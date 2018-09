Erding sägt Escher ab, Isen spielt im Derby um den Thron

A-Klassen: Kompakt

In Erdings A-Klassen ist einiges los: Hohenpolding sucht Wiedergutmachung, Isen erwartet den ersten Gradmesser im Derby gegen Lengdorf II, in Fraunberg ist man selbst nach einem 4:1-Sieg unzufrieden und Erding schasst Trainer Escher.

A-Klasse 7

FC Erding 2 – SV Eintracht Berglern (Sa., 12.45 Uhr): Paukenschlag in Erding: Nach dem 1:2 gegen Finsing musste Erdings Trainer Peter Escher den Hut nehmen (Bericht folgt). Interimsmäßig werden nun Cedric Freisleben und Florian Döllel die Mannschaft übernehmen, entweder bis Winter oder bis eben ein neuer Trainer gefunden ist. Nun muss die Trendwende eingeläutet werden: „Die Mannschaft soll eine Reaktion zeigen, weil sie auch nicht das gespielt hat, was sie eigentlich kann“, sagt Fußball-Chef Matthias Köppen. Probleme hat der FCE auf der Towartposition. Daniel Schemmer fällt aus, ein Ersatz ist bisher noch nicht gefunden. Tipp: 1:2

FC Langengeisling 2 – SpVgg Neuching (Sa., 14 Uhr): Vier Punkte holte der FCL aus den vergangenen beiden Partien und kommt langsam in Tritt. Trainer Mateus Gawelek sieht allerdings noch weitere Steigerungsmöglichkeiten: „Vor allem im Spiel nach vorne müssen wir uns noch verbessern.“ Gegen Neuching werde man sich allerdings auf die Defensive konzentrieren. „Sie haben insgesamt eine starke Offensive, nicht nur wegen Zoran Pejic.“ Eine Personalrochade muss Gawelek außerdem vollziehen. Fünf Spieler fehlen, ersetzt werden sie durch Mojeebulah Hamraz, Mario Jon, Thomas Perzl, Daniel Stadler, Christopher Scherm und Patrick Witting. Tipp: 2:3

FC Eitting 2 – SG Reichenkirchen (So., 14 Uhr): Noch keinen Punkt hat der FC Eitting in der neuen Saison geholt. Allerdings waren die vergangenen Spiele sehr knapp. Gegen Langengeisling und Neuching gab es jeweils ein 2:3. Nun soll gegen Reichenkirchen der Bock umgestoßen und die ersten Punkte eingefahren werden. Reichenkirchen hingegen will sich mit einem Sieg der Spitzengruppe annähern. Tipp: 2:3

SpVgg Eichenkofen – FC Schwaig 2 (So., 14.30 Uhr): Eigentlich ist Eichenkofens Abteilungsleiter Markus Lex mit den elf Punkten zum Saisonstart zufrieden. Allerdings stört ihn eine Sache: „Wir kriegen immer blöde Gegentore.“ Mit Schwaig kommt nun eine offensivstarke Mannschaft, die solche Schwächen ausnutzen kann. „Sie sind stark besetzt, aber es kommt natürlich immer auf die Erste an.“ Bei der SpVgg ist die Personaldecke dünn: Jonas Ippisch, Manuel Mundigl, Lukas Leiner und Daniel Steinberg fallen aus. Tipp: 2:1

FC Fraunberg – SC Oberhummel (So., 15 Uhr): Nach der Niederlage gegen Neuching hat sich der FCF gegen Moosinning wieder rehabilitiert – zumindest ergebnistechnisch: „Mit dem Spiel war ich nicht zufrieden“, sagt Trainer Rainer Schmidmüller trotz eines 4:1. „Wir haben gegen Neuching 30 Minuten lang gezeigt, wie wir Fußball spielen könnten. Das müssen wir wieder mal über 90 Minuten machen.“ Mit Christian Limmer steht ein Ausfall fest, hinter einigen anderen Spielern ist noch ein Fragezeichen. Tipp: 3:2

RW Klettham 2 – FC Moosinning 3 (So., 16 Uhr): Nach gutem Saisonstart setzte es für die Kletthamer Reserve drei Niederlagen am Stück. Die Gegner waren mit Neuching, Reichenkirchen und Schwaig allerdings auch namhaft. Mit Moosinning 3 ist man wohl eher auf Augenhöhe und könnte mit einem Sieg sogar vorbeiziehen. Die Gelb-Schwarzen haben nach zwei Siegen in Folge gegen Fraunberg wieder eine Niederlage kassiert und wollen zurück in die Erfolgsspur. Tipp: 2:1

A-Klasse 8

TSV Aspis Taufkirchen 2 – SpVgg Altenerding 2 (So., 13 Uhr): Beide Teams haben nach fünf Spielen noch keinen Punkt und erst ein Tor geschossen. „Wir wollen aber nichts überbewerten“, sagt Aspis-Spielercoach Anastasios Parapanis. Sein Team habe sich gegen gute Gegner achtbar verkauft, nun kämen Kontrahenten, die auf Augenhöhe seien. „Wir haben trotzdem keinen Druck und genießen die Saison.“ Daher sei die Stimmung weiter positiv. Verstärkung aus der Ersten gibt es durch Benjamin König und Tobias Tafelmeier. Tipp: 1:2

FC Forstern 2 – TSV Dorfen 2 (So., 13 Uhr): Die letzten drei Spiele hat Forstern mit je einem Tor Unterschied verloren. Trainer Thorsten Scharmatinat kennt die Gründe: „Wir haben eine junge Mannschaft, die erst in die Liga finden und Erfahrungen machen muss.“ In den Spielen hätten nur Nuancen gefehlt. „Dennoch bin ich nicht beunruhigt.“ Was ihn allerdings stört, ist, dass er immer wieder umstellen muss. So auch gegen Dorfen, denn Adrian Vogelfänger, Lukas Ullmann und Torwart Stefan Unterhaslberger können nicht spielen beziehungsweise werden in der Ersten gebraucht. Tipp: 0:0

TSV Isen – FC Lengdorf 2 (So., 13.30 Uhr): Isen hat bisher die maximale Ausbeute geholt: vier Spiele, vier Siege. „Da waren aber noch keine Gegner aus der oberen Tabellenhälfte dabei“, beschwichtigt Abteilungsleiter Tobias Stangl, der Lengdorf nun als ersten Gradmesser sieht. „Der FCL will uns im Derby vom Thron stürzen.“ Dennoch sieht er sein Team als Favorit. Andreas Oberpriller und Alexander Fischer sind angeschlagen. Tipp: 2:0

TSV Grüntegernbach – FC Inning (So., 15 Uhr): Beide Teams stehen mit sechs Punkten im Mittelfeld der Tabelle und haben daher die gleiche Ausgangslage: Der Gewinner kann sich nach oben orientieren, der Verlierer muss wohl erst mal mit dem Tabellenkeller vorlieb nehmen. Tipp: 2:2

SC Moosen 2 – TSV St. Wolfgang (So., 15 Uhr): Trotz des guten Saisonstarts mit fünf Punkten aus fünf Spielen sagt Moosens Trainer Christian Kopp: „St. Wolfgang ist Aufstiegsfavorit, und wir rechnen uns daher nicht viel aus.“ Mit Glück könne es zu einem Punkt reichen. Grund für den Pessimismus ist vor allem der ausgedünnte Kader: Neben vielen Langzeitverletzten fällt nun auch Alexander Weinzierl aus. „Wir werden den Kader mit Spielern aus der Dritten auffüllen.“ Tipp: 0:3

FC Hohenpolding – BSG Taufkirchen 2 (So., 15 Uhr): Die erste Niederlage musste der FCH gegen St. Wolfgang hinnehmen. „Sie haben es clever gemacht und wir einen schlechten Tag erwischt“, sagt Spielercoach Thomas Bachmaier. Nun geht’s gegen den Verein, für den er noch bis zum Sommer gespielt hat. „Ich kenne viele noch und weiß, dass sie immer offensiv spielen wollen. Zudem haben sie sehr gute Jugendspieler rausbekommen.“ Der Kader ist wieder voll, Johannes Pölsterl und Michael Neumann sind zurück. Tipp: 2:0 il