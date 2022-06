Erdings beste Fußballsaison aller Zeiten

Von: Dieter Priglmeir

Die Zahlen lügen nicht: So erfolgreich waren die Fußballclubs im Landkreis Erding noch nie. Warum? Weil sie - egal ob es vorher gut oder schlecht lief - die richtigen Schlüsse gezogen haben.

Am Wochenende werden auch die Frauen die Fußballsaison beenden. Bereits am Samstag hat der FC Forstern 2 mit einem 3:0-Sieg gegen Neuried die Meisterschaft klar gemacht. Damit stellt der Landkreis den Titel in der Bezirksoberliga, in der Bezirksliga (FC Langengeisling) und in der Kreisliga (FC Schwaig).

Und das passt ins Bild, das unsere Fußballclubs heuer abgegeben haben. Es ist die beste Saison aller Zeiten. Das ist Fakt, wenn dafür allein die Ergebnisse als Kriterium gelten. In der kommenden Saison verfügt der Landkreis bei den Frauen über vier Teams von der Bayern- bis zur Bezirksliga, bei den Männern über einen Landes-, vier Bezirksligisten und gleich neun Kreisligisten (alle Absteiger kamen heuer aus Freising). Das war noch nie da.

Warum das so ist? Weil die Vereine sehr viel richtig gemacht haben. Der FC Schwaig hat sich selbst so attraktiv gemacht, dass nicht nur die eigene Goldene Generation an Spielern (insbesondere die Jahrgänge 1995/96) alles für den Club tun, sondern auch die größten Nachwuchstalente aus der Region sich für den ältesten Landverein Oberbayerns interessieren. Das beste Beispiel ist Simon Georgakos, der jetzt eben nicht in einem Münchner oder Ebersberger Verein spielt, sondern im Landkreis Erding. Klar, in den Zeiten des Erfolgs flutscht manches einfach von selbst. Das meiste ist aber harte Arbeit.

Und man kann auch in Zeiten des Misserfolgs vieles richtig machen. Der FC Finsing hat nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Ruhe bewahrt, ist mit Trainer Bernd Häfele in die Kreisliga gegangen – und mit ihm wieder zurückgekehrt. Auch der FC Langengeisling ist nach einer schwierigen Vorrunde in der Bezirksliga nicht hektisch geworden, hat sich in der Winterpause eben nicht mit fünf Bezirksliga-Haudegen verstärkt, sondern auf das Trainerteam Hintermaier/Wilson vertraut und aus eigener Kraft die Klasse gehalten.

Auch der TSV Dorfen hat den Wandel geschafft vom mit einigen Hochkarätern bestückten Bezirksligisten zu einem Team voller Eigengewächse, das deutlich weniger kostet – und das durchaus heimische Publikum überzeugt. Das heißt schon was. Jeder, der selbst schon mal in Dorfen gespielt hat, weiß: Die Fans dort sind schon anspruchsvoll, aber sie sind auch treu. Unabhängig von Liga und Leistung – so viele Stammzuschauer wie der TSV hat kaum ein anderer Verein.

Das gilt auch für den FC Moosinning – zumindest für die Zweite, die in der Kreisklasse mehr Zuschauer hat als die Erste in der Ersten. Heißt es zumindest. Und es stimmt auch. Aber nur, wenn man das Gemeindederby gegen Eichenried als Basis nimmt. Da waren es 650 Leute, während die Bezirksliga-Partie zwischen dem FCM und Saaldorf laut BFV-Angaben ganze 30 Leute sehen wollten. Aber in dem Spiel ging es um die Kreisklassemeisterschaft (gegen den grünen Erzrivalen), in dem anderen um gar nichts mehr. Grundsätzlich wurde aber deutlich lieber (und mehr) Bezirksliga- als Kreisklasse-Fußball geschaut. Ab sofort liegt aber nur noch eine Klasse Unterschied zwischen Erster und Zweiter. Und da darf man gespannt sein, wo es die Zuschauer mehr hinzieht.

Apropos Spannung: Wir freuen uns auf ein zweites Schwaiger Landesliga-Jahr, auf viele Derbys in Bezirks- und Kreisliga – und in der Kreisklasse auf die SpVgg Altenerding, die nach düsteren Jahren eine neue Euphorie entfacht hat und gar keinen Hehl daraus macht, dass die Kreisklasse nur eine Durchgangsstation ist. Das wird – sofern nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht – ein großartiges Fußballjahr. Eigentlich könnt’s morgen schon losgehen. Oder heute.

