Im Stadtderby: RW Klettham schüttelt SpVgg Altenerding ab

Von: Daniela Oldach

Teilen

Rot-Weiße Wand: Kein Durchkommen gab es für die Altenerdinger Angreifer. Kletthams Abwehr stand fest. Foto: rola © rola

In der Kreisklasse ist am Wochenende einiges passiert. Der FC Finsing II bleibt nach dem 6:1 gegen Hohenpolding weiterhin Tabellenführer, Klettham siegt gegen Altenerding.

FC Finsing 2 6 FC Hohenpolding 1

„Es war die beste erste Halbzeit, die ich je von meiner Mannschaft gesehen habe“, sagt ein begeisterter Finsinger Spielertrainer Thomas Bonnet. Er selbst hatte nach Vorlage von Felix Loskot den Ball mit rechts in den Winkel zum 1:0 versenkt (3.). Beim 2:0 hatte sich Loskot im Sechzehner durchgesetzt und quer auf Benedikt Schiwietz gelegt, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (10.). Nach einer Hohenpoldinger Ecke klärte Finsing den Ball, Josef Weber schnappte sich die Kugel, lief durch und spielte sie Tom Simml in den Lauf. Simml bediente wiederum Weber, der zum 3:0 einschob (13.). Michael Helneder köpfte das Leder nach Schiwietz-Flanke zum 4:0 in die Maschen (24.). Simml machte freistehend das 5:0 (26.). Daniele Eibl verwandelte einen Elfmeter für die Gäste zum 1:5 (42.). Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Hausherren einen Gang zurück. Auch die Platzverhältnisse waren aufgrund der Witterung nicht mehr ideal. Einen langen Ball von Finsings Keeper Tobias Forchhammer verlängerte Thomas Obermaier per Kopf zu Manuel Fuchs, der alleine aufs Hohenpoldinger Tor zulief und den Ball zum 6:1-Endstand unter die Latte nagelte (77.).

DJK Ottenhofen 2 SVE Berglern 1

„Langsam können wir wieder anpacken, nachdem wir zuletzt viele kranke und verletzte Spieler hatten. Und da kommt der Sieg jetzt gerade recht“, freute sich DJK-Trainer Hans Bruckmeier. Mit einem Schuss ins lange Eck brachte Julian Jaros die DJK in Führung (28.). Markus Morawietz ließ das 2:0 folgen. Eine Flanke von Nico Beikirch-Wehking nahm er in der Luft an und schob ein (36.). „Wir haben seit langem mal wieder 2:0 geführt. Das Gefühl kenne ich schon gar nicht mehr“, meinte Bruckmeier schmunzelnd. Seine Elf war überlegen, Berglern kam mit dem Mittelfeld-Pressing der DJK nur schwer zurecht. In der zweiten Hälfte gab es eine Flut an Gelben Karten. Sebastian Herrmann verkürzte per verwandeltem Elfmeter auf 1:2 (78.). Es entwickelte sich eine Verteidigungsschlacht bis zum Schluss. Berglern drängte auf den Ausgleich, doch DJK-Keeper Andreas Stürzer entschärfte so manch brenzlige Situation. Auf der Gegenseite fehlte der DJK die Cleverness, ihre Konter auch in Tore umzumünzen. DJK-Akteur Thomas Lippacher sah die Ampelkarte (78.), beim SVE sah Thomas Schmid glatt Rot (84.).

RW Klettham 4 SpVgg Altenerding 0

Die Gäste kamen gut aus den Startlöchern und hatten eine glänzende Anfangsphase. Doch Kletthams Spielertrainer und Torwart Florian Leininger ließ nichts anbrennen. Zuerst hielt er einen Altenerdinger Strafstoß (5.), danach entschärfte er so manch brenzlige Situation im Kletthamer Strafraum. Mit der Zeit kamen die Platzherren immer besser ins Spiel. Nach einem Freistoß machte SpVgg-Keeper Jonas Pamer den Ball zur Kerze, er fiel Tobias Paulus vor die Füße, der zum 1:0 einschob (19.). Nach Foul an Daniel Karamatic verwandelte Paulus den fälligen Elfmeter zum 2:0 (29.). Eine Ecke köpfte Florian Simmet zum 3:0 in den Winkel (33.). Das Tor des Tages gelang Karamatic, der seine Gegenspieler wie Slalomstangen umkurvte und mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck den Sack zumachte (72.). „Es war einfach eine Top-Leistung von uns“, meinte RWK-Abteilungsleiter Patrick Tischer zufrieden.

VfB Hallbergmoos 2 2 TuS Oberding 2

Einen zweimaligen Rückstand machte der TuS noch wett. „Schlussendlich muss man mit dem 2:2 zufrieden sein“, meinte Oberdings Pressesprecher Franz Humpl. Nach einem Querpass von der rechten Seite kam der freistehende Mathias Fritsch an den Ball und schob zur VfB-Führung ein (13.). Sehenswert war der Ausgleich. Nach Kombinationsspiel von Sebastian Stemmer und Florian Gerbl steckte Gerbl den Ball durch zu Markus Weber, der einnetzte (29.). In der zweiten Hälfte ließen Gerbl und Robin Schluttenhofer beste Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. Die Hausherren bestraften dies mit ihrer erneuten Führung. Nach einem Angriff über rechts kam Marc Gundel frei zum Schuss (67.). Schluttenhofer gelang jedoch das 2:2. Der über links freigespielte Weber bediente Schluttenhofer, der den Ball über die Linie drückte (76.). TuS-Keeper Alexander Strobl entschärfte in der Schlussphase noch so manchen Hallbergmooser Angriff.

FC Forstern 3 TSV Aspis Taufkirchen 1

„Wir waren deutlich überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen“, meinte FCF-Coach Florian Guggenberger. Doch der tiefe Platz und viele Ausrutscher aufgrund der Witterung verhinderten so manch gute Aktion. Goldrichtig stand hingegen Andreas Freiwald, als er nach schönem Kombinationsspiel zum 1:0 traf (25.). Eine Kopfballvorlage von Bastian Keilhacker nagelte Alexander Huber zum 2:0 unter die Latte (51.). Danach schien das Spiel entschieden zu sein, doch Aspis kämpfte sich wieder heran und verkürzte durch Savvas Georgiaidis auf 1:2 (58.). Per Konter stellte Freiwald aber den alten Endstand wieder her (80.). Forsterns Kicker vergaben noch etliche Kontermöglichkeiten. (VON DANIELA OLDACH)