Erdinger Vereine vor kniffligen Kontrollen: Maskenpflicht auf der Tribüne, nicht auf der Clubterrasse

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Eng geht’s zu auf den Zuschauerrängen. Masken findet man hier selten. Sie bleiben aber Pflicht. © Christian Riedel (Archiv)

3G (Genesen, Geimpft und Getestet) für Spieler, Schiedsrichter sowie Trainer und bei 2G für alle Zuschauer auf dem Platz, Aber was ist mit den Leuten auf der Sportheimterrassen und den Spielern, die das Vorspiel bestritten haben?

Erding – Wundern Sie sich nicht, wenn auf Ihrem Fußballplatz die einen Zuschauer Masken tragen, die anderen dagegen nicht. Letztere schauen sich die Partie womöglich auf der Terrasse des Sportheims an. Und für die Gastro zählen eben andere Vorschriften, als für den Sport. Franz Knittler, Vorsitzender des SV Eintracht Berglern, schildert uns dieses Szenario. Er könne über diese jüngste Corona-Entscheidung nur den Kopf schütteln. Robert Schraudner, Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV), nennt es schlichtweg „Irrsinn“.

Wie berichtet, hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, die Corona-Maßnahmen weitgehend bis 2. April aufrechtzuerhalten. Neben der Maskenpflicht bleibt es auch bei den Zugangsbeschränkungen: 3G (Genesen, Geimpft und Getestet) für Spieler, Schiedsrichter sowie Trainer und bei 2G für alle Zuschauer.

Vierfaches Personal nötig

Für Knittler bedeutet das: weiterhin enormer Personalaufwand vor den beiden Spielen am Sonntag. „Wir brauchen das Vierfache an Leuten“, rechnet er vor. Auf anderen Plätzen sei das anders, „aber wir haben vier Zugänge zum Platz, bei der wir nach der 2G-Regel prüfen müssen“. Also werde er wieder acht Leute abstellen – und sich „auf die eine oder andere Diskussion“ mit den Zuschauern einrichten und notfalls Menschen nachhause schicken, die weder Nachweis auf der App oder Impfausweis dabei haben. „In der Vergangenheit waren die Zuschauer sehr diszipliniert“, betont Knittler.

Das bestätigt auch Markus Wetzel vom TSV Dorfen: „Bisher waren die Leute total verständnisvoll. Wir hatten aber auch erst ein Testspiel zuhause und da nicht die großen Mengen an Zuschauern.“ An diesem Sonntag werde mehr los sein, weiß der Sportliche Leiter des TSV. Denn außer dem Bezirksliga-Spiel (siehe S. 11) steigt ja zuvor noch das Topspiel der Reserve gegen den Nachbarn aus Grüntegernbach. Wetzel: „Das wird für uns organisatorisch sehr herausfordernd. Deshalb hoffen wir auf das Verständnis der Leute.“

Das hatten bisher auch die Fans vom TSV Wartenberg, wie Thomas Rademacher bestätigt: „Es gab nie irgendwelche dreisten Kommentare. Alle Zuschauer haben verstanden, dass wir als Verein nur das umsetzen müssen, was uns vorgegeben wurde.“ Seines Wissens hätten sich auch „so ziemlich alle immer an die Hygiene-Verordnungen und Auflagen gehalten“. Und so wird es auch bleiben, versichert Rademacher: „Wir werden selbstverständlich am Eingang, sprich am Kassenhäuschen, entsprechend kontrollieren. Wir haben auch Hinweisschilder aufgehängt und werden Durchsagen machen, damit sich die Leute an die Vorgaben halten.“

Trotzdem bleibe die Situation knifflig, wie der Wartenberger erklärt: Akteure der Zweiten, die als 3G spielen dürfen, müssten theoretisch nach dem eigenen Spiel das Sportgelände verlassen, weil sie dann ja auch nur noch Zuschauer sind.“ Oder er hält sich – wie eingangs erwähnt – auf der Sportheimterrasse auf. Rademacher: „Zu 100 Prozent lässt sich das nicht alles umsetzen.“ Umso mehr hoffe er, dass die Menschen gerade in der jetzigen Situation mit den hohen Inzidenzzahlen darauf achten, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, Abstände einhalten, Maske tragen und die Hände desinfizieren.

Keine Diskussion mit Verweigerern

Das Problem: Viele sind Corona-müde. Deshalb rechnet auch Knittler mit kritischen Fragen der Zuschauer. „Und dann muss ich verteidigen, was ich eigentlich selbst nicht vertrete“, sagt der Berglerner Vereinschef. Natürlich liege es auch in seinem Interesse, das Infektionsvolumen niedrig zu halten, beteuert er. Aber die jüngste Entscheidung der Politik beurteile er wie BFV-Vize Schraudner: „Mit normalem Menschverstand nicht mehr nachvollziehbar.“

Lesen Sie auch Fußball in Bayern: Wieder Lockerungen für die Profis - heikle Regel für Amateure bleibt Bayern lockert die Corona-Regeln. Spürbar wird das im Sport aber zunächst erneut nur für Profis. Auf Amateur-Fußballer kommt wohl ein Verwaltungs-Problem zu. Fußball in Bayern: Wieder Lockerungen für die Profis - heikle Regel für Amateure bleibt „Extrem schwierig“: BFV pocht auf Änderung von Corona-Regeln für Spieler und Fans Spieler brauchen 2G, Fans 2G-Plus und die Kontrolle muss der Heimverein durchführen. Für den Bayerischen Fußballverband wirkt das kaum umsetzbar. „Extrem schwierig“: BFV pocht auf Änderung von Corona-Regeln für Spieler und Fans

Dass auch die Maskenpflicht bestehen bleibt, wollte Knittler übrigens erst gar nicht glauben. „Aber es ist nun mal so. Wir werden unsere Leute briefen, dass sie auf die Maskenpflicht aufmerksam machen.“ Knittler nimmt’s mit Galgenhumor: „Vielleicht ist es für den Schiedsrichter ganz gut, wenn er durch die Masken nicht alles hört, was manche reinbrüllen.“ Und wenn sich jemand weigert, die Maske zu tragen? Was machen Sie dann, Herr Knitter? „Ganz ehrlich?“, sagt er: „Nix!“