Punktabzug für TuS Oberding: Eine viel zu strenge Konsequenz

Ein Punktabzug wegen einer vergessenen E-Mail? Das ist viel zu hart und nicht im Sinne des Sports. Ändert bitte die Satzung!

Tobi Huber und der TuS Oberding haben vor dem Sportgericht verloren. Nicht einmal, sondern auch in der Berufung, die vorn herein aussichtslos gewesen ist. Warum geht jetzt der Verein auch noch in die dritte Runde? Weil er Recht hat. Weil es Zeit ist, gegen eine Ungerechtigkeit vorzugehen. Aber fangen wir von vorne an.

Torjubel macht inzwischen erst mit fünfminütiger Verspätung Sinn. Das sind wir durch die Einführung des Videoschiedsrichters gewohnt. So ist das eben im Profifußball. Bei den Amateuren ist das anders. Da dauert es inzwischen sogar mehre Wochen, ehe etwa die SpVgg Altenerding weiß, ob sie trotz eines 3:0-Sieges wirklich gewonnen hat. Noch bangt sie um die Punkte gegen Hohenpolding, weil sie einen Jugendspieler an einem Tag zweimal hatte spielen lassen (wir berichteten). Sicher dürfte dagegen sein, dass sie jenen Sieg behalten darf, den sie gegen Ottenhofen geholt hat. Zwar war auch hier besagter Spieler beim Stand von 5:0 eingewechselt worden, aber die DJK habe keinen Einspruch gegen die Wertung eingelegt, sagt SpVgg-Fußballchef Andreas Heilmaier. Chapeau DJK, dass du dich nicht hinter der Floskel „Im Interesse des Vereins“ versteckst, sondern im Interesse des Sportgeistes handelst.

Der TSV St. Wolfgang 2 – und jetzt kommen wir zum Oberdinger Fall – hat übrigens auch keinen Protest eingelegt, darf sich aber dennoch trotz der 1:3-Niederlage gegen die TuS-Reserve freuen. Was war passiert? Der TuS hatte für einen neuen Spieler einen Pass beantragt und diesen auch vier Tage vor der Partie bekommen. „Das Spielrecht war also da“, erzählt Abteilungsleiter Tobi Huber, der damals im Urlaub weilte, weshalb noch kein Foto des Neuzugangs auf der Pass-Seite hochgeladen wurde. „Das mache normalerweise ich, und es hat halt niemand daran gedacht“, erzählt Huber. Nach Vorlage seines Personalausweises durfte der Neuzugang dennoch auflaufen. Spielleiter Thomas Sievers wies den Verein an, das Foto nachträglich zu hochladen, was Huber im Urlaub auch getan hat. Tage später meldete sich der BFV: Das Bild sei zwar auf der Internetseite, allerdings habe der Verein vergessen, dies dem Sportgericht per E-Mail mitzuteilen.

Ein Formfehler? „Ja“, sagt Huber. „Aber rechtfertigt dies eine Dreifachbestrafung?“ Denn das war das Urteil: 50 Euro muss der Verein zahlen, 50 Euro Huber persönlich als verantwortlicher Mannschaftsbetreuer (plus 20 Euro Verfahrenskosten) – und der Punktabzug.

Er habe da keinen Spielraum gehabt, bedauert Sportrichter Nico Freisinger. Die Satzung sei eindeutig. Er hätte dem TuS eigentlich sogar 150 Euro Strafe aufbrummen müssen, aber dann das Vergehen als „minderschwer“ herabgestuft. Auch Sievers treffe da keine Schuld. Freisinger: „Die Spielleiter werden vom Verband angewiesen, die Vergehen anzuzeigen.“ Sievers selbst sagt: „Ich muss die Spielberichte kontrollieren und weitergeben. Damit ist das Thema für mich durch.“ Zum Urteil wollte er sich nicht äußern. „Das ist Sache des Sportgerichts. Das steht mir nicht zu.“

Tobi Huber will das Urteil nicht hinnehmen. Besonders ärgert ihn: „Obwohl wir in Berufung gegangen sind, wurden uns bereits zwei Tage später die Punkte abgezogen.“ Und das mit der Berufung sei auch so eine Sache gewesen. Denn das dafür zuständige Bezirksgericht meldete sich schon sehr früh beim TuS. Nicht mit dem Urteil, sondern mit dem Ratschlag, die Berufung lieber gleich bleiben zu lassen, da der Ausgang klar sei und das Verfahren weiteres Geld kosten würde. „Wollen die uns mundtot machen?“, wundert sich Huber.

Der TuS wollte es wissen, kassierte die nächste Niederlage und weitere 60 Euro Strafe für Verein und Huber. Ende der Fahnenstange? Von wegen. Der TuS geht in die letzte Instanz. Eine Geldstrafe würde der Verein akzeptieren, sagt Huber. „Aber der Punktabzug? Die Wolfganger haben sich nicht mal beschwert. Nach Corona hat der BFV betont, wie wichtig es ist, dass die Spiele endlich wieder auf dem Platz ausgetragen werden. Und jetzt diese Wertung am Grünen Tisch, obwohl unser Mann Spielrecht hatte. Wir verstehen das nicht und wollen das geklärt haben.“

Der TuS wird wohl abblitzen (und weiteres Geld ausgeben). Aber vielleicht – das ist meine Hoffnung – ist das der letzte Fall in dieser Richtung. Vielleicht sehen auch die zuständigen BFV-Gremien ein: Ein Punktabzug wegen einer vergessenen E-Mail – das ist viel zu hart und nicht im Sinne des Sports. Ändert bitte die Satzung! Das würde nicht nur die Vereine freuen, sondern auch Richter und Spielleiter. Die haben auf so etwas auch keine Lust. Und deshalb: Danke, TuS, für den Kampfgeist!