Ein einseitiges Derby: FC Moosinning deklassiert FC Finsing

Jubel nach dem 4:0 (Foto links; v. l.): Basti Lanzinger, Florian Jakob, Maxi Lechner, Alex Auerweck, Christian Reiser, Thomas Auerweck. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit einem 6:1 (3:0)-Kantersieg im Lokalderby gegen den FC Finsing ist der FC Moosinning bärenstark in die Rückrunde der Bezirksliga Ost gestartet.

Moosinning – Dabei haben zwei Serien nach diesem Spiel weiter Bestand: Moosinning ist auch im achten Spiel in Folge in der Erfolgsspur geblieben, und Finsing wartet weiter auf den ersten Auswärtspunkt.

Moosinnings Coach Christoph Ball musste sein Team nach der unterirdischen Leistung im Hinspiel nicht groß motivieren, und so sah man von Beginn an eine Heimmannschaft, die gewillt war, für klare Verhältnisse zu sorgen. Fünf Minuten waren absolviert, da spielte Matthias Eschbaumer einen weiten Ball auf Stefan Haas, dieser passte direkt in den Lauf von Alex Auerweck, der Gästetorwart Philipp Strunk mit einem leicht abgefälschten Flachschuss überwand. Kurz darauf hatten die Gäste ihre einzige Tormöglichkeit in Abschnitt eins, aber Keeper Aaron Siegl wehrte den Flachschuss von Markus Rickhoff zur Ecke ab.

Derby zwischen FC Moosinning und FC Finsing: Zur Halbzeit führte Moosinning schon mit 3:0

Der Ball in den Moosinninger Reihen lief gut, und so entstanden auch immer wieder Tormöglichkeiten. Maxi Lechner visierte mit einem Kopfball genau Keeper Strunk an, der auch bei einem tollen Freistoß von Thomas Auerweck zur Stelle war. Nicht so gut sah er in der 22. Minute aus, als Basti Lanzinger eine Hereingabe von Eschbaumer auf Haas abtropfen ließ, und die Direktabnahme unter Strunks Körper durchflutschte.

Finsing war nun angezählt, und nachdem Thomas Auerweck mit einem Kopfball scheiterte, machte es Lechner besser. Finsing brachte auf der rechten Abwehrseite den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der Moosinninger Angreifer schloss flach und platzierte ins lange Eck ab (26.).

Gegenwehr vergebens: Die Finsinger (Foto oben; rot, v. l.) Thomas Götzberger, Dominik Bluhme und Torwart Philipp Strunk stemmen sich erfolglos (l.) Alex und Thomas Auerweck entgegen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Spätestens jetzt war der „psychologische Trick“ der Finsinger, die Partie in Moosinning als Heimspiel zu betrachten, endgültig Makulatur. Vielmehr hatten die Gäste Glück, dass Alex Auerweck ein Zuspiel von Florian Jakob freistehend nicht im Kasten versenken konnte (38.).

FC Finsing: Ehrentreffer zum 5:1 in der 67. Minute

Die Gästen resignierten trotz des klaren Rückstands auch in Abschnitt zwei nicht, hatten im Mittelfeld viel Ballbesitz, blieben vor dem Tor aber zu harmlos. Auf der anderen Seite setzte Moosinning immer wieder Nadelstiche. In der 53. Minute kombinierten sich Christian Reiser und Alex Auerweck durch die Gästeabwehr, und Letzterer schob den Ball sehenswert zum 4:0 ins lange Eck. Kurz darauf verpasste Thomas Auerweck, nach Zuspiel seines Bruders, freistehend das mögliche 5:0. Besser machte er es eine Minute später, als der Ball nach einer tollen Kombination wieder zu Thomas Auerweck kam und dieser abgeklärt zum 5:0 vollstreckte. Fast im Gegenzug nutzte Rickhoff auf halblinks eine Moosinninger Unachtsamkeit zum 1:5-Ehrentreffer (67.). Das Schlusswort hatte jedoch Moosinning: Der eingewechselte Yannick Saßmann versenkte ein Zuspiel von Lanzinger zum 6:1-Endstand (87.). (th)