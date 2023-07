Eittinger Selbstbewusstsein: Kreisligist testet lieber gegen höherklassige Teams

Teilen

Seit zwei Wochen sind die Fußballer des FC Eitting im Trainingsbetrieb für die kommende Kreisliga-Saison.

Eitting – „Auf alle Fälle bessere und erfolgreichere Spiele als in der letzten Saison“ erhofft und erwartet sich der Sportliche Leiter Wolfgang Ettl für die nunmehr siebte Saison in Serie in der Kreisliga.

Ein Spiel wurde bereits absolviert: ein 4:0 (4:0)-Sieg beim Bezirksliga-Rückkehrer Grüne Heide Ismaning. Erster Torschütze dieser Saison war Lukas Treffler, der Neuzugang aus Moosinning. Die weiteren Treffer markierten Christoph Härtl, Bastian Noll und Maximilian Gröppmair.

Fast durch die Bank höherklassige Gegner haben sich die Sportfreunde zum Testen ausgesucht. Mit dem Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos hat der hochkarätigste das für diesen Samstag angesetzte Spiel abgesagt. „Zu viele verletzte Spieler“ wurde Wolfgang Ettl als Grund genannt, der bedauert, „dass wir nun dieses Wochenende ohne Spiel dastehen“.

Immerhin geht es bereits kommenden Dienstag um 19 Uhr in Eitting gegen Landesliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen/Ilm weiter. „Diese starken Gegner sind von Trainer Thomas Zellermeyr schon mit Absicht gewählt worden und ich bin immer schon ein Fan von Tests gegen starke Gegner“, bestätigt Ettl. Er hat festgestellt, „dass seit dem Trainingsstart ein ganz anderer Zug auf dem Platz und im Team herrscht“.

Einige haben sogar schon vor dem offiziellen Auftakt „mit Laufeinheiten in punkto Fitness vorgearbeitet“. Was den FCE-Sportchef auch positiv stimmt: „Mit unserem spielenden Co-Trainer Andreas Kostorz im Mittelfeld und Michael Schrödl als neuem Abwehrchef herrscht auch wieder eine Hierarchie auf dem Platz.“ Für die beiden Neuen kommt es diesen Samstag nun zu keinem prompten Wiedersehen mit ihren Ex-Clubs. (fi)

Weitere Testspiele

Fr., 11. Juli, 19 Uhr gegen FSV Pfaffenhofen; Sa., 15.J uli, 17 Uhr beim TSV Dachau II; Di., 18. Juli, 19 Uhr Totopokal beim FC Herzogstadt in Klettham, Sa., 22.Juli, 15 Uhr gegen FC Moosinning.