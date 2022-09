Eichenkofen kassiert böse Packung im Stadtderby Eittings Zweite souverän gegen Moosinning

Im Derby kochen die Emotionen hoch: Schiri Kevin Jovi will die Lage beruhigen und nimmt sich zunächst Eichenkofens Spielertrainer Matthias Kurz an (v. l.). Foto: günter Herkner © günter Herkner

Die SpVgg Eichenkofen zog im Derby gegen die Reserve des FC Langengeisling den Kürzeren. Der FC Neufahrn fuhr in Forstern drei Punkte ein.

FC Eitting 2 - FC Moosinning 3 3:0

Die dritte Garnitur des FCM war chancenlos. Zu dominant trat die Eittinger Zweite zuhause auf. Der FCE feierte das auf dem Herbstfest. Den Führungstreffer erzielte Manuel Obermaier nach einem Flachpass von links. Dann tat sich bis zur Pause nichts Nennenswertes mehr, so Eittings Trainer Matthias Kugler. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste ohne echte Tormöglichkeit. Anders die Platzherren, die durch Christian Westermair per Kopfball nach Flanke von Obermaier nachlegten. Den Schlusspunkt markierte Maximilian Jäkel mit einer feinen Einzelleistung.

FC Erding - SV Walpertskirchen 2 2:0

Das Duell der Kellerkinder entschieden die Kreisstädter mit einem Arbeitssieg für sich. Der FC konnte den Schwung der Vorwoche nicht mitnehmen, und der Gast verhielt sich stark defensiv. Dementsprechend fad verlief die Partie im ersten Spielabschnitt. FC-Pressesprecher Max Malterer befand: „Die einen konnten nicht: FC. Und die anderen wollten nicht: WSV.“ So brachte ein Zufallstreffer nach einem Freistoß das erste Tor. Gästekeeper Lukas Weinhuber entglitt das Leder, und Philipp Gref staubte ab (78.). In der Nachspielzeit die Entscheidung, als Maximilian Ostermair einen Querpass von Nikita Talovskyi souverän über die Linie drückte.

SpVgg Eichenkofen - FC Langengeisling 2 0:4

Trotz voller Kapelle reichte es für Neikof nicht zum erhofften Prestigesieg im Stadtderby. Im Gegenteil: Geisling nutzte ohne den im Urlaub weilenden Trainer Wast Held die bislang schwächste Saisonleistung der SpVgg zum klaren Sieg. Beim ersten Gegentreffer waren sich die beiden SpVgg-Innenverteidiger nach einer weiten Flanke uneins, und Rene Mecking war der lachende Dritte. Beim 0:2 griff Keeper Dennis Just, von der Sonne geblendet, daneben – Martin Linz vollstreckte. Dann grätschte ein Abwehrspieler ins Leere, und Marc Ringler schob ins leere Tor ein, nachdem Just noch prächtig pariert hatte. Ein starker Konter brachte durch Ringler das 4:0 (86.).

SpVgg Neuching - RW Klettham 2 2:1

Die SpVgg hat sich gegenüber der Vorwoche rehabilitiert und fuhr einen knappen Sieg gegen die starke Reserve der Rot-Weißen aus Klettham ein. Dabei kam dem Gastgeber der Platzverweis des Gästetorschützen Alige Jawneh (24.) freilich sehr entgegen. Til Koschewa brachte durch seine beiden Treffer (55./70.) in Überzahl die Wende. Der Siegtreffer fiel nach einer starken Kombination im Mittelfeld und einem Steckpass von Deniz Coskun.

SG Buch/Forstern - FC Neufahrn 0:2

Nach zunächst ausgeglichenem Spielverlauf verkauften sich die Gastgeber gegen den souveränen Spitzenreiter und Ligatopfavoriten aus dem Nachbarlandkreis bis zur Pause recht ordentlich. Erst nach knapp einer Stunde musste die SG den ersten Gegentreffer durch Kevin Ogbebor hinnehmen. Nach einem weiten Freistoßball war die Defensive der Gastgeber uneins, der Torwart verließ sich auf seine Vordermänner, und der Gästestürmer lochte ein. Dann hatten die Platzherren eine große Ausgleichsmöglichkeit: Mikail Can lief in den Strafraum, scheiterte aber am Keeper, und Dominic Masion versemmelte den Nachschuss. Ein haltbarer Freistoßaufsetzer besiegelte die Niederlage. (Walter Pelzl)