. Man müsse aber berücksichtigen, dass wegen mehrerer verletzter Defensivspieler die komplette Abwehr umgebaut werden musste.

Dorfen kam mit anderem Gesicht aus der Kabine, zeigte sich stark verbessert, kam in die Zweikämpfe, spielte hohes Pressing und Doppelpässe, die die Gäste vor Probleme stellten. „Wir haben dann mehr Fußball gespielt“, womit der Coach dann „total zufrieden war“. Vor allem die Chancenauswertung sei optimal gewesen. Bis zur 70. Minute war Dorfen sogar an einer Führung dran. Da kassierte Alexander Heilmeier eine Zeitstrafe, was zu einem Bruch im Spiel führte. Nach dem 4:5 durch Josef Spermann (83.) kam es noch bitterer für den TSV: Youngster Rott war umgeknickt (87.) und musste mit Verdacht auf Bänderriss vom Platz. prä