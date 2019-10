Einmal quer durch den Freistaat - TSV Buchbach gastiert in Aschaffenburg

18-Stunden-Ausflug für Bichlmaier-Elf

von Michael Buchholz schließen

Ein Sonntagsausflug von Buchbach nach Aschaffenburg, also einmal quer durch den Freistaat, auf so verrückte Ideen kommt man nicht leicht.

Buchbach– Der Spielplan der Fußball-Regionalliga Bayern will es aber so: Weil die „Ascheberger“ am Mittwoch gegen den 1. FC Schweinfurt im Toto-Pokal ran mussten (2:1), wurde die Partie von Samstag auf Sonntag verlegt. 6.30 Uhr Abfahrt heißt es für die Rot-Weißen, bis alle Spieler wieder daheim sind, wird es fast Mitternacht – ein 18-Stunden-Tag, wenn es auf der A 3 keine Staus gibt.

Mit einem Remis könnte Trainer Andi Bichlmaier gut leben: „Nach einem Heimsieg wie gegen Schalding ist es einfach wichtig, dass man im nächsten Spiel nicht leer ausgeht.“ Stefan Denk, der als Joker am Samstag gestochen hat, könnte am Sonntag nach Verletzungsproblemen und längerer Startelf-Absenz erste Wahl sein. „Nicht nur wegen seines Treffers, sondern weil er sich auch im Training gut präsentiert, obwohl er seinem Körper noch nicht ganz traut“, findet Bichlmaier, der für das rudimentäre Häuflein an Angreifern im Buchbacher Lager eine Lanze bricht: „Stürmer haben es in unserem System extrem schwer.“

Im Zentrum sind robuste und spielerisch starke Typen wie Ersatz-Mittelstürmer Aleksandro Petrovic gefragt, die den Ball vorne festmachen können, damit die tief stehenden „Außen“ nachrücken können. Bichlmaier: „Strafraumstürmer wie Tommy Breu tun mir wirklich leid, aber für solche Spielertypen können wir mit diesem Kader einfach nicht die nötige Dominanz entwickeln. Wir können nur übers Kollektiv kommen, vorne fehlt uns ansonsten die individuelle Qualität für Überraschungsmomente.“

Großer Profiteur der notgedrungenen Systemumstellung war bislang Christian Brucia, der aufgrund seiner Schnelligkeit immer wieder durch die Schnittstellen des Gegners spurten konnte und dabei auch schon vier Mal getroffen hat. Aber der 31-Jährige ist gelbgesperrt.

„Wir haben schon einen anderen Plan entwickelt. Auch weil die Aschaffenburger etwas untypisch für die Liga spielen und ihre Außenverteidiger meist nicht so hoch stehen wie bei anderen Mannschaften. Deswegen sind sie aber auch über die Flügel nicht sonderlich anfällig, und so wollen wir versuchen, unsere Vorstöße ausnahmsweise vermehrt übers Zentrum ins Ziel zu bringen“, so Bichlmaier. Der gebürtige Aschaffenburger Selcuk Cinar gehört wieder zum Kader, dagegen geht bei Jonas Wieselsberger und Marin Culjak noch nichts. Tipp: 0:0

MICHAEL BUCHHOLZ