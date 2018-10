Eckmüller trifft doppelt: FC Finsing gewinnt 2:1 gegen den FC Moosburg

Der Letzte wehrt sich

Der FC Finsing, heimstärkstes Team der Bezirksliga Nord, konnte im ersten Rückrundenspiel mit einem 3:2 (2:1) gegen den FC Moosburg Wiedergutmachung für die Hinspielniederlage betreiben.

Nachdem die Gäste in den Anfangsminuten sehr präsent auftraten, kam Finsing mit der ersten Chance zum Torerfolg. Aus dem Mittelfeld kam der Ball zu Spielertrainer Thomas Eckmüller, der sich am Elfmeterpunkt um seinen Gegenspieler drehte und mit links abschloss. Mitte der ersten Halbzeit kam Moosburg dann vermehrt zu Chancen. Die größte konnte Torwart Sebastian Lehmer nach einem Missverständnis in der Abwehr mit dem Fuß vor dem einschussbereiten Karlo Rimac klären. Etwas überraschend fiel das 2:0 für Finsing. Florian Hölzls Flanke fand Eckmüller, der den Ball überlegt ins linke Eck köpfte. Doch kurz vor der Halbzeit kam Moosburg zum verdienten Anschlusstreffer. Leonor Ademi spitzelte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.

Die Partie blieb auch in Durchgang zwei ausgeglichen. Moosburg agierte nicht wie ein Tabellenletzter, und in der 51. Minute vergab Rimac völlig freistehend einen Nachschuss aus sechs Metern. Die Finsinger machten es besser und erzielten in der 64. Minute das 3:1. Nach einer zu kurzen Fußabwehr des Moosburger Keepers kam der Ball zum Finsinger Kapitän Fabian Kövener. Der fackelte nicht lange, zog aus 22 Metern ab, und der Ball schlug neben dem zurückeilenden Torwart rechts im Eck ein. Trotz des Rückstands gab Moosburg nie auf und kam noch zum 2:3 durch Rimac (77.). In den letzten Minuten drückte der FCM zwar noch vehement auf den Ausgleich, doch die Finsinger brachten die knappe Führung über die Zeit.

FC Finsing: Lehmer, Ascher, Ecker, Gasda, Bachmeier (61. Hermannsdorfer), C. Rickhoff, Eckmüller (78. Schmitt), L. Hölzl, Kövener, F. Hölzl (88. Hennel), Forchhammer

FC Moosburg: Marjanovic, Einhauser, Lüttig, Al Hosaini (69. Denteler), Hörmann, Hitz, Ball, Ademi (73. Kapar), N. Günaydin, Rimac, K. Günaydin – Tore: 1:0 (8.) Eckmüller, 2:0 (42.) Eckmüller, 2:1 (44.) Ademi, 3:1 (64.) Kövener, 3:2 (72.) Rimac

Schiedsrichter: Christian Babjar (Garching/ Alz)

Zuschauer: 150

Robert Hartmann