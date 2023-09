„Können uns in keinem Spiel Ruhephasen leisten“ - Kräftezehrende Wochen für den TSV Buchbach

Drei Punkte wären so wichtig: Kann Tabellenschlusslicht Buchbach die Serie der Würzburger Kickers stoppen? © Michael Buchholz

Die Aufgaben für den TSV Buchbach werden nicht leichter: Es warten die noch ungeschlagenen Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern.

Buchbach – Nach der 0:1-Niederlage bei Türkgücü München muss der TSV Buchbach bereits am heutigen Freitag wieder ran, wenn die ungeschlagenen Würzburger Kickers um 19 Uhr in der SMR-Arena ihre Visitenkarte abgeben. „Wir müssen schauen, dass die Beine wieder frisch werden“, sagt Buchbachs Trainer Alex Käs, der am Donnerstag ein Regenerationstraining angesetzt hat.

„Wenn wir nicht in Rückstand gelegen wären, hätten sich nicht diese Räume und diese Chancen ergeben.“

„Der Sieg für Türkgücü geht in Summe in Ordnung. Das ist eine Mannschaft, die zu den vier besten Teams der Liga gehört. Wenn man nach einer Stunde Maxi Berwein, Stefan Maderer und Benedict Laverty von der Bank bringen kann, sagt das alles“, urteilt Käs, der seiner eigenen Mannschaft eine ordentliche Leistung bescheinigt: „Türkgücü hatte mehr Ballbesitz, das haben wir so erwartet. Wir haben den Gegner meist weit vom Tor weghalten können und hatten zur Halbzeit 6:1 Ecken für uns.“ Allerdings konnten die Buchbacher aus den Standards kein Kapital schlagen.

Gegen die Kickers müssen die Buchbacher unbedingt einen frühen Rückstand vermeiden. Käs: „Wenn wir am Dienstag nicht in Rückstand gelegen wären, hätten sich in der zweiten Halbzeit für Türkgücü nicht diese Räume und diese Chancen ergeben.“

Vor Buchbach liegen harte Wochen

Das schwere Programm spiele für ihn keine Rolle, „wir müssen sowieso gegen jede Mannschaft spielen“, sagt Käs, dessen Team nach der Partie gegen Würzburg am nächsten Dienstag erneut bei Türkgücü im Pokal ran muss und dann in der Liga in Nürnberg gastiert, ehe Drittliga-Absteiger Bayreuth nach Buchbach kommt. „Wichtig ist, dass wir am Freitag wieder über den Schmerzpunkt gehen können“, erklärt Käs. „Problematisch ist natürlich, dass wir uns in keinem Spiel Ruhephasen leisten können. Wir müssen ununterbrochen arbeiten, das ist extrem kräftezehrend.“ Tipp: 2:1 für Buchbach (Michael Buchholz)

TSV-Kader

Junghan, Zech; Walter, Orth, Schmit, Brucia, Mackic, Manghofer, Ziegler, Ramstetter, Kampmann;: Petrovic, Heiland, Vrenezi, Mittermaier; Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger und Rabenseifner