SpVgg Eichenkofen: Duell der Tormaschinen - „Euphorie ist da“

Die SpVgg Eichenkofen (rot) empfängt als Tabellenführer den Zweiten SpVgg Langenpreising. © Christian Riedel

Es ist das Spitzenspiel der A-Klasse 7, denn es ist nicht nur so, dass der Erste den Zweiten empfängt. Gleichzeitig treffen auch die beiden treffsichersten Teams aufeinander.

Eichenkofen - Der Respekt ist bei den Hausherren groß: „Gegen Langenpreising treffen wir auf einen bockstarken Gegner, der offensiv schon vor den Neuverpflichtungen sehr stark war“, sagt Pressesprecher Tommy Frieß und warnt dabei vor allem vor den Dörner-Brüdern Robin und Sascha.

Die Langenpreisinger freuen sich auf die Partie, was man Sportchef Rainer Schmidmüller anmerkt: „Freitagabend beim Tabellenführer, die Euphorie ist, denke ich mal, bei beiden Mannschaften da.“

Es scheint also angerichtet, auch personell sieht es bei beiden Teams gut aus: Bei den Gästen fehlen lediglich Jonas Schmidmüller und Maxi Gabriel, bei den Gastgebern sind bis auf Josef Ippisch, Georg Hupfer und Xaver Brandhuber alle Mann an Bord. Frieß kann durchatmen: „Letzte Woche haben bei uns acht Spieler gefehlt. Man hat vor allem hinten raus gemerkt, dass uns die Luft ausgeht.“ Tipp: 2:3 (vs)