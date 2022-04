Eitting: Nach Sieg gegen Kranzberg - FC wahrt die Mini-Aufstiegschance

Von: Dieter Priglmeir

FC Eittings Michael Pech (am Ball) © eicke lenz

Der FC Eitting gewinnt das Nachholspiel gegen den SV Kranzberg mit 3:1. Somit wahrt der FC die Aufstiegschance vor dem finalen Endspurt in der Kreisliga.

Eitting – Mit dem 3:1 (2:0)-Sieg im Nachholspiel gegen den SV Kranzberg hat der FC Eitting seinen Beitrag für ein packendes Kreisligafinale geleistet. Fünf Punkte liegt das Team zwar hinter dem Tabellenzweiten BC Attaching, der aber kommende Woche gegen Spitzenreiter FC Finsing ran muss. „Und dann spielen sie bei uns“, sagt Eittings Sportlicher Leiter Wolfgang Ettl. „Es wird schwierig, weil der BCA gut drauf ist, aber es könnte schon was gehen.“

Denn auch Eitting ist in guter Verfassung. Das bekam am Mittwochabend der SC Kirchdorf zu spüren. Bereits nach fünf Minuten führte der Gastgeber. Frede Neudecker hatte sich auf der rechten Angriffsseite durchgesetzt und nach innen geflankt, wo Florian Huber per Kopf zur Stelle war.

Der nächste Treffer war nur eine Frage der Zeit. Zu einseitig war die Partie. Allerdings ließen die Eittinger einige Chancen liegen. Die beste hatte Dean Naxera, als er nach einem weiten Ball die Kirchdorfer Abseitsfalle überlistete und auf Johann Maier zulief. Der KSC-Keeper entschärfte allerdings die Situation. Auch in der 39. Minute vergab der FCE erst einmal eine Möglichkeit, als Tobias Herrmanns Schuss abgeblockt wurde. Die Situation schien schon geklärt, als der Ball am Fünfmetereck Felix Zehetmaier vor die Füße fiel, der zum 2:0 vollstreckte.

Der erste Aufreger der zweiten Halbzeit war die Rote Karte für Naxera. Er hatte sich nach einem Foul an ihn provozieren lassen und gegen seinen am Boden liegenden Kontrahenten nachgetreten (59.). An der Eittinger Dominanz änderte das nichts. Herrmann hatte zwar den herauseilenden Torwart schon ausgespielt, verfehlte aber aus fast 30 Metern das leere Tor. Dann aber verwertete Zehetmaier per Kopf eine Freistoßhereingabe von Christoph Härtl zum 3:0 (82.). Nach einem Eittinger Abwehrfehler war Jonas Rachals noch der Kirchdorfer Ehrentreffer vergönnt. (Dieter Priglmeir)