: Am 9. April 1961 spielte der FC Rot-Weiß Klettham in Wörth und gewann 6:1. Beim Mannschaftsfoto posierten (hinten, v. l.) Schiedsrichter Bärtl, Konrad Golsch, Gotthard Braun, Helmut Neumann, Siegfried Kosney, Walter Dütsch, Hartmut Knierim, Kurt Golsch, Trainer Fenzel, Vorsitzender Hugo Wild sowie (vorne, v. l.) Ferdinand Golsch, Edi Schwantzer, Herbert Heinrich und Ernst Behr.

2020 soll endgültig Schluss sein

von Wolfgang Krzizok schließen

Wer irgendwann in den letzten 20 Jahren ein Heimspiel des FC Erding besucht hat, kennt Edi Schwantzer.

Erding – Der 79-Jährige steht seit Ende der 90er-Jahre an der Kasse im städtischen Stadion – doch bald soll Schluss sein. Dann hat er endlich einmal Zeit, ein Heimspiel über 90 Minuten zu sehen und nicht nur die zweite Halbzeit.

Edi Schwantzer hat eine sehr abwechslungsreiche Fußballer-Karriere hinter sich. Wohl kaum ein anderer Kicker kann von sich behaupten, für fünf Erdinger Stadtvereine gekickt zu haben: SpVgg Eichenkofen, SpVgg Altenerding, TSV Erding, Rot-Weiß Klettham und SC Erding. Nur das Trikot des FC Langengeisling trug er nicht, was nicht an ihm lag.

Edi Schwantzer wurde in Preßburg, dem heutigen Bratislava geboren. 1945 musste seine Mutter Elisabeth mit vier Buben aus der Heimat flüchten, der Vater war im Krieg. „Wir sind nach Eichenkofen gekommen und haben dort im Baracken-Lager gelebt“, erzählt er. 1946 kam Vater Karl aus der Gefangenschaft nach. Edi freundete sich mit den einheimischen Buben an und trat 1951 der SpVgg bei, um dort in der Schülermannschaft Fußball zu spielen. 1954 kam er ins Jugendalter und wollte, weil er in Langengeisling in die Schule ging, zum FCL wechseln. „Ich wollte mit meinen Schulspezln spielen“, sagt er. Doch Trainer Jakob Tauber wollte ihn nicht. „Er hat gesagt: Oh mei, Schwantzer, du bist ma z’kloa’“, erinnert sich der 79-Jährige. Also wechselte er in die 2. Jugendmannschaft der SpVgg Altenerding. In einem seiner ersten Spiele feierte er einen Sieg gegen Langengeisling – und war der Matchwinner. „Ein paar Tage später stand der Tauber bei mir vor der Tür und hat gemeint, ich könnte doch beim FCL spielen, aber jetzt wollte ich nicht mehr“, sagt Edi Schwantzer. Ein Jahr später schloss er sich dem TSV Erding an. „Pinsch Wimnmer hat damals beim TSV eine Jugend aufgebaut“, erinnert er sich. „Da haben wir dann in München gegen den TSV 1860 und den FC Bayern gespielt – und die Bayern mal 4:2 geschlagen.“ Mit 18 Jahren rückte er zu den Senioren auf, wo er Spiele für die erste und zweite sowie die 1b-Mannschaft absolvierte.

1960 zog Edi Schwantzer weiter. Er war (Wieder-)Gründungsmitglied des FC Rot-Weiß Klettham, der 1930 gegründet, aber nach dem Krieg aufgelöst worden war. 1961 wurde eine Mannschaft in der C-Klasse gemeldet, gleich im ersten Jahr war er Torschützenkönig – und musste aufhören. „Schuld“ war Johanna Schöberl. Edis Verlobte schaute nämlich bei einem Spiel zu, bei dem seinem Teamkameraden Wolfgang Hirth bei einem groben Foul das Bein gebrochen wurde. Sohn Dieter war gerade auf die Welt gekommen und so stand eine Hochzeit im Hause Schwantzer an.

„Außerdem hatten wir gerade eine Eigentumswohnung gekauft und der Edi hat in München gearbeitet, da ging nichts mehr mit Fußball“, erzählt Johanna Schwantzer. Sohn Ralf machte 1967 die Familie komplett.

Dann war erst einmal Pause. Anfang der 80er-Jahre traf Edi Schwantzer beim Baden die „Macher“ des SC Erding, Georg Karl, Hans Warzecha und Willi Dangl. Der Verein hatte sich 1978 vom TSV abgespalten. Das SC-Trio überredete Edi Schwantzer dazu, eine AH-Mannschaft zu gründen – und holte auch seine Frau ins Boot. „Das war die schönste Zeit“, erinnert sich Edi Schwantzer. „Wir haben viele tolle Turniere gespielt und Erfolge gefeiert.“ Johanna Schwantzer gründete indes eine Frauen-Gymnastikabteilung, war 25 Jahre im SC-Vorstand und sogar einige Jahre Vorsitzende. „Die Männer sind irgendwann auf der Strecke geblieben“, sagt sie lachend. „Aber ich habe auch gute Zuarbeiter gehabt.“

1997 fusionierten die Fußballabteilungen des TSV und des SC zum FC Erding – „und seitdem bin ich Kassier“, erzählt Edi Schwantzer, der auch noch auf einige Einsätze in der sogenannten „Richly-AH“ kam. So schnell bringt ihn an der Kasse nichts aus der Ruhe, er ist immer für einen Ratsch oder einen Spaß zu haben. Ärgern muss er sich nur, „wenn Leute glauben, sie müssten keinen Eintritt bezahlen, nur weil sie irgendwann mal für Erding gespielt haben“. Im März wird Edi Schwantzer 80 Jahre alt und seine Entscheidung steht fest: „2020 ist Schluss, davon kann mich keiner abhalten.“ Dann kann er sich endlich einmal ein komplettes Spiel im Stadion anschauen.