Erdinger Pass-Staffetten statt Passionsspiele

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © privat

Wir präsentieren: Unsere österliche Fußballmannschaft

Was ist schlimmer als ein Wortspiel? Ein Wortspiel mit Familiennamen. In der Osterausgabe wagen wir es trotzdem, denn wir wissen ja, wie der Hase läuft: In Sachen Humor kannst du es niemals allen recht machen. Deshalb haben wir uns entschieden, noch bevor der Manuel Hahn (FC Inning) dreimal kräht, den Kader für eine Ostermannschaft aufzustellen. Wie das Team heißt?

Ei-tracht Berglern vielleicht? Oder SC Kirch-asch? Wir könnten ja auch den vereinslosen Kirch-bergern was Gutes tun. Suchen Sie es sich einfach aus. Betreut wird die Mannschaft vom oben genannten Spielertrainer gemeinsam mit Finsings Ex-Coach Fredi Ostertag.

Im Tor steht Benjamin Ostermair (FC Schwaig). Und natürlich nominieren wir noch die beiden FC-Erding-Ikonen Andi und Maxi Ostermair sowie den Kletthamer Maxi Osterholzer. Aber keine Angst, der Kader fängt nicht bei O an und hört damit auf. Auf einem O-Bein steht man nicht, das ist ein alter Fußballer-Trinkspruch. Deswegen haben wir nicht nur einiges an O wie Omega, sondern viel Alpha im Kader. Womit wir beim Beginn wären: Wie fängt eine Osternacht an? Fragen wir unsere Experten Constantin Lichti (DJK Ottenhofen) und Hannes Hellfeuer (TSV Dorfen). Unterstützt von Alexander Glanz (BSG Taufkirchen) bringen sie die Flammen zum lodern oder lohern (Lukas und Matthias Loher, BSG Taufkirchen).

Kirchliches und Biblisches Fachpersonal können wir auch aufbieten: Tobias Paulus (RW Klettham), Manuel Engl (TSV Wartenberg), Stefan Adam (SV Eichenried), Munashe Godfrey (SV Wörth), Barnabas Arva ((FC Schwaig) und Lukas Christofori (BSG Taufkirchen). Und wir haben uns erlaubt, Simon Pabst vom TSV Moosburg sowie Andreas Urbin (Eching) und Arber Orbi (derzeit ohne Verein) mitaufzunehmen. Julian Höller (TSV Buchbach), Robert Pilatus (FC Eschenau) und Tobias Judas (SV Röhrenhof) haben wir dafür lieber raus lassen.

Das ist alles zu katholisch oder gar Blasphemie? Natürlich verbinden wir Ostern auch mit Frühling und mit einem langohrigen Tier, das Gefärbtes zum Naschen versteckt. Deshalb dürfen in unserem Osterteam keineswegs fehlen: Johannes Lenz (FC Eitting), Manuel Has-lbauer (SV Wörth), Stefan Haas (FC Moosinning), und Daniele Ei-bl (BSG Taufkirchen). Oder die beiden Benedikt B-Eierl, die nicht beim königsblauen FC Schale 04 kicken, sondern beim FC Eitting bzw. bei der SpVgg Eichenkofen. Geleitet werden freilich sämtliche Spiele von Wolfgang Has-lberger (TSV St. Wolfgang).

Das alles ist Ihnen zu albern? Nicht ärgern, einfach umblättern und denken: Morgen kräht kein Adrian Hahn (nochmal FC Inning) mehr danach, nicht mal Maxi und Florian Henne-berger (SV Eichenried/FC Moosinning) oder Christian Hennel werden darüber groß nachgackern.