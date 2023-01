Eitting im Siebenmeterschießen eiskalt

Teilen

An der Bande bedrängt, aber nicht gestoppt: Alfred Neudecker (in Weiß), der sich hier gegen den Altenerdinger Julius Krop behauptet, führte den FC Eitting zum Turniersieg. F.: ANH Feierbiester aus dem Erzgebirge Endlos-Entscheidung im Kleinen Finale © CC

FC schlägt Gastgeber Altenerding im Finale des ersten Decathlon-Cups – Türkgücü springt ein

Altenerding – Der SpVgg Altenerding scheint in dieser Hallensaison kein Titel vergönnt zu sein, denn wie schon bei den zu Ende gegangenen Amadeus-Juniorenfußballhallentagen scheiterten auch die Herren beim ersten Decathlon-Cup knapp. Im Endspiel erwies sich der FC Eitting vom Siebenmeterpunkt als nervenstärker. In der Vorrunde hatten die Gastgeber den FCE noch 2:0 besiegt.

Wenige Stunden vor Beginn des Turniers musste der Veranstalter improvisieren, denn der SC Oberweikertshofen hatte kurzfristig seine Teilnahme abgesagt. Da sich der FC Türkgücü Erding spontan bereit erklärte, mit zwei Teams am Turnier teilzunehmen, konnte man das Teilnehmerfeld aber noch rechtzeitig komplettieren.

Die erste Mannschaft der Türken zeigte in der Vorrunde eine starke Leistung. Mit 13 Punkten setzte sich die Elf von Spielertrainer Benji Tas sogar souverän durch und löste in der Gruppe 2 zusammen mit dem FC Alte Haide München das Halbfinalticket.

In der anderen Gruppe dominierten die späteren Finalgegner Altenerding und Eitting. Beide waren trotz starker Konkurrenz frühzeitig durch.

In dieser Staffel wusste auch das zweite Team der Türkischen Kraft zu überzeugen, und als Dritter konnte man selbst den hoch eingeschätzten FC Finsing hinter sich lassen. Rot-Weiß Klettham ging nach dreijähriger Pause mit einer jungen, nahezu runderneuerten Mannschaft an den Start – die erfahrenen Hallenkicker, die in den Vorjahren bei den Altenerdinger Hallenturnieren schon als Sieger hervorgegangen waren, schonten ihre Knochen.

Neben Türkgücü ging auch die SpVgg Altenerding mit einer zweiten Mannschaft an den Start und zeigte sich im Konzert der Großen durchaus konkurrenzfähig, so dass man die ambitionierten Kreisligisten BSG Taufkirchen und SV Eichenried in der Tabelle hinter sich lassen konnte. Die Gäste aus dem Erzgebirge vom SV Tirol Dittmannsdorf mussten ihrer langen Anreise Tribut zollen. Dafür bewiesen die Kicker des SV Tirol im Anschluss an die Siegerehrung Stehvermögen und blieben noch einige Stunden in der Semptsporthalle, wo zusammen mit dem siegreichen FC Eitting gefeiert wurde.

Der Turniersieg des Kreisligisten hing bis zum Ende am seidenen Faden. Im Finale agierte der FCE, der mit Alfred Neudecker den überragenden Akteur stellte, eher abwartend, setzte aber in der Offensive immer wieder Akzente, was dann zum Führungstreffer von Maximilian Gröppmaier führte. Altenerding kam durch Julius Krop zum Ausgleich, doch weitere Treffer sollten in der regulären Spielzeit nicht mehr fallen. Bei der Entscheidung vom Punkt wurde schließlich Torhüter Noah Mpatsios zum Matchwinner, konnte er doch gleich den ersten Siebenmeter der SpVgg abwehren.

Deutlich mehr Schüsse vom Punkt bedurfte es im Kleinen Finale. Um etwas Zeit einzusparen, einigten sich Türkgücü und Alte Haide nach der regulären Spielzeit auf ein Siebenmeterschießen. Dieser gut gemeinte Vorsatz sollte sich als Eigentor entpuppen, denn erst nach 26 Schützen war die Entscheidung gefallen – zugunsten der Erdinger. Trotz einer Roten Karte gegen einen Spieler vom FC Alte Haide gingen die Spiele sehr fair über die Bühne, was auch ein Verdienst der bestens leitenden Schiedsrichter Christian Trompke, Knut Friedrich, Dominik Dersein und Andreas Hettenkofer war. anh

Ergebnisse:

Gruppe 1

FC Finsing - SpVgg Altenerding 1:1

RW Klettham - SV Eintracht Berglern 2:2

FC SF Eitting - FC Türk Gücü Erding II 5:0

RW Klettham - FC SF Eitting 2:4

Türk Gücü Erding II - SpVgg Altenerding 1:5

SVE Berglern - FC Eitting 2:5

FC Finsing - FC Türk Gücü Erding II 4:5

FC Eitting - RW Klettham 2:0

SpVgg Altenerding - Eintracht Berglern 2:0

FC Eitting - FC Finsing 2:1

BSG Taufkirchen - SV Eichenried 4:3

Eintracht Berglern - Türk Gücü Erding II 1:2

RW Klettham - SpVgg Altenerding 1:5

SV Eintracht Berglern - FC Finsing 0:0

SpVgg Altenerding - FC Eitting 2:0

FC Türk Gücü Erding II - RW Klettham 1:2

1. SpVgg Altenerding 15: 3 13

2. FC SF Eitting 14: 5 12

3. FC Türk Gücü Erding II 9: 17 6

4. FC Finsing 10: 10 5

5. RW Klettham 7: 14 4

6. SV Eintracht Berglern 5: 11 2

Gruppe 2

SV Eichenried - FC Alte Haide München 3:3

Türk Gücü Erding - SpVgg Altenerding II 2:1

BSG Taufkirchen - Tirol Dittmannsdorf 0:1

FC Türk Gücü Erding - SV Eichenried 3:1

Tirol Dittmannsdorf - Alte Haide München 1:2

SpVgg Altenerding II - BSG Taufkirchen 2:2

SV Eichenried - SV Tirol Dittmannsdorf 1:3

BSG Taufkirchen - FC Türk Gücü Erding 0:5

Alte Haide München - Altenerding II 2:1

BSG Taufkirchen - SV Eichenried 4:3

Altenerding II - Tirol Dittmannsdorf 3:0

Türk Gücü Erding - Alte Haide München 3:0

SpVgg Altenerding II - SV Eichenried 6:4

Alte Haide München - BSG Taufkirchen 5:1

Tirol Dittmannsdorf - Türk Gücü Erding 2:2

1. FC Türk Gücü Erding 15: 5 13

2. FC Alte Haide München 12: 9 10

3. SpVgg Altenerding II 13: 10 7

4. SV Tirol-Dittmannsdorf 7: 8 7

5. BSG Taufkirchen 7: 11 4

6. SV Eichenried 12: 19 1

Halbfinale

SpVgg Altenerding - Alte Haide München 3:0

FC SF Eitting - FC Türk Gücü Erding 3:2

Spiel um Platz 3

A. H. München - Türk Gücü Erding n.S. 12:13

Finale

SpVgg Altenerding - FC SF Eitting n.S. 5:6

Feierbiester aus dem Erzgebirge

Endlos-Entscheidung im Kleinen Finale