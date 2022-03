Schwaig gegen St. Wolfgang: Ein Spiel, das keinen Verlierer verdient hat

Torfrau und Ball hinter Linie: Gästestürmerin Sophia Schorer (im blauen Dress) trift zum 1:1. Schwaigs Keeper Anna Leitmann ist geschlagen. © Christian Riedel

Ein tolles Kreisligaspiel sahen die Zuschauer zwischen Kreisliga-Tabellenführer FC Schwaig und der neu gegründeten Spielgemeinschaft der beiden Bezirksligaabsteiger TSV St. Wolfgang und SG Lengdorf/Hörgersdorf. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden, mit dem beide Teams leben können.

Dabei galt zwar Schwaig auf dem Papier als Favorit, doch Trainer Manfred Buchhauser musste wichtige Spielerinnen ersetzten. Fünf Frauen der Zweiten standen so im Kader. Die Gäste waren anfangs die agilere Mannschaft und bestimmten das Spielgeschehen. Schwaig merkte man die Umstellungen an. Doch dann kam das Team besser in die Partie und hatte in der 14. Minute durch Emily Grimes die erste gute Chance, die Torhüterin Sabine Winkler stark pariert. In der 18. Minute war sie aber machtlos, als Grimes nach schöner Vorarbeit von Nana Opoku die Kugel in die Maschen jagte.

In der Folgezeit kamen beide Teams zu Chancen, doch es fiel zunächst kein weiterer Treffer – bis zur 36. Minute. Nach einer Ecke traf Sophia Schorer aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Anna Leitmann im Schwaiger Tor war absolut chancenlos.

Nach dem Seitenwechsel war das Match weiter ausgeglichen, ohne dass es zunächst zu größeren Chancen kam. In der 65. Minute wurde Opoku mit einem tollen Pass in die Tiefe geschickt. Sie schlenzte den Ball an der herausstürmenden Torhüterin vorbei zur Führung ins Tor. Jetzt warf St. Wolfgang noch einmal alles nach vorne und kam in der 86. Minute zum Ausgleich. Ein Weitschuss von Veronika Lipp senkte sich unter die Latte zum Endstand von 2:2.

Es war ein gerechtes Ergebnis, denn das gute Spiel hätte keinen Verlierer verdient gehabt. hr