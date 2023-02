Ein letztes Mal Vollgas in Berglern

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

So geht’s: Nino Filippetti an der Taktiktafel. Nach Saisonende will er ein Jahr Durchschnaufen und danach den SVE Berglern beraten. Aber auch eine neue Aufgabe könnte ihn reizen. © Verein

Der scheidende Eintracht-Coach Nino Filippetti hat mit Berglern in den kommenden Monaten noch einiges vor.

Berglern – Wie erklärt man nach fünf Jahren, dass es aus ist? Nino Filippetti hat den SVE Eintracht Berglern übernommen, als dieser in der A-Klasse neun Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hatte. Inzwischen spielt die Eintracht in der Kreisklasse oben mit. Nach der Saison wird der Coach aufhören? Warum nur? Und jetzt kommt ein unschlagbares Argument. „Ich habe eine kleine Tochter, die möchte auch mal im August in den Urlaub fahren.“

Familie und Beruf – Gastronom Filippetti hat neben Erding nun auch in Freising Fuß gefasst – fordern seinen Tribut. „Ich brauche ein Jahr zum Durchschnaufen“, sagt der 52-Jährige, und fügt hinzu. „Und der Verein braucht das auch, obwohl der Vorstand das noch etwas anders sieht.“

Nach fünf Jahren nutze sich das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler zwangsläufig ab, meint Filippetti. „Natürlich ist der Respekt noch immer da, alle ziehen mit. Aber es gibt Jungs, die aus der Jugend kamen und noch nie einen anderen Trainer im Herrenbereich hatten als mich.“ Ein neuer Impuls tue da sicher gut, meint er.

Stefan Zott bezeichnet Filippettis Abgang als „herben Verlust für uns. Wir akzeptieren natürlich seine Entscheidung, hätten aber gern mit ihm weitergearbeitet.“ Wenigstens bleibe er dem Verein als Berater erhalten, sagt der Sportliche Leiter. „Das mache ich natürlich nur, wenn mein Nachfolger das auch will“, sagt der Noch-Coach. Der SVE, der auch Co-Trainer Marcus Balbach verlieren wird, ist laut Zott bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern. Ob weiterhin ein Coach oder ein Spielertrainer, „da sind wir in alle Richtungen offen“.

Filippetti hält den Trainer am Spielfeldrand für eine gute Lösung. „Wenn du aber einen höherklassigen Fußballer als Spielertrainer bekommst, kannst du ja fast nicht nein sagen“, meint er. Aber das alles sei noch Zukunftsmusik, „denn jetzt haben wir noch drei gemeinsame Monate vor uns, in denen wir richtig Gas geben“. Mit Maurice Steck (wechselt vom Bezirksligisten FC Langengeisling) hat er noch eine weitere Offensivoption. Am 18. Februar ist Trainingsauftakt. Mit 28 Mann wird der SVE von 2. bis 5. März ins Trainingslager an den Gardasee fahren – und danach die Kreisklasse nochmal so richtig spannend machen. Das ist zumindest Filippettis Plan. So weit sei das Spitzentrio nicht entfernt. „Es sind neun Punkte. Die haben wir schon einmal aufgeholt.“

Testspiele

25. Februar, 17 Uhr gegen den SV Kläham (Kunstrasen Landshut); 12. März, 15 Uhr gegen den TSV Grüntegernbach; 19. März, 15 Uhr beim TSV Wartenberg.