Warum Florian Neubert nicht Erding/Freisinger Fußballchef wurde - und sich jetzt Finsing freut

Es folgt ein Beispiel für ein Hinterzimmergespräch beim Fußballverband. Ein paar Beispiele, warum Absrachen manchmal gar nicht so schlecht sind. Und das Happyend - zumindest für einen Verein im Landkreis.

Richtig grantig waren die Erdinger Schiedsrichter auf ihrer Versammlung. Florian Neubert, einer der Ihren, darf nicht Vorsitzender im Fußballkreis Donau/Isar (das sind die Kreise Erding, Freising, Ingolstadt und Pfaffenhofen) werden. Aber was heißt hier eigentlich „einer der Ihren“? Denn der 42-Jährige ist ja unser aller Fußball-Flo: Er war auch Spielleiter bei der Jugend und ist es jetzt für die Herren bis zur Kreisklasse. Den Trainerschein (Co-Trainer bei Finsing 3) hat er, und Sportlicher Leiter (JFG Speichersee) ist er auch.

Lieber Fußballverband, gibt’s was Besseres als so einen perfekten Nachfolger für den scheidenden Florian Riepl? Höchstens zwei fähige Kandidaten. Vorhang auf für Elisabeth Bauer aus dem Kreis Pfaffenhofen, bekannt als Sportrichterin und mit guten Auftritten auf vielen BFV-Tagungen. Also, so lasset die Spiele beginnen! Möge der Bessere die Wahl gewinnen.

Aber halt, wir sind ja in einem Verband. Kampfkandidaturen seien da nicht gern gesehen, hört man. Es gab ein Gespräch mit BFV-Bezirkschef Robert Schraudner mit dem entsprechenden Hinweis. „Da will man halt alles schon im Vorfeld geklärt haben“, verrät uns Neubert.

Wir wissen: Sowas kommt an der Basis nicht gut an, weil sie sich frägt: Ist das Mauscheln oder Vorbereitung? Dazu muss man aber einwerfen, dass Überraschungen auch in den Sportvereinen nicht geliebt werden. In den Versammlungen drücken die Vorsitzenden gern bei der Tagesordnung aufs Tempo. Motto: „Vor dem vierten Bier müssen wir durch sein, sonst könnte es bei ,Wünsche und Anträge’ brisant werden.“ In der Tat kommen dann Vorschläge, die zwar nicht immer unfallfrei vorgetragen werden, aber brisant sind.

Kampfabstimmungen gibt’s auch in unseren Clubs selten. Da bräuchte man ja zwei Kandidaten für einen Posten – wie bei Altenerdings Tennislern oder vor Jahren bei der DJK Ottenhofen, wo tatsächlich der Stellvertreter schriftlich gewählt werden musste. Was erstaunlich war, weil sich Jahre zuvor überhaupt kein Vorstand gefunden hatte und der Verein vor der Auflösung stand. Von einer anderen Versammlung im Landkreis gibt’s die Geschichte, dass wirklich jeder Anwesende wegen eines Postens gefragt wurde. Auch jener, dessen Kopf schon auf dem Tisch lag – das war wohl weit nach dem vierten Bier. Er richtete sich kurz auf und sagte feierlich: „Ich nehme die Wahl an – hicks!“

Und dann blicken wir mal kurz in den hessischen Sportkreis Wetterau, wo ein potenzieller Vorsitzender nur kandidieren wollte, wenn man ihm ein Dienstauto zur Verfügung stellen würde. „Könnt Ihr gern machen“, meinte ein anderer, „aber dann bin ich weg“. Muss man erwähnen, dass es sich dabei um den Kassier handelte?

Aber zurück zum Fußballverband: Neubert wird nun nicht für den Vorsitz kandidieren. Die Arbeit als Vertreter der Vereine hätte ihn schon gereizt, aber es gebe auch gute Gründe, sich diesen auch zeitlichen Aufwand zu ersparen. „Außerdem kenne ich Elisabeth sehr lange. Ich komme mit ihr super aus. Sie wird das sicher gut machen.“ Das sei ihm wichtig. Wäre die Konkurrenz eine Pfeife gewesen, hätte er definitiv nicht zurückgezogen.

Trotzdem schade, finden die Fußballer im Landkreis. Vielleicht gar nicht so schlecht, meinen dagegen die Mitglieder des FC Finsing, die am Freitagabend einen neuen Vereinsvorsitzenden gewählt haben. Dreimal dürfen Sie raten, wer es geworden ist...