FC Eitting wird 100 Jahre: ein Aufstiegsspiel vor 1500 Zuschauern

Von: Daniela Oldach

Ein Hoch auf Adi Maier: 1982 ließen Josef Maier, Willi Stockheim (verdeckt), Hans Faltermaier, Harry Kronthaler, Martin Schmid, Alfred Neudecker und Fred Brückl (v. l.) den Eittinger Kulttrainer hochleben. Der FCE stand punktgleich mit dem FC Ismaning an der Tabellenspitze. Das Entscheidungsspiel verlor Eitting in der Verlängerung 0:1. © archiv fce

Der Spaß und die Begeisterung am Fußball hat 13 junge Männer 1922 veranlasst, den FC Sportfreunde Eitting zu gründen.

Eitting – In 100 Jahren Sportgeschichte ist seitdem viel passiert. Viele Erinnerungen werden bei den Festtagen von Mittwoch, 25. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, wach werden. Der FCE feiert sein Jubiläum mit einem großen Fest.

Der Start war jedoch holprig. Bei der Ausrüstung musste improvisiert werden. Nach ständigem Platzwechsel zu Beginn wurde der Fußballplatz an der Erdinger Straße das feste Areal. Einen geregelten Spielbetrieb gab es erst ab 1932 mit der Gründung des Bezirksverbandes Erding. Sportliche Erfolge stellten sich schnell ein. Ein Höhepunkt war das Pokalspiel gegen den Post-Sport-Verein München. Die Wiedergründung des Vereins nach dem Krieg erfolgte am 20. September 1945. Verstärkt durch Spieler aus Reisen und in Eitting wohnenden Flüchtlingen war das Team des FCE eines der besten im Kreis und zweimal Bezirksligameister.

In der Saison 1953/54 wurde die erste Mannschaft ungeschlagen Meister in der damaligen B-Klasse. Bedingt durch viele Verletzungen und Abwanderungen stieg die Elf im darauffolgenden Spieljahr wieder ab. In den folgenden Spieljahren kickte der FCE wieder überwiegend in der B-Klasse. Zweimal aber ging es wieder runter in die frühere A-Klasse.

Seit 1974 ist nicht nur Fußballspielen beim FCE möglich. Es gründete sich eine Frauengymnastikgruppe. Gesportelt wurde in der Schulturnhalle. Dort durften auch die Fußballer trainieren. Nach dem Aufstieg in die A-Klasse (jetzt Kreisliga) wurde Adi Maier 1974 erstmals Trainer beim FCE. In seinem ersten Jahr wurden die Eittinger gleich Vizemeister. Im Oktober 1976 löste Helmut Grill den zurückgetretenen Maier ab. In der Saison 1981/82 – Maier war wieder Cheftrainer – stand der FCE mit dem punktgleichen FC Ismaning auf Platz eins. In einem Entscheidungsspiel wurden Meister und Aufsteiger ermittelt. Am Vatertag 1982 verloren die Eittinger das Spiel vor rund 1500 Zuschauern im Erdinger Stadion 0:1. Den Aufstieg holte das Team im Jahr danach nach. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte war in der Saison 2008/2009 der Sprung in die Bezirksoberliga.

Die meisten Spieleinsätze hatte seit Aufzeichnungsbeginn (ab 1968) Willi Stockheim, der 649 Mal für den FC Sportfreunde Eitting aufgelaufen ist. Die meisten Tore hat Alfred Neudecker erzielt, nämlich 272. Doch nicht nur auf dem Platz war Neudecker eine Koryphäe: Insgesamt 49 Jahre war er auch in der Führungsriege des FCE tätig, davon 24 Jahre als Vorsitzender. Erst vergangenes Jahr wurde er von Martin Lenz abgelöst.

Zu den Eittinger Top-Fußballern gehört auch Albert Gröber, der für den FCE 170 Mal traf und zuvor Profi beim TSV 1860 München war. Dort spielt derzeit auch Stefan Lex, ebenfalls ein waschechter Eittinger.

Mit 903 Mitgliedern ist der FC Eitting der mittlerweile größte Verein der Gemeinde. Neben Fußball gibt es auch die Abteilungen Stockschützen sowie Gymnastik/Fitness. Eine Zeit lang wurde sogar Theater gespielt. All dies und noch viel mehr ist auch in der Festschrift nachzulesen. Das 160-seitige Werk wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Der Festschrift-Ausschuss mit den Mitgliedern Fred Neudecker, Martin Schmid, Sebastian Hohmann, Josef Strasser, Eicke Lenz, Albert Gröber und Josef Erber hat dazu unzählige Mitglieder befragt, alte Fotos zusammengetragen und nette Anekdoten aus 100 Jahren Sportgeschichte gesammelt. (Daniela Oldach)