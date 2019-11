Duell gegen Türkgücü: Buchbach will ungeschlagen bleiben

Letzter Auftritt des Jahres für den TSV Buchbac

Buchbach – Letzter Auftritt des Jahres für den TSV Buchbach in der Regionalliga – und der hat es in sich: Die Rot-Weißen gastieren an diesem Samstag um 14 Uhr in Heimstetten bei Tabellenführer Türkgücü München und wollen sich dabei nicht nur achtbar aus der Affäre ziehen.

„Wir wollen gegen Türkgücü ungeschlagen bleiben. Das können ja nicht mehr viele Mannschaften“, sagt Buchbachs Trainer Markus Raupach, dessen Truppe das Hinspiel mit 2:1 Toren für sich entscheiden konnte. Nur drei Niederlagen musste das Team von Trainer Reiner Maurer bislang hinnehmen, eine davon am fünften Spieltag in Buchbach. „Das hat Türkgücü gerade aufgrund der Fernsehübertragung beim Frühschoppenspiel besonders weh getan, weil sich der Verein ja der breiten Öffentlichkeit präsentieren wollte“, weiß Raupach.

Christian Brucia und Marin Culjak schossen Anfang August die Buchbacher Treffer, während Culjak schon seit Monaten verletzt ist, kommt Brucia fürs Spiel in Heimstetten aus einer Gelbsperre zurück. Raupach hofft: „Ich denke schon, dass Türkgücü zumindest ein kleines Brucia-Trauma hat. Allerdings haben wir bei der Analyse gesehen, dass sich die Mannschaft im Vergleich zum Saisonbeginn in praktisch allen Bereichen noch einmal stark verbessert hat. Das ist schon beeindruckend.“

Auch wenn der Spitzenreiter, der zuletzt fünf Siege am Stück für sich verbuchen konnte und derzeit schon acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Schweinfurt hat, ist sich Raupach sicher, dass der Druck bei den Gastgebern deutlich größer ist als bei seiner Mannschaft, die mit 33 Punkten auf dem besten Weg zum Klassenerhalt ist. „Türkgücü darf sich gerade im letzten Spiel vor dem Winter keinen Ausrutscher erlauben. Das wäre ja wie eine Einladung für die Verfolger, im Frühjahr noch einmal Vollgas zu geben“, konstatiert der Buchbacher Trainer.

Dass die Gastgeber der klare Favorit sind, ist natürlich unstrittig. Abgesehen von der individuellen Klasse hat das Team von Coach Maurer in den letzten Wochen auch gezeigt, dass es als Mannschaft funktioniert, zudem dürfte der 4:3-Sieg zuletzt in Memmingen weiteres Selbstvertrauen gebracht haben. Trotzdem sagt Raupach: „Wir wollen was mitnehmen. Wir fahren den Tank vor der Winterpause komplett leer und müssen uns nichts aufsparen. Das ist gerade in unserer personellen Situation auch noch mal ein gewichtiges Argument.“

Immerhin hat sich die Trainingsgruppe der Rot-Weißen, bei denen Thomas Leberfinger weiter gesperrt ist, in dieser Woche vergrößert, nachdem ja die Bezirksliga-Mannschaft bereits in der Winterpause ist und so die Perspektivspieler im Training dabei sein konnten. „Da werden sicherlich auch einige dieser Spieler am Samstag im Kader sein“, verspricht Raupach, der weiß, dass seine Truppe den Gegner niemals über 90 Minuten Paroli bieten kann: „Wir hoffen, dass der Gegner bei entsprechendem Spielstand irgendwann das Risiko erhöhen wird und wir dann das Momentum immer mal wieder auf unsere Seite ziehen können.“ buc

