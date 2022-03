SG Reichenkirchen, TSV Isen und SV Wörth erfolgreich

Von: Dieter Priglmeir

Der TSV Isen war im Testspiel erfolgreich. © Christian Riedel

Die Erdinger Kreismannschaften befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung. Die SG Reichenkirchen, der TSV Isen und SV Wörth gewinnen ihre Spiele.

Erding - Die SG Reichenkirchen scheint für den Ligastart in der Fußball-A-Klasse 7 gewappnet zu sein. Mit einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SV Hörlkofen schloss das Lex-Team die Vorbereitung ab. „Wir waren trotz unvollständigem Kader 90 Minuten die überlegene Mannschaft“, erklärt SGR-Chef Stefan Brandl. Schon nach 15 Minuten sorgten Ludwig Herzog und Spielertrainer Robert Lex für die 2:0-Führung, Hörlkofen wurde nur einmal gefährlich, Reichenkirchens Keeper Justin Tauber, Neuzugang aus Langengeisling, war jedoch auf dem Posten. Tauber agierte dann in Hälfte zwei als Stürmer und traf zum 3:0-Endstand. (vs)

TSV Isen: Müheloser Erfolg

Nie gefährdet war der 2:0-Sieg des TSV Isen auf dem St. Wolfganger Kunstrasen gegen den A-Klassisten TSV Grüntegernbach. Spielertrainer Tiemo Wennrich konnte allerdings daraus „keine großen Rückschlüsse auf die Punktrunde“ ziehen. Beide Mannschaften seien stark ersatzgeschwächt aufgetreten. „Das waren zwei Wundertüten“, sagte Wennrich, der nach einer Freistoßflanke von Andreas Oberprieler per Kopf die Führung erzielte (13.). „Wir sind dominant aufgetreten, waren überlegen, ohne aber besonders gefährlich zu sein“, bilanzierte Wennrich. Das 2:0 verdankte sein Team einem Abwehrschnitzer der Grüntegernbacher im eigenen Strafraum. Andreas Posch nutzte dies kaltschnäuzig aus. Das war in der 53. Minute. Wennrich: „Danach ist das Spiel dahingeplätschert.“ (Dieter Priglmeir)

SV Wörth: Drei Treffer von Paul Bucher

Mit 4:2 Toren gewann der SV Wörth gegen den Kreisklassisten Rot-Weiß Klettham. „Aber für einen finalen Test war das nicht so, dass wir uns jetzt ausruhen können“, sagte Trainer Ewald Rupprecht. „Wir haben wieder zwei Gegentore zu viel kassiert.“ Kapitän Samuel Hawkins hatte den Kreisligisten bereits in der 4. Minute in Führung geschossen. Paul Bucher legte in der zweiten Halbzeit zwei Treffer nach (50. und 61. Minute). Dazwischen hatte Tobias Paulus verkürzt (53.). Als Belmin Dzigum die Rot-Weißen noch mal auf 2:3 heranbrachte, wurde es kurzzeitig spannend, aber Bucher machte mit seinem dritten Treffer alles klar (81.). Rupprecht: „Bis zum Punktspielstart müssen wir noch zulegen und unsere Abwehr stabilisieren.“ (Dieter Priglmeir)