Ein Derby mit Brisanz: Dorfen und Finsing brauchen beide dringend Punkte im Abstiegskampf

Kein Durchkommen gab es im Hinspiel für Finsing (weiß-rot) und auch für Dorfen – die Partie endete 0:0. Erst der Dreier, dann der Maibaum Gasda fordert ersten Auwärtssieg © Riedel

Das nächste Landkreis-Derby in der Bezirksliga Ost steigt an diesem Samstag um 14.30 Uhr, wenn der FC Finsing beim TSV Dorfen antritt.

Dorfen/Finsing – Die Ausgangsposition scheint klar zu sein, denn die Isenstädter sind nach den jüngsten Ergebnissen der klare Favorit. Dem widerspricht der Sportliche Leiter des TSV Dorfen, Markus Wetzel, vehement: „Auf dem Papier mag es vielleicht so aussehen, aber in Wahrheit ist es nicht so einfach. Ich erwarte eine ganz zähe Nummer.“ Die Ergebnisse der auf einem Abstiegsplatz liegenden Finsinger seien in letzter Zeit nicht so schlecht gewesen. „Von den letzten sechs Spielen haben sie nur zwei verloren – aber auch nur einmal gewonnen“, weiß Wetzel. „Die werden sicherlich wieder energisch dagegenhalten. Immerhin haben sie gegen Kastl 1:0 gewonnen. Das sagt alles über ihre Gefährlichkeit.“ Er wünscht sich: „Drei Punkte holen – und dann können wir guten Mutes am Montag unseren Maibaum in der Stadtmitte aufstellen und mit den Fans feiern.“

Einen herausragenden Akteur sieht Wetzel beim Gegner nicht, „aber sie sind durch ihre geschlossene Mannschaftsleistung sehr schlecht einschätzbar, und das macht sie auch so gefährlich.“ Aber Dorfen scheint dem FC Finsing zu liegen. Das Hinspiel endete nach einem guten Spiel mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten torlos, und vor zwei Jahren im Totopokal fügte der FC, damals noch Kreisligist, dem TSV sogar eine 0:2-Niederlage bei.

Der TSV kann voraussichtlich mit seinem besten Team antreten. Sebastian „Tank“ Bauer und Timo Lorant haben zwar noch leichte Blessuren, werden aber im Kader stehen.

„Wir müssen das Spiel gewinnen, sonst gehen bei uns allmählich die Lichter aus“, sagt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda. Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Finsinger zum rettenden Ufer, die allerdings noch das Nachholspiel gegen Waldperlach am kommenden Mittwoch in der Hinterhand haben.

„Es regnet ja schon wieder die ganze Zeit, der Platz wird tief sein, aber wir müssen die Bedingungen annehmen und einen dreckigen Sieg einfahren“, fordert Gasda. Große taktische Vorgaben werden Trainer Bernd Häfele und er der Mannschaft nicht auf den Weg geben: „Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen kämpfen und alles auf den Platz bringen, was wir haben.“

Dass die Finsinger Hintermannschaft gefordert ist, verstehe sich von selbst, weiß Gasda, hat Dorfen doch immerhin schon 46 Treffer erzielt. „Auf Gerhard Thalmeier und Michael Friemer müssen wir ein besonderes Auge haben“, ist dem Finsinger Co-Trainer klar. Thalmeier hat schon 13 Mal getroffen, Friemer war bereits zehn Mal erfolgreich.

Personell hat sich bei den Finsingern wenig getan. Verzichten muss Trasiner Häfele auf Marko Batljan, dessen Verletzung wieder Probleme bereitet, sodass der Verteidiger das Training in dieser Woche abbrechen musste.

Ansonsten haben die Gäste bis auf die Langzeit-Verletzten eigentlich alle Mann an Bord und peilen – ganz optimistisch – den ersten Auswärtssieg der Saison an.

„Das Derby hat schon eine lange Vergangenheit und war meist ziemlich brisant“, erinnert sich Gasda an einige der zurückliegenden Duelle, in denen Dorfen letztmalig im Juli 2014 als Sieger vom Platz gehen konnte.

TSV-Kader

Wolf (Leins); Thalmaier, Blaha, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Linner, Eicher, Brenninger, Heilmeier, Rachl, Eder, Friemer, Roppert, F. Zöller, M. Zöller, Zander, Bräuniger, Lorant.

FCF-Kader

Strunk (Schröder); Fleischmann, Gasda, Schäfer, Rickhoff, L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, T. Simml, Tholl, Huber, Fuchs

