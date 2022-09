Eitting rupft Tabellenführer - überragender Neudecker beschert Moosinning II erste Niederlage

Joker Jäkel jubelt (v. l.): Felix Zehetmaier, Benedikt Beierl, Tobias Herrmann, Max Jäkel, Marcel Güll, Lucas Bruckbeck, Trainer Thomas Zellermeyr und Niclas Noll bejubeln das 3:1. Foto: Lenz © Lenz

Der FC Eitting konnte der Reserve des FC Moosinning die erste Saisonniederlage händigen. Gegen den Tabellenführer zeigten sich die Gastgeber in Top-Form.

Eitting – Ansage in Blau und Weiß: Im Spitzenspiel der Kreisliga musste sich der bis dato verlustpunktfreie Tabellenführer FC Moosinning 2 beim FC Eitting klar mit 1:5 Toren geschlagen geben.

Danach sah es zunächst nicht aus, denn der Gast war zumindest in der ersten Halbzeit ebenbürtig. Der pfeilschnelle Sebastian Michalak nahm es gleich mit drei Eittinger Abwehrspielern auf, doch das Trio Härtl/Petermeier/Pech konnte ihn in der 8. Minute gerade noch abdrängen. Auch Max Henneberger konnte sich am Flügel durchsetzen und flanken, doch Eittings Torwart Christoph Kressierer fing die Flanke ab.

Eitting war nicht untätig. Benedikt Beierl brachte den Ball von links jedoch nicht zum besser postierten Mitspieler Bastian Noll. Agil und dribbelstark präsentierte sich auf der rechten Seite Eittings Florian Huber, der mit Tempoläufen für Gefahr sorgte. So fiel dann auch in der 29. Minute Eittings Führung, als Huber von rechts in den Strafraum eindrang, dort noch einen Abwehrspieler düpierte und traf.

Die Führung beflügelte die Eittinger. Huber legte von der rechten Seite kommend den Ball für Felix Zehetmaier auf, der aus bester Schussposition ein sicheres Tor verpasste. Schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stolperte dann ein Moosinninger Stürmer über den Ball, bekam aber einen Freistoß, der zur Ecke abgewehrt wurde. Bei dieser war die FCM-Abwehr zu unaufmerksam, und die Ecke von Spielertrainer Benedikt Thumbs kam zu Stefan Erl, der am langen Eck völlig ungedeckt hochsteigen und per Kopfball zum 1:1 ausgleichen durfte.

Doch der Treffer des Tabellenführers entfachte nicht die gewünschte Wirkung, in der zweiten Halbzeit wurde der FCE immer dominanter. Er stellte die Räume gut zu und entwickelte viel Druck nach vorne. Eine knappe Viertelstunde nach Wiederanpfiff kam eine weite Flanke von Fredi Neudecker in den Fünfmeterraum, und Christoph Härtl traf per Kopfball zur neuerlichen Führung. Dann wurde Maximilian Jäkel eingewechselt und verwandelte vier Minuten später einen Pass von Neudecker in die Schnittstelle zum 3:1. Nur Minuten später war es wiederum Jäkel, der einen Pass in die Mitte aufnahm und am Torwart vorbei Richtung lange Ecke schob. Der Ball sprang an den Pfosten, dann FCM-Verteidiger Georg Humplmair ans Schienbein – und von da ins Tor.

Eitting blieb im Vorwärtsgang, und abwechselnd zeichneten sich die Nachwuchsspieler Bastian und Niclas Noll sowie Marcel Güll mit guten Dribblings aus. Kurz vor Spielende wurde Huber unsanft im Strafraum von den Beinen geholt, und den fälligen Strafstoß verwandelte der starke Neudecker zum 5:1-Endstand. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel:

Benedikt Thumbs (Spielertrainer FCM 2): „Der FCE hat vor allem in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht und auch hochverdient gewonnen. Wir haben gut begonnen, aber eine gute Torchance liegen lassen, die den Spielverlauf auch anders hätte beeinflussen können. Vielleicht ist der Sieg der Eittinger ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen, er war aber wirklich verdient.“

Thomas Zellermeyr (Trainer FC Eitting): „Es war ein verdienter Sieg. In den beiden letzten Spielen hat das Team unsere Marschroute optimal umgesetzt, nämlich viel Laufarbeit und Konsequenz bei den Zweikämpfen mit einer einsatzfreudigen und aggressiven Verteidigung. Wir hatten früh die Chance zum 2:0, die wir aber nicht genutzt haben. Dann hätte der Gegner aufmachen müssen, und wir hätten auf Konter spielen können. Durch das 1:1 ist das Spiel lange Zeit eng geblieben.“