Ein Punkt fehlt Finsing noch zum Glück

Von: Helmut Findelsberger

Er hat das beste Auswärtsteam: Finsings Trainer Bernd Häfele will in Attaching das Meisterstück machen. Archi © DFI

Auch Eitting würde ein FCF-Erfolg in Attaching freuen – Derby in Walpertskirchen

Landkreis – Es ist der drittletzte Spieltag in der Kreisliga 2, und in jeder Partie geht es noch um wichtige Punkte sowohl in Richtung Aufstieg als auch um den Klassenerhalt. Das Topspiel zwischen dem BC Attaching und dem FC Finsing überstrahlt natürlich alles. „Wenn wir nicht verlieren, sind wir durch, aber wir fahren zum besten Heimteam der Liga“, weiß Finsings Trainer Bernd Häfele. Elf Spiele, elf Siege – die Attachinger Heimbilanz ist beeindruckend. „Wir sind aber die beste Auswärtsmannschaft“, sagt Häfele und erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen sehr spielstarken Gegner“. Den Ausfall von Flo Hölzl bedauert er, hinter den Einsätzen von Michi Ascher und Leon Engelhardt stehen noch Fragezeichen. Der lange verletzte Toptorjäger Manuel Fuchs hat diese Woche mit dem Training begonnen. Häfele: „Vielleicht setze ich ihn auf die Bank, eventuell für die letzten Minuten oder zum Gegner erschrecken“.

So leicht geht dies bei Attaching nicht. Für Teammanager Martin Ricks ist klar, „dass Finsing durch ist, egal bei welchem Ergebnis, und selbst wenn wir gewinnen sollten“. Für ihn steht im Vordergrund, Platz zwei und den Vorsprung vor Eitting zu verteidigen, „denn da müssen wir zum nächsten Spiel hin, und die Relegationsspiele möchten wir unbedingt noch mitnehmen“.

Das möchte Spielertrainer Markus Weber mit seinem FC Eitting zum Abschied auch und hat erstmal die schwere Aufgabe beim SV Walpertskirchen zu lösen. Das Mittwochspiel gegen Wörth hat aber Spuren hinterlassen. Tarek Reiche und Fabian Neudecker fallen sicher aus, hinter Frede Neudecker steht ein Fragezeichen. „Wir müssen drei Punkte holen, sonst war’s das mit der Relegation“, ist Weber klar. Unbeschwert und mit nahezu unverändertem, aber auch sehr dezimierte, Kader gehen die Hausherren dieses Spiel an. „Wir haben jetzt sechs Spiele nicht mehr gewonnen, da kann man auch mal was anderes probieren“, lässt SVW-Coach Sepp Heilmeier durchblicken.

Genauso unbeschwert könnte der SV Wörth den noch nicht endgültig gesicherten FC Lengdorf empfangen. Der SVW-Kader, seit dem Mittwochsspiel in Eitting ohne die beiden Rupprechts, bleibt unverändert, meldet Abteilungsleiter und Interimstrainer Heinrich Hundsnurscher. Für FCL-Spielertrainer Franco Soave gehört Wörth zu den Gegnern, „gegen die wir nach unserer schlechten Hinrunde noch was gut zu machen hätten, und mit einem Sieg wäre der Deckel zum Klassenerhalt drauf“. Bernhard Heilmeier fällt sicher aus, Martin Rott war zuletzt krank, Matthias Holzner und Florian Waxenberger haben diese Woche mit lockerem Lauftraining erst wieder angefangen.

Auch der TSV Wartenberg könnte noch einen Sieg ganz gut gebrauchen und muss zum SV Kranzberg, einem der noch nicht endgültig abgeschüttelten Verfolger. „Vier Spiele ohne Tor, davon die letzten drei verloren, das hat man an der Psyche der Spieler selbst noch in der Pause des Kirchdorf-Spiels beim Stand von 0:0 gemerkt“, blickt TSV-Trainer Richard Maierthaler zurück. „Mit dem ersten Tor ist dann alles abgefallen, aber das 5:0 gegen einen auseinanderfallenden Gegner dürfen wir nicht überbewerten“, warnt er. Dominik Bleicher ist wieder zurück und Michael Reischl nach überstandener Krankheit zumindest wieder auf der Bank. „Wir brauchen noch einen Sieg, aber in Kranzberg wird es ganz, ganz schwer“, sagt Maierthaler. Auf das Spiel nächste Woche in Moosburg will er sich nicht verlassen – und abschließend geht es gegen Finsing.

