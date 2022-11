TSV-Dorfen-Trainer tritt zurück: „Ich könnte nur noch 30 Prozent geben“

Gesundheit geht vor: Deißenböck hört als Trainer auf © FuPa

Christoph Deißenböck hat sein Amt als Cheftrainer des TSV Dorfen niedergelegt. Grund dafür sind seine Bandscheibenprobleme, die ihn nun schon seit etwa zwei Monaten plagen.

Dorfen – „Diese Entscheidung war hart und ist mir sehr schwer gefallen. Es gibt sicher schönere Anlässe im Leben“, stellt er traurig fest. Denn, wie er betont, liegen ihm seine Fußball-Mannschaft, alle Leute im Umfeld und der Verein sehr am Herzen. Allerdings sehe er zu diesem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, als aufzuhören. „Alle im Verein, von der Abteilungsleitung bis zu den vielen ehrenamtlichen Helfern, hauen Woche für Woche 100 Prozent raus – und gerade ich könnte nur noch zu 30 Prozent mein Amt ausüben. Das passt nicht zusammen, und so habe ich mich zu diesem, für mich sehr schweren Schritt, entschlossen“, resümiert er mit Tränen in den Augen.

Abschließend richtet er Dankesworte an alle und betont, dass er „eine superschöne Zeit in Dorfen gehabt habe“. Den Zusammenhalt innerhalb des Klubs, vom Jugendtrainer bis zu den Fans, habe er genossen. Deißenböck betont, dass damit das Kapitel TSV Dorfen für ihn nicht abgeschlossen sei. „Ich werde sicher das eine oder andere Mal auf dem Gelände wieder auftauchen“, sagt er abschließend.

TSV Dorfens Co-Trainer Feckl in neuer Rolle: „hat die volle Rückendeckung des Vereins“

Auch Markus Wetzel, der Sportliche Leiter des TSV, war von den Geschehnissen zunächst sichtlich überrascht, zeigte aber auch Verständnis für die Entscheidung. „Schon seit Oktober konnte Christoph nur noch sporadisch da sein. Mal stand Co-Trainer Armin Feckl an der Linie, und sogar ich musste das Team bei einer Begegnung betreuen“, stellt er fest. Dennoch habe der Verein weiter an Deißenböck festgehalten. Schweren Herzens haben sie jetzt dem Wunsch des Chefcoaches entsprochen, den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen, denn „schließlich geht die Gesundheit immer vor“.

Wetzel würdige die Verdienste des scheidenden Coaches: „Als Christoph die Mannschaft übernommen hat, war Dorfen ein einziges Schlachtfeld.“ Damals sei das Team nur knapp in der Relegation dem Abstieg entronnen. „Jetzt hat er sie zu einem etablierten Bezirksligateam entwickelt. Christoph hat auch immer wieder junge Spieler eingebaut.“

Bis ein neuer Trainer gefunden wird, wird Feckl vorerst die Verantwortung für das Team übernehmen. „Er hat die volle Rückendeckung des Vereins“, meint Wetzel abschließend. (mer)