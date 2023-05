Drei Spiele und eine Sau am Spieß – Moosinning lässt Saison mit allen Teams ausklingen

Von: Helmut Findelsberger

Der FC Moosinning. © Riedel

Zum Saisonabschluss der Bezirksliga Ost empfängt der FC Moosinning den SB DJK Rosenheim. Nach Abpfiff gibt es eine angemessene Saisonabschlussfeier.

Moosinning – Fußball nonstop heißt es am Samstag beim FC Moosinning. Den Anfang macht die Erste um 12 Uhr mit der Bezirksligapartie gegen den SB DJK Rosenheim. Anschließend spielen die Dritte (14 Uhr) und die Zweite (16 Uhr). Mit einer Sau am Spieß wird man diese Saison ausklingen lassen.

Die Partie wurde auf Wunsch der Gäste vorverlegt, dann haben sie diese Gruselsaison zwei Stunden früher hinter sich. Letzte Saison aus der Landesliga abgestiegen, geht es gleich noch eine Etage hinunter in die Kreisliga. Aber Vorsicht: Hängen lassen hat sich die junge Truppe von Trainer Patrick Zimpfer nie. Töging wurde ein 2:2 abgerungen und in Raubling sogar 2:1 gewonnen. Unter Zimpfers Regie wurden in den letzten zwölf Spielen neun Punkte erkämpft, ebenso viele wie unter seinem Vorgänger Eldar Kavacovic in 15 Spielen.

„Der Schock ist bei allen inzwischen verdaut“, berichtet FCM-Coach Christoph Ball, und meint Johannes Volkmars Kreuzbandriss bei der 1:4-Niederlage in Saaldorf. Der 33-jährige Kapitän, Abwehrchef und Toptorschütze wird in den nächsten Tagen operiert. „Und er spricht schon vom Wiedereinstieg in die Wintervorbereitung“, erzählt Ball. Für sein Team gilt es, Tabellenplatz drei vor Saaldorf zu verteidigen. „Der beste Platz für die, die nichts kriegen“, meinte dazu einst Tögings Ex-Trainer Hutterer. Der lange verletzte Dennis Stauf ist noch fit geworden, fehlen werden der langzeitverletzte Mäx Lechner und Bastian Lanzinger. (fi)