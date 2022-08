Langengeisling und Saaldorf mit leistungsgerechtem Remis zum Auftakt

Von: Wolfgang Krzizok

Saaldorfer Lufthoheit: Felix Großschädl (r.) gewann jedes Kopfballduell – hier gegen Andreas Buchberger. © riedel

Wenn der Ausdruck „leistungsgerechtes Unentschieden“, auf ein Spiel zutrifft, dann auf die Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Langengeisling und dem FSV Saaldorf, die 1:1 (0:0) endete.

Langengeisling – Beide Teams neutralisierten sich in einer intensiv geführten Begegnung 90 Minuten lang, und so gab es kaum Torchancen.

Pünktlich zum Anpfiff prasselte ein Platzregen hernieder, und trotz der Abkühlung ging es gleich heiß her, denn bereits nach drei Minuten kassierte FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier nach einem Foul die Gelbe Karte. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, aber echte Torchancen ergaben sich nicht, FCL-Torwart Michael Hierl musste lediglich ein paar Flanken herunterpflücken, ansonsten hatte die von Andreas Buchberger glänzend dirigierte Abwehr den Gegner im Griff. Die Geislinger konnten sich danach befreien, versuchten es mit langen Bällen, doch auf der Gegenseite das gleiche Bild: SVS-Keeper Thomas Kern musste kaum einmal eingreifen, hier hielt der überragende Felix Großschädl die Defensive zusammen. Er erwischte hinten jeden Kopfball, und wenn es nach vorne ging, dann führte er in der gegnerischen Hälfte die Einwürfe aus und war bei Freistößen sowie Flanken immer im FCL-Strafraum zu finden. Die Gäste probierten es dann noch mit ein paar Weitschüssen, die jedoch alle weit am FCL-Tor vorbeiflogen.

In der zweiten Hälfte wurde die insgesamt fair geführte Partie dann munterer. Und in der 47. Minute hatten die Saaldorfer schon den Torschrei auf den Lippen, doch setzte der freistehende Michael Hauser einen Kopfball aus kurzer Distanz übers Tor.

Und getreu der alten Fußball-Weisheit „Wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten ein“, stand es fünf Minuten später 1:0 für Langengeisling. Schöner kann man einen Treffer nicht herausspielen: Kilian Kaiser setzte sich auf der rechten Seite überragend durch, passte flach in die Mitte auf Kilian Stenzel, der verlängerte den Ball auf den besser postierten Lucas Seeholzer, und der aufgerückte Abwehrspieler traf flach ins SVS-Tor.

Die FCL-Führung brachte die Saaldorfer ein wenig aus dem Konzept, die jetzt kurz in Bedrängnis kamen. Hannes Dornauers Schuss nach einem Konter wurde von einem Verteidiger geblockt. Die anschließende Ecke brachte Hintermaier nach innen, Michael Faltlhauser köpfte aufs Tor, doch Keeper Kern wehrte mit einer starken Parade ab (55.). Fünf Minuten später wurde ein Kaiser-Schuss in letzter Sekunde von einem Abwehrspieler geblockt, doch dann waren wieder die Gäste dran.

Das 1:1 in der 70. Minute war dann auch verdient, aus Geislinger Sicht allerdings vermeidbar. Nach einem Freistoß kam Torwart Hierl nicht entschlossen genug aus seinem Tor, und so landete der Kopfball von Großschädl im Netz. Der Torschütze legte nur vier Minuten später per Kopf auf Johannes Hafner ab, doch der schoss aus aussichtsreicher Position drüber.

In den letzten Minuten tat sich nicht mehr viel. Saaldorf versuchte es mit weiten Bällen, Langengeisling mit Kontern. Doch beide Mannschaften agierten zu ungenau, sodass es bei dem gerechten Remis blieb, und alle mit dem Punkt zufrieden waren.