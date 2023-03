Erdinger Kreisderby: Ein 0:0 der langweiligen Sorte

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Lufthoheit im Finsinger Strafraum: Torwart Philipp Strunk war nicht zu bezwingen. Hier ist er mit den Fingerspitzen vor FCL-Stürmer Kilian Stenzel am Ball. © günter Herkner

Weder Langengeisling noch Finsing konnten auf holprigem Geläuf keine Akzente setzen.

Langengeisling/Finsing – Von wegen ein „hitziges Derby“, wie es Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier vor der Partie erwartet hatte. Seine Geislinger und der FC Finsing lieferten sich über 90 Minuten eine unspektakuläre Partie, die arm an Höhepunkten war und letztlich mit einem gerechten 0:0 endete. Einen Sieger oder auch Verlierer hatte dieses Spiel nicht verdient. Die Gäste hatten allerdings einen kleinen Grund zur Freude: Sie hatten im neunten Auswärtsspiel den ersten Punkt geholt.

Auf dem holprigen Geläuf zeigten sich die Finsinger zunächst aktiver, doch den ersten Abschluss hatten die Gastgeber. Aus abseitsverdächtiger Position schoss Kilian Stenzel aber weit drüber (8.). Vier Minuten später schien die FCL-Führung fällig. Nach einem eigentlich missglückten Angriff kam Kilian Stenzel noch einmal an den Ball, flankte von rechts an den Elfmeterpunkt, wo Maxi Birnbeck völlig frei zum Kopfball kam, das Leder aber vorbei setzte.

Die Geislinger versuchten es meist mit langen Bällen, die aber meist keinen Abnehmer fanden, weil sie zu ungenau geschlagen wurden. Einmal hätte das Timing fast gepasst, aber FCF-Torwart Philipp Strunk war einen Schritt vor Florian Rupprecht am Ball (17.). Die Gäste mussten früh wechseln, für Thomas Götzberger kam schon nach 20 Minuten Tom Simml, der ein belebendes Element war und den ersten Finsinger Torchuss abfeuerte, der allerdings drüber ging (25.).

Auch in der Folge blieb auf beiden Seiten Vieles dem Zufall überlassen. Beide Teams zeigten sich zwar sehr einsatzfreudig, aber Torchancen blieben Mangelware – bis zur 32. Minute. Da unterlief ein Finsinger Verteidiger einen weiten Ball, Geislings Torjäger Rupprecht stand alleine vor Strunk, fand jedoch im Gästekeeper einen Meister.

In der ersten Halbzeit tauchten die Finsinger dann noch zweimal vor dem Langengeislinger Tor auf, das von Michael Hierl gehütet wurde. Zunächst setzte Simml eine Flanke von links etwas zu hoch an, sodass der Ball Fabian Kövener über den Scheitel rutschte (35.). Schließlich probierte es Kilian Schmitt aus der zweiten Reihe, zielte aber viel zu hoch (43.). Wenig später pfiff der ausgezeichnete Schiedsrichter Martin Horne, der insgesamt nur drei Gelbe Karten zeigen musste, zur Pause.

Wer gedacht hatte, dass die Partie in der zweiten Hälfte interessanter werden würde und sich ein richtiger Derbycharakter entwickeln würde, sah sich getäuscht. Die Partie lebte eigentlich nur von der Spannung, ob es doch noch einer Mannschaft gelingen würde, den entscheidenden Treffer zu setzen.

Zunächst war wieder Langengeisling am Zug. Rupprecht zog aus halblinker Position von knapp außerhalb des Strafraums ab, doch Strunk wehrte mit einer tollen Parade ab. Zu diesem Zeitpunkt war schon über eine Stunde gespielt. Eine Viertelstunde vor Schluss tat sich dann plötzlich die große Chance für den FC Finsing auf. Der eingewechselte Philipp Tholl stand völlig unbedrängt vor dem Geislinger tor, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Schlussmann Hierl.

In den letzten Minuten tat sich dann nicht mehr viel. „Beide Mannschaften wollten zwar, aber sie konnten nicht“, wie es FCL-Vorsitzender Sepp Kaiser beschrieb. Und so war das 0:0 letztlich leistungsgerecht. Die Finsinger konnten sich zumindest darüber freuen, dass sie endlich ihren ersten Auswärtspunkt ergattert haben, während Langengeisling im zweiten Heimspiel in Folge gegen einen Abstiegskonkurrenten nur ein Remis geholt hat.