Hörgersdorf gegen St. Wolfgang - das Duell der Pechvögel

Von: Dieter Priglmeir

Wolfganger Freude: Nach dem Führungstreffer durch Luca Lamprecht tobte der TSV-Anhang. Am Ende unterlag der A-Klassist dem FC Finsing 2 nach Elfmeterschießen. Heute soll es glücklicher laufen. FC Hörgersdorf ohne Stocklauser Wolfgangs Torjäger Loidl wieder dabei © Christian Riedel

Heute werden es wohl wieder gut 1000 Zuschauer sein in Dorfen. Dort kämpfen der FC Hörgersdorf und der TSV St. Wolfgang um die letzte Chance für ein Ticket in die Kreisklasse. Der Verlierer ist raus, der Gewinner hat dann noch ein Spiel.

Hörgersdorf/St. Wolfgang – Der Fußball-Landkreis freut sich auf Relegationsspiele. Die beiden Teams, die heute um 18.30 Uhr in Dorfen aufeinandertreffen, hätten sich diese Partie gern erspart. Sowohl der TSV St. Wolfgang als auch der FC Hörgersdorf hatten schon eine Chance auf ein Ticket für die Kreisklasse 2022/23. Beiden wurde es im letzten Moment aus den Händen gerissen: einmal von Fortuna, einmal von einem betrunkenen Zuschauer.

Der Spielabbruch bei Führung in der 92. Minute, das Wiederholungsspiel im Donnergrollen und Dauerregen – der FCH hat eine ganz besondere Relegationsrallye hinter sich. Begleitet wurde das Team stets von über 1000 Zuschauern. „Das ist in Bayern einmalig“, meint auch Trainer Hans-Peter Walter, der auch von der Mentalität seiner Spieler schwärmt. Zum Beispiel von den neun Kickern, die ihre Tour zum Junggesellenabschied um einen Tag verschoben, obwohl sie auf den Hotelkosten sitzen blieben. Aber auch von Felix Stocklauser, der eigentlich schon aufgehört hat, sich dann aber nochmal zur Verfügung gestellt hat. Heute ist er allerdings nicht mehr dabei, erzählt Walter. Dafür kehrt Georg Strohmaier zurück in den Kader.

Bezüglich angeschlagener oder verletzter Spieler konnte der Trainer aber noch nichts sagen. Da wollte er erstmal das Abschlusstraining am Dienstag abwarten. „Natürlich stecken die beiden Spiele in den Knochen“, sagt er, „und auch im Kopf“. Bisher habe sein Team alle Ungerechtigkeiten und Widrigkeiten weggesteckt. Das sei aber auch eine Eigenschaft, die er vom TSV St. Wolfgang kenne. „Diese Mannschaft gibt nie auf. Sie ähnelt unserer sehr. Außerdem hat der TSV eine überragende Rückrunde gespielt.“

Tatsächlich galten die Wolfganger nach der Vorrunde schon als abgeschlagen, überflügelten dann aber noch Mannschaften wie den TSV Grüntegernbach und den FSV Steinkirchen, um im letzten Saisonspiel im direkten Vergleich den TSV Dorfen 2 abzufangen, weshalb Fußballchef Bernhard Deuschl sagt. „Der FC Hörgersdorf kann Relegationsspiele, das hat die Mannschaft vor drei Jahren gegen Altenerding und jetzt gegen Türkgücü bewiesen – wir aber auch.“

Denn nicht nur beim Auswärtssieg in Dorfen zeigte der TSV seine Klasse. Auch im ersten Relegationsspiel gegen den FC Finsing war er stets auf Augenhöhe mit dem Kreisklassisten. Am Ende entscheid ein Elfmeterschießen gegen den Vizemeister der A-Klasse 8. Bitter, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem Hörgersdorfer Pech.

„Das war der absolute Worst Case“, meint auch Deuschl. „Meiner Meinung nach ist da keine sportlich faire Lösung mehr möglich gewesen. Aber ich will das nicht bewerten, dazu wurde schon genug gesagt.“

Die Terminverschiebungen brachten auch den Wolfgangern Probleme wegen eventueller Urlauber. „Und dass sich die Runde nun so in die Länge zieht, werden wir vermutlich vor allem in der kommenden Saison zu spüren bekommen.“ Jetzt aber freut sich Deuschl erst einmal auf den heutigen Kracher in Dorfen vor sicher wieder imposanter Kulisse.

Er glaubt nicht, dass die Hörgersdorfer Vorgeschichte großen Einfluss aufs heutige Spiel hat. „Das ist weder ein Vor- noch ein Nachteil. In der Relegation entscheidet die Tagesform.“ Deuschl hat beide FCH-Spiele gesehen, weiß um die Dynamik, die die Hörgersdorfer aufbauen können. „Die werden das Spiel hektisch machen, da dürfen wir uns nicht anstecken lassen.“ Personell sieht es beim TSV gut aus. Lukas Loidl ist wieder fit, auch Deuschl selbst kann wieder eingreifen. Alex Stauch ist im Urlaub. „Wir sind aber sehr gut besetzt“, sagt Deusch. „Wir haben am Montag nochmal trainiert. Wir sind heiß auf das Spiel.“

So geht’s weiter

Der Verlierer spielt in der neuen Saison in der A-Klasse. Der Gewinner hat ein letztes Entscheidungsspiel gegen den BC Attaching 2. Termin und Spielort stehen noch nicht fest.

