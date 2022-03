Eichenried kann einen Verfolger abhängen

Von: Tobias Fischbeck

Hoch hinaus wollen Eichenried um Michael Kopp (l.) und Hohenpolding um Matthias Bauer. Während es der SVE mit Verfolger Berglern zu tun bekommt, wartet der FCH auf das abgeschlagene Schlusslicht Buch. © riedel

Der Tabellenzweite Eichenried trifft auf Berglern. Finsing 2 ist fit für den Abstiegskampf

Landkreis – In der Kreisklasse ist der FC Moosinning 2 in der Pole Position. Beste Chancen auf die Spitze hat aber auch noch der SV Eichenried.

Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Eintracht Berglern hat der SV Eichenried die Chance, sich eines lästigen Rivalen zu entledigen. Denn bei einer Niederlage wäre Berglern wohl raus aus dem Aufstiegsrennen. Eichenrieds Trainer Stefan Huber sagt: „Wir fahren mit breiter Brust nach Berglern“. Den Weg definitiv nicht mitmachen können Daniel Wiskitenski, Stefan Adam, Max Roßkothen, Marco Ender, Nico Gruber und Jonas Tillmann. Bei Berglern ist die Euphorie verflogen. „Wir hatten keine gute Vorbereitung und haben kein einziges Spiel gewonnen“, sagt Trainer Nino Filippetti. Simon Eibl, Max Falkenberg und Fabian Taubmann fallen sicher aus. Kurzfristig entscheide sich der Einsatz von Basti Hermann, Thomas Schmid und Michael Bauer. So ist für Filippetti klar: „Eichenried ist großer Favorit, auch auf die Meisterschaft“.

Da wird man bei Spitzenreiter FC Moosinning 2 genau hingehört haben. Trotz einer „durchwachsenen Vorbereitung“ nehme man gegenden FC Hörgersdorf die Favoritenrolle an und wolle an die „überragende Hinrunde anknüpfen“, sagt Spielertrainer Bene Thumbs. Hiobsbotschaften gibt’s aber auch beim FCM: Manu und Josef Gröber, Sebastian Schmid, Christian Faltermaier, Florian Huber sowie Johannes Huber fallen aus. Der FCH habe laut Trainer Hans-Peter Walter eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Man wolle am Ende vor den Relegationsplätzen stehen. „Am Wochenende gleich gegen den Meisterschaftsfavoriten zu spielen, macht die Sache nicht einfacher. Die stehen völlig zurecht da oben“, weiß er. Es fehlen Markus Berger, Martín Vorsamer, Johannes Irl, Martín Stöckl und Sebastian Walter sowie Daniel Kapfinger. Betreut wird die Mannschaft von Lorenz Irl, da auch Walter krankheitsbedingt fehlt.

Die Rollen sind auch zwischen dem FC Hohenpolding und dem SV Buch eindeutig verteilt. In seiner letzten Rückrunde als FCH-Coach hat Thomas Bachmaier noch einiges vor. Auch in Hohenpolding gibt es zahlreiche Ausfälle: Andreas Ertl, Franz Neumaier, Michael Neumann, Max Nitzl und Johannes Pölsterl. Dennoch ist Schlusslicht Buch krasser Außenseiter.

Ein Duell auf Augenhöhe dürfte das Spiel zwischen dem TSV Aspis Taufkirchen und Rot-Weiß Klettham werden. Aspis ist vollzählig, Spielertrainer Leo Balderanos erwarte eine umkämpfte Partie. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle konnte Klettham erst zwei Wochen später, als geplant, mit der Vorbereitung starten. Für das Match gegen Aspis muss man laut Abteilungsleiter Patrick Tischer auf Daniel Karamatic, Mario Rossa, Jonas Kaspar, Amar Husic und Leon Ziegler verzichten.

Für den TSV Isen geht es laut Coach Tiemo Wennrich gegen den FC Finsing 2 um „Big Points“. Für Finsing sieht er in diesem Spiel „die letzte Chance auf den Klassenerhalt“. Patrick Simeth, Daniel Hieronymus und Wennrich werden nicht dabei sein. Nicht klagen über die Vorbereitung konnte Finsings Coach Thomas Bonnet. Mit 16 Mann sei die Reserve der Finsinger im Trainingslager gewesen, wo man sich eine Menge vorgenommen hat. „Die Burschen haben gut durchgezogen. Wir fühlen uns gewappnet für unseren Showdown in Isen“, gibt sich Bonnet optimistisch.