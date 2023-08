Eichenrieds Joker stechen

Von: Dieter Priglmeir

Obenauf war der SVE: Hier gewinnt Max Finke das Duell gegen Kilian Kranich (l.). Im Hintergrund: Max Kiermeyer und Andreas Forsthuber (v. r.). © Günter Herkner

Zwei späte Tore haben die Partie gegen das wackere Moosener Rumpfteam entschieden.

Eichenried – Früher gab es in der Startelf zwei Mann mit zweistelliger Rückennummer. Beim SV Eichenried begannen am Sonntag nur zwei mit einstelliger Nummer (nicht mal der Torwart). Vielleicht sagt das etwas über die Fluktuation im Kader aus, sicher ist aber: Die Mannschaft muss sich nach den vielen Ab- und Zugängen noch finden. Beim 4:1 (2:0)-Sieg gegen den Rumpfkader des SC Moosen reichte aber die individuelle Klasse.

Von Beginn an stürzten die Eichenrieder die Gäste in Verlegenheiten. Nedim Bagci dribbelte sich rechts durch, scheiterte aber frei an Torwart Julian Walter (2.). Richtig fein war dann, wie er kurz darauf einen weiten Ball an- und sofort mitnahm. Zählbares sprang dabei aber ebenso wenig raus wie beim ersten Schuss von Yakhya Diop oder nach einem energischen Solo von Kapitän Michael Kopp. Vom SC Moosen, bei dem Torjäger Maxi Bauer an allen Ecken und Enden fehlte, war bis dahin nichts zu sehen. Selbst einen doppelten Tunnler vom Eichenrieder Mittelfeld-Ackerer Maxi Finke ließ der Gast mit sich machen. Und dann ebnete auch noch die Hintermannschaft mit einem Stockfehler den Weg für Bagci, der zuerst erneut in Walter seinen Meister fand. Diop schaltete blitzschnell, schnappte sich den Ball und legte ihn zum verdienten 1:0 ins lange Eck (21.).

Moosens Antwort: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Andreas Aigner Marko Kaltner auf die Reise, der aber im Strafraum zu lange zögerte. Es folgte die schönste Kombination der Partie. Doppelpass auf engstem Raum zwischen Diop und Kopp, der frei vor Keeper Walter auf 2:0 erhöhte (29.).

Die nächsten Möglichkeiten boten sich den Gästen, die aber zuerst eine 2:1-Kontersituation schlampig zu Ende spielten. Dann lupfte Andreas Forsthuber den Ball zwar über Keeper Taygun Yildiz, aber auch übers Tor. Kilian Kranich spielte sich auch schön durch den Strafraum, wurde aber ebenso abgeblockt wie auf der Gegenseite Albert Hofberger.

Die ersten Akzente setzten auch im zweiten Durchgang die Gastgeber, die allerdings mit dem vielen Platz auf der rechten Angriffsseite wenig anfangen konnten. Die Flanken landeten irgendwo im Nirwana. Und dann muss auch die SVE-Defensive den Begriff „Aufbauspiel“ falsch verstanden haben. Denn mit vielen leichten Ballverlusten aus der eigenen Hälfte heraus bauten sie jetzt eher den Gegner auf, der nun auch seine Vorteile in puncto Fitness ausspielte. Als Keeper Yildiz eine weite Flanke nicht festmachen konnte, brannte es richtig. Diese Situation bereinigte der SVE nochmal. Und dann lag der Ball doch hinter der Linie. Jedenfalls entschied der Linienrichter nach einem Schuss von Alexander Weinzierl aus spitzem Winkel sofort auf Tor (81.). Da halfen auch die Eichenrieder Proteste nichts. Jetzt bekam Moosen Oberwasser, und die Eichenrieder Fans sehnten den Schlusspfiff herbei („Schiri, pfeif ab, wir müssen den Herbstfestbus erwischen“). Der erste Eichenrieder bekam Krämpfe, fünf Neue kamen in der Schlussviertelstunde rein. Zwei davon sollten sich als Joker erweisen. Nachdem Torwart Walter mit einer Sensationspaarade gegen Juan Carlos Rühlemann gerettet hatte, war er zwei Minuten später gegen dessen zweiten Versuch machtlos (89.). Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen Keeper und SCM-Defensive. Eine Bilderbuch-Kombination über drei Stationen verwertete Jeremy Bauer zum 4:1-Endstand für die „Perle aus dem Moos“, wie der Stadionsprecher sein Team nannte.

Stimmen zum Spiel:

Balbach, Spielertrainer des SC Moosen: „Am Wochenende sind noch zwei Spieler erkrankt, Maxi Bauer war aus privaten Gründen verhindert. Deshalb mussten Spieler aus der Zweiten und der AH aushelfen. Wir haben unser Bestes gegeben. Trotzdem hätten wir in der ersten Halbzeit die Gegentore unterbinden müssen. Nach der Pause waren Chancen da, aber wir haben nur eine genutzt, und der Gegner hat uns dann ausgekontert. An der Kondition fehlt es nicht, aber momentan fehlt uns das Erfolgserlebnis.“

David Müller, Spielertrainer des SV Eichenried: „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben uns wesentlich gesteigert. Das liegt uch an den Rückkehrern. Wir haben mehr Auswahl. Wir können besser trainieren. Aber wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen an der Fitness arbeiten, damit wir dieses Spiel auch länger durchhalten. Aber man hat schon gesehen, dass die Jungs das umsetzen, was wir wollen.“