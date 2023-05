Entspannt an die „Haid Road“: Schwaig muss in Holzkirchen ran

Von: Helmut Findelsberger

Volle Konzentration bis zum Schluss: Obwohl der FC Schwaig den Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach hat, will die Mannschaft um Kapitän Tobi Jell (l.), so wie hier beim 4:2 gegen den SE Freising, bis zum Schluss Vollgas geben. © christian Riedel

Den Klassenerhalt hat der FC Schwaig in seiner zweiten Saison in der Landesliga Südost seit dem Sieg gegen Freising am vergangenen Freitag sicher. Anders sieht es bei Samstags-Gastgeber TuS Holzkirchen aus. Anpfiff im Stadion an der „Haid Road“ ist um 13 Uhr.

Schwaig - „Endlich können wir das Ganze etwas entspannter angehen“, zeigt sich Schwaigs Spielertrainer Ben Held erleichtert. Sieben der letzten neun Spiele haben die Sportfreunde gewonnen. Trotzdem musste Held vor noch gar nicht langer Zeit feststellen, „dass die Anzahl der Spiele weniger, aber der Abstand nach unten nicht größer wird“. Da kann ihm Thomas Zetterer, in Personalunion Vorsitzender und Fußballabteilungsleiter in Holzkirchen, nur zustimmen: „So verrückt die Liga ist, es spricht auch für ihre Stärke.“

So hat in keiner der anderen vier Landesligen ein Tabellenvierzehnter auch nur annähernd so viele Punkte wie Eggenfelden und Pullach mit je 41 Zählern. Einen mehr haben Forstinning und Holzkirchen auf dem Konto. Der Südost-Vierzehnte als einer der beiden Punktbesten muss nicht in die Relegation, aber Rang 15 ist nicht weit entfernt. Der TuS braucht also Punkte, um nicht vor dem letzten Saisonspiel bei Tabellenführer Kirchheim in noch größere Not zu geraten.

Anfang Mai hatte Trainer Joe Albersinger das Handtuch geworfen. Der 31-jährige Maxi Drum, seit 2021 beim TuS, vorher in Unterhaching, Burghausen und Buchbach, fungiert als Spielertrainer. 3:3 gegen Dachau und zuletzt ein 1:1 in Grünwald sind die Resultate unter seiner Regie.

Aufpassen muss Schwaig auf Toptorjäger Christopher Konkor. Der 28-jährige Ghanaer, seit 2017 beim TuS, hat 18 Treffer und 11 Vorlagen auf seinem Konto. Für Held steht fest, „dass wir uns nichts nachsagen lassen wollen und dementsprechend auftreten werden“. Auf Simon Georgakos, der sich so stark entwickelt hat, muss Held verzichten. Der 20-Jährige, der vor der Saison aus Ismaning gekommen war, hat sich in Traunstein am Ellbogen verletzt, gegen Freising noch gespielt, und hatte Riesenglück, wie sich jetzt bei Untersuchungen rausstellte. Wieder im Kader ist dafür Maxi Hellinger.

FCS-Kader

F. Hornof (Schmid); Jell, Neumann, Ibrahim, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, J. Hornof, Held, Fichtlscherer, Hellinger, Roth, Buchauer, M. Hones, Bartl