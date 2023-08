Duell der Enttäuschten – Moosinning und Peterskirchen stehen beide unter Zugzwang

Teilen

Die Moosinninger wollen noch möglichst oft jubeln in dieser Saison. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der FC Moosinning musste am ersten Spieltag eine herbe Pleite einstecken. Gegen Peterskirchen will der letztjährige Dritte zurück in die Spur finden.

Moosinning – Die 0:7-Pleite des FC Moosinning gegen Raubling war die Überraschung des ersten Spieltags in der Bezirksliga Ost. Nach einer derartigen Klatsche geht es natürlich darum, die Verhältnisse möglichst schnell wieder gerade zu rücken. Und so haben sich die Moosinninger für das Samstag-Gastspiel um 18 Uhr beim TSV Peterskirchen einiges vorgenommen.

Aber auch die Gastgeber hatten sich den Saisonauftakt anders vorgestellt: Die Mannschaft von Trainer Daniel Winklmaier musste sich beim SV Neuperlach 2:5 geschlagen geben, nachdem es bis zur 73. Minute 2:2 stand. Zu allem Überfluss hat sich Daniel Ortner die Hand gebrochen und muss pausieren. „Ihn können wir nicht entsprechend ersetzen“, klagt Winklmaier.

„Wir haben schon gehört, dass sich Peterskirchen teuer verkauft hat“, sagt Moosinnings Trainer Christoph Ball, der zusammen mit Co-Trainer Hannes Volkmar die Niederlage intensiv aufgearbeitet hat: „Wir haben alles deutlich angesprochen. Grundsätzlich waren wir ja nicht schlecht im Spiel, hatten auch unsere Chancen, haben sie aber nicht gemacht. Auf der anderen Seite war bei den Raublingern, die ja eigentlich nicht übermächtig waren, praktisch jeder Schuss ein Treffer war. Solche Tage gibt es im Fußball.“

Damit sich das in Peterskirchen anders abspielt, muss Moosinning seine Fehler abstellen. „Und wir müssen die Zweikämpfe viel aggressiver führen, da hatten wir gegen Raubling ganz eindeutig Defizite“, betont Ball, der wieder auf Matthias Eschbaumer, Fabian Ulitzka und Peter Werndl zurückgreifen kanns.

„Moosinning ist qualitativ besser besetzt, deswegen können wir das nur im Verbund lösen“, sagt Winklmaier. Eine Einschätzung, die Ball durchaus teilt: „Ich denke auch, dass wir die besseren Einzelspieler haben, aber die Peterskirchener sind ein verschworener Haufen, der nicht leicht zu bespielen sein wird.“ (Michael Buchholz)