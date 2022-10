Dreimal Derby im Kreis Erding

Von: Helmut Findelsberger

Zurück im Kader: Nach seinem Treppensturz ist Maxi Bals wieder fit. F.: cr © Christian Riedel / fotografie-ri

In Lengdorf, Walpertskirchen und Eitting geht’s rund

Landkreis – In Lengdorf, Walpertskirchen und Eitting kommt es am 10. Spieltag der Kreisliga zu drei Landkreisderbys.

Gianfranco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf, gibt zu, dass er zwar jeden Tag durch den Ort fahre, ihm der SV Eichenried „aber ziemlich unbekannt ist“. Er selbst ist wegen einer Erkältung zum Zuschauen verurteilt, ansonsten ist der Kader ziemlich gut aufgestellt. Florian Spielberger wäre bei der ausgefallenen Partie in Taufkirchen schon im Kader gewesen, und „nun wären ihm ein paar Minuten im Spiel zu gönnen“. SVE-Coach Stefan Huber möchte „nach dem Sieg in Kranzberg die Serie auf drei Siege ausbauen“. In Lengdorf erwartet er ein sehr kampfbetontes Spiel. Nach einer Verletzung aus dem letzten Spiel wird Stefan Adam ausfallen.

Beim TSV Wartenberg sind bis auf die langzeitverletzten Manuel Engl und Michael Maier alle Mann an Bord, „und wir können auf einen breiten Kader zurückgreifen“, sagt Kapitän und Co-Trainer Maxi Kronseder. Nach drei Niederlagen gilt es, endlich wieder zu punkten um den Anschluss nicht zu verlieren. Gegner TSV Allershausen hat zuletzt mit einem 3:0 in Wörth seine Pflichtaufgabe erfüllt.

In Stellung gebracht für dieses Derby haben sich vergangenes Wochenende sowohl der SV Walpertskirchen mit dem 2:2 in Unterbruck als auch der SC Kirchasch, der mit dem 1:1 Tabellenführer Eching vom Thron gestoßen hat. WSV-Trainer Josef Heilmeier hat Flo Rauch wieder im Kader. Kapitän Thomas Hötscher war vergangenen Sonntag schon nicht dabei und wird länger ausfallen mit einem Außenbandanriss, auch Maxi Büchlmann muss verletzt passen. Stammtorhüter Thomas Pfanzelt fehlt weiterhin, „aber Lukas Weinhuber macht es super“, lobt Heilmeier seine Nummer 2. Heilmeier zum Spiel: „Ist halt ein Derby, und Kirchasch hat nicht nur mit seinen zwei Spielertrainern, die schon höherklassig gespielt haben, sehr gute Leute.“ KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski, einer der beiden von Heilmeier Angesprochenen, geht von keinen großen Veränderungen im Kader aus. Sven Kouame, von seinem Hexenschuss eigentlich genesen und einer der beiden ganz starken Torhüter, hat sich beim Training mit den jüngeren Keepern verletzt, sein Einsatz ist fraglich. Maxi Bals, der Zweite im Bunde, hatte sich vor dem Eching-Spiel bei einem Treppensturz verletzt. „Diese Woche war er beim Training verhindert, also sollte er spielen können“, meint der KSC-Coach.

Zwei Niederlagen haben den ambitionierten FC Eitting in die Gefahrenzone der Tabelle rutschen lassen. Jetzt kommt mit der BSG Taufkirchen ein Team, das zuletzt mit zwei Siegen ergebnismäßig in der anderen Richtung unterwegs war und mit den Eittingern jetzt punktgleich ist. BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier hat aber vor dem Landkreis-Derby Personalsorgen, „weil viele kränkeln und die Wiesn mit denen, die dort gearbeitet haben, auch ihr Übriges getan hat“. Gegner FC Eitting schätzt er besser ein als es die letzten Ergebnisse wiedergeben.

„Wir sind gut drauf, zurzeit läuft’s einfach“, ist von Manuel Gröber, einem der beiden Spielertrainer des FC Moosinning 2, zu hören. Verteidiger Maximilian Schmid und Sebastian Michalak, einer der schnellsten Stürmer, sind wieder zurück. Es fällt nur Maximilian Henneberger aus. „Unterbruck ist nicht nur Andreas Hohlenburger, die haben einige sehr gute Kicker in ihren Reihen“, betont Gröber. Er freut sich auf das Wiedersehen mit Alfons Deutinger, denn „wir haben im gemeinsamen Moosinninger und Eichenrieder Nachwuchs und auch in Kreisauswahlteams zusammengespielt“. Der „Fonse“ ist Trainer und Torhüter, war aber in dieser Saison noch nicht selbst aktiv.

Die Tabelle

1. Moosinning II 9 25: 10 24

2. TSV Eching 9 21: 6 22

3. Walpertskirchen 9 20: 11 16

4. TSV Hohenwart 9 14: 11 15

5. TSV Allershausen 9 15: 13 15

6. FCA Unterbruck 9 21: 14 14

7. SC Kirchasch 9 12: 15 14

8. FC Eitting 9 19: 15 12

9. TSV Wartenberg 9 19: 21 10

10. SV Eichenried 9 15: 19 10

11. FC Lengdorf 8 7: 13 10

12. BSG Taufkirchen 8 12: 21 10

13. SV Kranzberg 9 7: 20 4

14. SV Wörth 9 8: 26 2