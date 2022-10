Zorro mit verbrannten Augen und andere Spielabsagen

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © privat

Pssst, noch eine Ausrede nötig, weil Ihr heute doch lieber im Biergarten sitzt als auf dem Fußballplatz zu stehen?

Dann eignen sich die zumindest die nächsten zwölf Zeilen nicht, denn folgendes hat nur in den frühen 1990ern funktioniert, als Solarien noch die Strahlung von mittelmäßigen Kernkraftwerken hatte. Ein Erdinger A-Klassen-Trainer erinnert sich an seine Bezirksligazeit in den 1990ern in Niedersachsen.

Gemeinsam mit ein paar Kumpels hatte er am Tag vor dem Spiel noch Sauna und Bräunungsstudio besucht. „Mit den alten Röhren, bei denen man Sonnenbrillen trug“, erklärt er. Weil der Mittelstürmer seines Teams aber auf Komplettbräune stand und nicht wie ein Waschbär rumlaufen wollte, „hat er auf den Augenschutz verzichtet – und sich dermaßen die Augen verbrannte, dass er unmöglich am nächsten Tag spielen konnte“. Offiziell sei es eine Bindehautentzündung gewesen. Was wir bedauern: Der Mittelstürmer wollte mit Zorro-Maske spielen, aber das ging dann dem Coach doch zu weit.

Von einem besonderen Pechvogel erzählt Trainerfuchs Rainer Schmidmüller. Der Mann habe sich des Öfteren ungerecht behandelt gefühlt, wenn er nun auf der Bank saß. Doch als er im Abschlusstraining gesagt bekam, dass er in der Startelf steht, musste er passen: Seine Freundin habe für dieses Wochenende ein Cabrio bei einem Preisausschreiben gewonnen. Da müsse man dann „scho a bisserl rumfahrn.“ Schmidmüller: „Er war dann nicht im Kader.“

Ja, sie haben es nicht leicht, unsere Trainer. Und manchmal kann man sich nur wundern. Wenn zum Beispiel die Geburtstagsfeier der Oma tatsächlich um 19.30 Uhr noch immer nicht beendet ist. Oder wenn Jugendspieler nicht ins Training kommen, weil sie für den Urlaub packen müssen. „Da muss man ja fast schon schmunzeln“, meint Oberdings Coach Fredie Obermeier. Sein Geislinger Kollege Wast Held hat sogar eine kleine Hitliste der besten Absagen gemacht. Und da kommen alle vor: die Jungväter („Baby bekommt die ersten Zähne“), die Bubis („Mama hat mir die Fußballschuhe nicht in die Tasche getan)“, die Antriebslosen („Sehne die Winterpause herbei“), die Beleidigten („Kann nicht, spielen weil ich meine gewünschte Trikotnummer beim letzten Spiel nicht bekommen habe“), die Realisten („Gegner ist laut Tabelle zu stark“), die Verliebten („Muss mit Freundin zu IKEA“) und die, die auf die Work-Life-Balance achten („Bin auf Wellness“).

Ja, Trainer müssen sich mit allerlei Fußballertypen rumschlagen: der Ehrliche („Meine Oma hat diesmal wirklich Geburtstag“), der Optimist („Bin erste nächste Woche wieder dabei, weil ich mir mein Genick gebrochen habe“), der Zwielichtige („Hatten in der Schule einen Drogentest, und ich muss noch auf das Ergebnis warten“), der Wohlbehütete („Kann nicht zum Training kommen, weil es zu stark regnet und meine Mutter mich nicht rauslässt“), der Skeptiker („Finde es unnötig, heute noch zu trainieren“), der Halb-Scharige („Habe nur den linken Schienbeinschoner gefunden“), der TV-Junkie („Love-Island-Finale“), der Öko-Kicker („Kann nicht zum Training komme, weil das Ozonloch zu groß ist“) und der mit dem schlüssigsten Argument („Bin heute nicht beim Spiel dabei. Grund: Ich kann nicht.“). Nein, das ist nicht erfunden. Das haben Trainer auf unserer Fußballplattform fupa aufgelistet.

Manchmal läuft’s aber auch wirklich nur saudumm, wie etwa beim SV Walpertskirchen, als ein Kicker beim Fischen den Angelhaken in die Schulter bekam. „Der Widerhaken musste dann operativ entfernt werden“, erinnert sich Trainer Sepp Heilmeier.

Wie soll man solche Absagen noch steigern? Mit Absagen von Absagen. Ein Spieler hatte sich bei Heilmeier schon vorab für das Derby gegen Hörlkofen entschuldigt, weil dessen Frau in den Wehen lag. „Aber die Kleine war dann so schnell, dass unser Spieler pünktlich zur zweiten Halbzeit auf dem Platz gestanden ist.“ Der WSV gewann das Derby 2:1, was mit dem Jungpapa bei Freibier und Schweinshaxn entsprechend gefeiert wurde.