Drei Altenerdinger Tore in den Schlusssekunden

BEZIRKSOBERLIGA

Die SpVgg-Handballerinnen drehen die Partie in Schleißheim mit einem irren Endspurt.

Altenerding – Was für ein Herzschlagfinale bei den Handballerinnen der SpVgg Altenerding. In der Bezirksoberliga lagen sie beim TSV Schleißheim weniger als 90 Sekunden vor dem Ende mit zwei Toren hinten. Dank einer furiosen Schlussphase gewannen sie 27:26 (13:11).

Für die Moral und den Kopf sei solch ein Sieg wichtiger, als wenn man deutlich mit zehn Toren gewonnen hätte, freute sich Trainer Andreas Mittermeier. Nach dem 24:26 traf zunächst Julia Kranich zum Anschluss. Danach stellte Mittermeier auf eine offene Deckung um. Schleißheim fabrizierte den schnellen Fehlpass, und Thea-Sophie Steinbrecher glich 26 Sekunden vor dem Ende für Altenerding aus: „Danach wollte ich eigentlich wieder auf eine normale Abwehr umstellen, das ging im Tohuwabohu aber unter“, betonte der Coach. Zum Glück für Altenerding. Denn Marlene Mittermeier fing noch einen Ball heraus, marschierte nach vorne und traf fünf Sekunden vor Abpfiff zum Sieg. Dabei wurde sie auch noch brutal gefoult, die Gästespielerin sah die Rote Karte: „Normalerweise wäre das klar blau gewesen“, betonte der Coach, der nicht zufrieden mit den Unparteiischen war. Die Blaue Karte würde eine Sperre nach sich ziehen.

Die pure Freude überwog allerdings, denn zuvor hatten sich die SpVgg-Frauen das Leben teils selbst schwer gemacht. In der ersten Hälfte lagen sie nach einem 6:6 meist in Front. Torfrau Lara Kullmann hatte mit einigen Paraden ihren Anteil, die Abwehr stand jetzt noch halbwegs. Aber bereits in der ersten Hälfte fabrizierten die Gäste zu viele technische Fehler. Lediglich Jessica Scherb, die für die kurzfristig fehlende Anna Kaspar einsprang, bildete die Ausnahme: „Bei ihr gab es keinen einzigen Fehlpass“, lobte der Coach.

Über ein 12:9 führte Altenerding zur Pause mit 13:11. Nach Wiederanpfiff stand es bald 19:17, in der Folge hatten die Altenerdingerinnen aber vor allem den gegnerischen Kreis immer weniger im Griff: „Da standen wir teils vollkommen desorientiert“, mahnte der Coach. Vier Schleißheimerinnen zeichneten sich für fast alle Tore verantwortlich. Mittermeier: „Die hätten wir offener decken müssen.“ Daher kippte die Partie bis zum 24:26, ehe die Schlussphase begann. Mittermeier: „Zu diesem Zeitpunkt wäre ich mit einem Unentschieden sehr zufrieden gewesen. Dass wir das noch gewonnen haben, zeugt von der beeindruckenden mentalen Stärke meiner Spielerinnen.“

Tore

Marlene Mittermeier 6/3, Jessica Scherb 4, Janina Konrad 3, Lena Prem 3, Thea-Sophie Steinbrecher 3, Katharina Künstner 2, Verena Bauer 2 und Lena Marie Becker.