FC Moosinning: Drei Trainer machen weiter, drei hören auf

Gibt weiterhin die Richtung an: Christoph Ball (M.) wird auch in der Saison 2023/24 Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Moosinning sein. Archi Georg Ball will kürzertreten Heute geht’s ins Trainingslager © Christian Riedel

Der Bezirksligist stellt die Weichen für die Saison 23/24. Kapitän Johannes Volkmar wird neuer Co-Trainer.

Moosinning – Seit zehn Spieltagen sind die Fußballer des FC Moosinning in der Bezirksliga Ost ungeschlagen. Diese Serie darf gern auch im Jahr 2023 so weitergehen. Allerdings gibt es noch eine Menge zu tun, bis die Mannschaft wieder dort anknüpfen kann, wo sie im Spätherbst aufgehört hat.

Die ersten Testspiele sind nicht nach dem Geschmack des Trainerteams verlaufen, denn empfindlichen Niederlagen gegen ASV Dachau (0:5), SE Freising (1:5) und BC Attaching (2:4) stand bislang nur ein Erfolg gegen den SVA Palzing gegenüber (wir berichteten). Trainer Georg „Giggs“ Ball sieht das Ganze pragmatisch: „Wir haben hinten und vorne bislang klare Defizite mit der Schnelligkeit und kassieren einfach zu viele Gegentore.“ Dass der eine oder andere wichtige Spieler nicht dabei war, lasse er nicht als Ausrede gelten, „denn gerade in solchen Spielen könnten Akteure, die ihre Chance suchen, eigentlich auf sich aufmerksam machen“.

Andererseits verfalle in Moosinning niemand in Panik, und so werde man in den noch verbleibenden zweieinhalb Wochen bis zum Punktspielstart in Siegsdorf an den Schwachstellen arbeiten und versuchen, die Jungs fit zu bekommen. Christian Reiser ist nach einer Verletzung erst wieder in die Vorbereitung eingestiegen, ebenso Thomas Auerweck, der einen längeren Thailand-Urlaub absolviert hat. Ein größeres Fragezeichen steht hingegen noch hinter Dennis Stauf, der nach einer Verletzung am Sprunggelenk den Heilungsprozess abwarten muss.

Nägel mit Köpfen haben die Verantwortlichen in der Winterpause hinsichtlich der Trainersituation gemacht. Chris Ball wird auch in der kommenden Saison das Sagen beim FCM haben, unterstützt wird er dabei aber zukünftig nicht mehr von seinem Bruder, sondern vom langjährigen FCM-Kapitän Johannes Volkmar.

„Beim Giggs steht zukünftig die Familie im Vordergrund. Er hat uns im Herbst frühzeitig informiert, dass er kürzertreten will, und für diese Entscheidung haben wir vollstes Verständnis“, so Moosinnings Vorsitzender Karl Thumbs. Ball werde seinen Spielerpass aber in Moosinning lassen. Thumbs: „Er wird sich so weit wie möglich fit halten. Wenn Not am Mann ist, wird er in Urlaubszeiten weiterhin aushelfen.“

„Mehr als erfreut“ ist Thumbs, dass der langjährige Kapitän Johannes Volkmar zukünftig noch mehr Verantwortung im Verein übernehmen will. „Johannes ist seit Jahren unsere sportliche Lebensversicherung, er spielt seine elfte Saison beim FCM. Und wenn du so einen Mann an den Verein binden kannst, dann brauchst du nicht über irgendwelche B-Lösungen diskutieren“, so Thumbs.

Volkmar hat klare Vorstellungen, wie er seine Ideen beim FCM umsetzen will und sieht seine Schwerpunkte vor allem in der Trainingsarbeit. „Am Samstag, wenn die Vorbereitung auf das Spiel losgeht, konzentriere ich mich zu 100 Prozent auf meinen Part als Spieler und überlasse Chris die Arbeit“, so Volkmar, der im kommenden halben Jahr eine Ausbildung zum Athletiktrainer macht und mit einigen weiteren Mitstreitern ab dem Frühjahr auch die Junioren-Ausbildung beim FCM fördern will.

Auch im Lager der Zweiten geht es zumindest mit einem der bisherigen Coaches in der neuen Saison weiter. Manuel Gröber wird seine Arbeit beim FCM 2 auch in der Saison 2023/24 fortsetzen. Nurmehr als Spieler zur Verfügung stehen wird dagegen Benedikt Thumbs, der nach vier Jahren auf der Kommandobrücke etwas kürzertreten will. „Wenn Manu mal Hilfe braucht, dann stehe ich gerne zur Verfügung, ansonsten möchte ich die nächste Zeit aber wieder mal ganz unbeschwert Fußball spielen“, so Benedikt Thumbs.

Gröber sieht kein Problem, die Mannschaft allein zu übernehmen. „Die Jungs ziehen toll mit. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Kreisliga weiter oben mitspielen können“, so Gröber. Bis zum Punktspielstart stehen noch Spiele gegen Klettham, Hallbergmoos 2 und den SV Kranzberg an.

Auch im Lager der Dritten setzt Coach Dani Bies seine Arbeit weiterhin fort. Verzichten muss er dabei auf die Dienste von Tom Kratzer, der es zukünftig ruhiger angehen lassen will. Als Co-Trainer wird zukünftig wieder Magge Westermair fungieren. Gemeinsam wollen die beiden Coaches dafür sorgen, dass die Dritte weiterhin ein fester Bestandteil der A-Klasse ist. Heute begeben sich die drei Teams gemeinsam ins Trainingslager ins kroatische Medulin, wo die 70 Mitreisenden auf vier stimmungsvolle Tage hoffen. th

