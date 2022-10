ERDINGER Weißbier und Anzeiger ehren die besten Schützen: 112 Tragl Bier für die Torjäger

Von: Dieter Priglmeir

Landesliga/Bezirksliga Raffael Ascher (17 Tore): Redakteur Wolfgang Krzizok (r.) gratulierte dem Stürmer des FC Schwaig. © Oldach

Am Donnerstagabend wurden in Erding die Top-Torschützen der Landkreise von Erdinger Weißbier und dem Erdinger Anzeiger geehrt. Eine Menge Bier gabs für die TorjägerInnen.

Erding – Eins trieb unseren Redaktionsleiter Hans Moritz dann doch um: „Ich kenne mich aus, ich bin ja bei der Feuerwehr. Aber: 34 Tragl Bier – wie schafft ihr das?“ Constantin Lichti schmunzelte vielsagend. Natürlich wird beim Verzehr die komplette Ottenhofener Mannschaft mithelfen.

Aus jahrelanger Erfahrung wissen wir: Noch nie hat ein Torschützenkönig das gesamte Bier für sich allein behalten. Das wird auch weiterhin so bleiben – wie auch die Partnerschaft der Heimatzeitung mit dem Erdinger Weißbräu (EWB) zur schönen Tradition geworden ist. Zusammen suchen wir die erfolgreichsten Stürmer und wiegen sie mit reichlich Bier auf. Der Landkreistorjäger bekommt so viele Kisten, wie er Treffer erzielt hat, die Ligen-Könige für jedes zweite Tor ein Tragl (bei ungerader Zahl wurde natürlich aufgerundet). Macht insgesamt 112 Tragl. Zudem gibt’s einen Weißbier-Humpen mit Gravur sowie einen Gutschein für Sportartikel im Wert von 100 Euro.

Bei aller Tradition – diese Neuerung haben wir gern gemacht: Erstmals haben wir auch die besten Stürmerinnen ausgezeichnet – sehr zur Freude von Redaktionschef Moritz, dem, wie er gesteht, der Frauenfußball näher ist als Männerfußball – zumal er zuhause zwei kickende Töchter hat. Und so hieß es bei der Ehrung im Gasthaus Erdinger Weißbräu, zu der die EWB-Eventmanagerinnen Theresa Strohhofer („Wir unterstützen den Amateurfußball im Landkreis mit viel Freude“) und Laura Weweck eingeladen hatten, erst mal Ladies First.

Vom Mittelfeld-Ass zur Vollstreckerin

Landkreistorjägerin wurde Julia John. Mit 33 Treffern schoss sie den FC Langengeisling in die Bezirksoberliga. Die heute 21-Jährige kam einst vom Feldhockey zum Fußball, war aber schon ab der D-Jugend bei der JFG Sempt und dem FCL. Zwei Jahre lang spielte sie zudem in der Jugend-Bundesliga für Wacker München. Kurios: John ist eigentlich Mittelfeldspielerin, mangels Sturmoption beorderte sie Trainer Stefan Karamatic ganz nach vorne – sehr zum Leidwesen der Verteidiger in der Bezirksliga.

Regionalliga bis Bezirksliga Julia John (33 Tore) – Redaktionsleiter Hans Moritz gratulierte der Langengeislinger Torjägerin. © Oldach

Die unglaubliche Quote der Lisa Maier

Nach dem Kreuzbandriss 2017 kam für Lisa Maier im Jahr 2021 der nächste Schock: Diesmal war es der Meniskus. Doch die Stürmerin des FC Schwaig dachte gar nicht daran aufzugeben und verhalf ihrer Mannschaft zum Aufstieg in die Bezirksliga. In elf Spielen erzielte sie 20 Treffer – was für eine Quote. Und das geht übrigens so weiter. In der Bezirksliga hat sie auch schon wieder neunmal zugeschlagen, brauchte dafür nur fünf Spiele.

Kreisliga bis A-Klasse Lisa Maier (20 Tore): Sportchef Dieter Priglmeir zeichnete die Stürmerin des FC Schwaig aus. © Oldach

Erst die Torjägerkrone, dann die Doktorarbeit

Eine ähnliche Quote kann wohl nur einer aufweisen: Constantin Lichti, der Landkreis-Torjäger 2021/22. 18 Mal lief er in der vergangenen Saison für die DJK Ottenhofen auf, 34 Mal ließ er es krachen. Kein Wunder, dass die DJK in die Kreisklasse aufstieg. Und dass sie ihrem Torjäger ein wenig nachweint, denn der 29-Jährige hat die Schuhe an den Nagel gehängt, denn er schreibt gerade seine Doktorarbeit (Thema: Kryptowährungen). Der Stürmer, der einst als Außenverteidiger angefangen hat, ließ aber schon im Sommer durchblicken: Wenn Coach Bruckmeier anruft, dann könne man ja reden. „Aber noch hat er sich nicht gemeldet“, erzählt der Ottenhofener in einer Mischung aus Schmunzeln und leichtem Husten. Er war trotz einer dicken Erkältung zur Ehrung gekommen. Verständlich, dass er sich relativ früh wieder verabschiedete, nicht aber, ohne sich nochmal „für die tolle Veranstaltung und die Ehrungen und Geschenke“ zu bedanken. „Das ist nicht selbstverständlich, und ihr macht da seit Jahren wirklich vielen Spielerinnen und Spielern, generell dem Amateursport, große Freude.“

A-Klasse Constantin Lichti (34 Tore): EWB Projektmanagerin Theresa Strohhofer ehrte Ottenhofens Landkreistorjäger. © Oldach

Tor-Rekord statt Karriere-Ende

Auch Christian Käser bedankte sich für den schönen Abend. Er stürmte einst ebenfalls für die DJK Ottenhofen und kann sich auch noch an den Außenverteidiger Lichti erinnern, wie er schmunzelnd erzählt. Später bildeten sie dann gemeinsam einen DJK-Traumsturm, ehe Käser über Umwege zum SV Walpertskirchen wechselte. Zu verdanken ist dies den Überredungskünsten von SVW-Trainer Sepp Heilmeier, bei dem Käser einst ein berufliches Praktikum machte. Und der den Vollblutstürmer davon überzeugte, nach den Wirren in der Corona-Spielzeit doch nicht mit dem Kicken aufzuhören.

Das Ergebnis: Käser entwickelte sich zum torgefährlichsten Stürmer des Kreisliga-Aufsteigers, der – auch dank der 22-Käser-Tore – zeitweise sogar vom Durchmarsch in die Bezirksliga träumen konnte, ehe das Verletzungspech zuschlug. Davon wollte in Walpertskirchen zwar niemand offen reden, aber Käser macht der Konkurrenz wenig Hoffnung, dass es schlechter wird, ganz im Gegenteil. „Wahnsinn, was wir gerade für eine A-Jugend haben“, schwärmte er frisch unter dem Eindruck eines 8:0-Erfolgs der Jungtalente gegen Altenerding.

Kreisliga Christian Käser (22 Tore): Walpertskirchens Torjäger erhielt die Preise von Reporterin Daniela Oldach. © Krzizok

Der treue Julian

Der meistgejagte Stürmer der Kreisklasse ist Julian Schaumaier – von den Verteidigern und von höherklassigen Vereinen, die ihn Jahr für Jahr zu ködern versuchen. Vielleicht sollten sie es einfach künftig bleiben lassen, denn der technische Einkäufer bei der Firma Gewo ist dem TSV Aspis Taufkirchen nun schon seit 2016 treu. Warum? „Weil für mich der Fußball mehr ist als die Zugehörigkeit zu einer Liga“, sagt er. Gemeinsam kicken, gemeinsam feiern – das sei ihm im Sport wichtig. Und deshalb geht er auch weiterhin für Apsis auf Torejagd. „Aber leider nicht mehr gegen den FC Hörgersdorf“, bedauert er. Das seien immer die heißesten Derbys gewesen. Noch heute ärgere ihn, dass der FCH nach dem Spielabbruch im Relegationsspiel (wir berichteten) absteigen musste.

Kreisklasse Julian Schaumaier (30 Tore): Laura Weweck vom Erdinger Weißbräu zeichnete den Aspis-Stürmer aus. © Oldach

Tore für den Abstiegskampf

Abstieg – das ist derzeit tatsächlich ein Thema beim FC Schwaig. Kaum zu glauben nach den vielen Jahren, in denen es nur aufwärts ging und der älteste Fußballverein im Landkreis von der A-Klasse bis in die Landesliga stürmte. Dass er da im ersten Jahr sensationell auf Platz drei landete, lag nicht zuletzt an Raffi Ascher und seinen 17 Toren. „Heuer läuft’s noch nicht so gut, aber die Liga ist auch extrem eng“, sagt Ascher. In der Tat: Zwei Siege – und der FCS wäre im Tabellenmittelfeld.

In der F 2 spielte Ascher bereits für den FCS und kehrte nach Ausbildungsjahren bei der JFG Sempt Erding zurück zu seinem Heimatverein. Seine Vereinstreue – das unterscheidet Ascher ein bisserl von seinem Lieblingsspieler Zlatan Ibrahimovic. Wenn er allerdings ähnlich lange spielt wie der Schwede, dann holt er sich auch in den späten 2030er Jahren die Krone. Wir von der Heimatzeitung sind da optimistisch – nicht nur wegen Ascher, sondern dass wir auch dann noch die besten Torjägerinnen und Torjäger ehren dürfen.