Eine gute Idee zu viel: FC Herzogstadt und TSV – beides geht nicht

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © hep

Ein Verein in der Zwickmühle: Soll er seine Fußballer unterstützen, obwohl sie ihn verlassen? Oder soll er einen Neuanfang wagen? Oder beides? Irgendwie schwierig.

Stell dir vor, du kandidierst für ein Ehrenamt, das vorher niemand haben wollte – und du wirst dennoch abgelehnt! Erst mal Vermutungen und Befürchtungen, dann die Fakten? Das ist journalistisch gesehen nicht mal die zweitbeste Lösung, aber diesmal geht’s leider nicht anders. Denn es dreht sich alles um den Erdinger Fußball beziehungsweise um den Fußball beim TSV Erding. Beides lässt sich nicht so leicht voneinander trennen, wie ich seit diesem Dienstag weiß. An jenem Abend fand die Versammlung der Fußballer statt, in der eigentlich die Sparte abgewickelt werden sollte, nachdem sich Jugend und Erwachsene entschlossen hatten, zu Rot-Weiß Klettham zu wechseln und gemeinsam als FC Herzogstadt in die neue Saison zu gehen. Würde sich eine der ältesten Abteilungen des ältesten Sportvereins der Stadt komplett auflösen oder ruhen? Beides schien möglich. Doch jetzt kommt Variante drei ins Spiel: Eine Handvoll Männer – die meisten bis dato noch nicht mal Mitglied beim TSV – sind gerade dabei, ein Fußballteam für die kommende A-Klassen-Saison aufzustellen.

Was sind das für Leute? Was haben sie vor? So viel darf ich verraten: Dem Quintett trauen Eingeweihte aufgrund ihrer fußballerischen Historie und ihren Vernetzungen zu, dass sie tatsächlich eine schlagkräftige A-Klassen-Mannschaft auf die Beine stellen. Sehen Sie es mir aber nach, dass ich hier noch keine Namen verraten kann. Darum hat einer der fünf gebeten, „denn wir wollen erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir Handfestes zu bieten haben. Wir haben ein sehr intensives Wochenende vor uns, in dem wir in die Details gehen müssen.“ Diese Zeit sei den Leuten gegeben. Klar aber ist, das hat TSV-Vizepräsident Hermann Meilinger bestätigt, dass diese Männer für die Abteilungsführung kandidieren wollen.

Vermutlich werden die Neuwahlen am 24. Mai stattfinden. Und da könnte es dann richtig hässlich werden. Denn plötzlich bekommt eine Wortmeldung vom vergangenen Dienstag eine ganz neue Bedeutung. John Fitzpatrick, viele Jahre lang in der Erdinger Nachwuchsarbeit tätig, deutete dabei schon mal an, dass die Neuen bei der Sitzung durchfallen könnten. Ralf Sandner, derzeit noch kommissarischer Abteilungsleiter, bezeichnete dies als „rein hypothetisch“. Aber ist es das tatsächlich?

Fakt ist: Am 24. Mai werden auch noch alle wahlberechtigt sein, die nach Saisonende nach Klettham wechseln. Sie könnten also einen Neuanfang beim TSV verhindern oder zumindest die Abteilung fürs Erste handlungsunfähig machen. „Dann wäre natürlich Krieg“, sagt Hermann Meilinger. Wer den Vizepräsident kennt, weiß, dass für ihn ausschließlich die Belange des TSV ganz oben stehen, persönliche Eitelkeiten sind ihm völlig fremd. „Immer im Sinne des Vereins“, so seine Einstellung. Deswegen ist es auch verständlich, dass er jede Möglichkeit prüft, den Fußball im TSV zu halten – nicht zuletzt, weil er auch das Wehklagen einiger oder vieler (da gehen die Zahlen auseinander) TSV-Altgedienten in den Ohren hat.

Alles im Sinne des Vereins – aber ist das auch im Sinne des Erdinger Fußballs? Ich bezweifle das. Die Kräfte in der Stadt zu bündeln – die Sportplätze des TSV und von RW Klettham sind keine zwei Kilometer voneinander entfernt – das erscheint nach all den negativen Erfahrungen der trostlosen vergangenen Jahre als der richtige Weg. Vielleicht wäre eine Spielgemeinschaft wie zwischen dem Hörlkofener SV und dem SV Wörth die bessere Lösung gewesen, als sich einem anderen Verein anzuschließen. Aber dass der TSV nun eine weitere Konkurrenzveranstaltung aufmacht, macht alles noch viel komplizierter.

Mit welchen Spielern macht der TSV das eigentlich? Mit Wandervögeln aus anderen Clubs? Mit Leuten, die dem FC Herzogstadt schon ihre Zusage gegeben haben und nun wortbrüchig werden? Sorry, das ist vorverurteilend gegenüber diesen Fußballern, die vermutlich auch einfach nur kicken wollen. Ist der neue TSV dann nur ein Sammelbecken für Unzufriedene? Oder bringen sie tatsächlich frischen Wind in die festgefahrene Szene? Wir wissen es nicht.

Es liegt nun an Hermann Meilinger, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung die Chancen und Gefahren abzuwägen – auch für den TSV. Minus mal Minus ergibt Plus? Pfeifen wir mal auf die Mathematik. Im Fußball würden zwei schlechte Ideen niemals etwas Positives hervorbringen. Andersrum wird aber leider manchmal ein Schuh daraus: Zwei durchaus gute und ganz gewiss ehrenwerte Vorsätze – einerseits die Bündelung der Kräfte durch den FC Herzogstadt, andererseits die Rettung der TSV-Abteilung – können schnell ins Minus rücken: Dann nämlich, wenn es jetzt zu einer hässlichen Trennung käme und sich FCH und TSV gegenseitig im Weg stünden. Damit wäre niemandem gedient.