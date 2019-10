Erdings Ex-Coach Petkos: „So kann ich die Mannschaft nicht führen“

Erdings Trainer erklärt seinen Rücktritt

von Dieter Priglmeir schließen

Erdings Trainer Petkos wirft hin, weil er sich hintergangen fühlt. Patrick Bigalke springt ein.

Erding – Das Handtuch, das Dimi Petkos warf, flog fünf Tage durch die Luft. Vor der Partie am Samstag bei der BSG Taufkirchen hatte er dem Team mitgeteilt, dass er sein Amt als Trainer des FC Erding abgeben werden. Danach folgten der 3:1-Sieg bei der BSG, eine Feier danach, die die Situation wieder verschärfte, viele Gespräche und nach reiflicher Überlegung die Bestätigung des 44-Jährigen. Es ist Schluss beim FCE.

Aber der Reihe nach: Im Juli übernahm Petkos ein Team, das seit der Winterpause genau einen Punkt gewonnen hatte und aus der Bezirksliga abgestiegen war. Sechs Spieler gingen, drei Leute aus der Kreisklasse beziehungsweise Jugend stießen dazu. „Ich habe sehr viel Energie aufgewendet, um die Mannschaft aus dem Tief zu holen“, sagt Petkos, der auch noch die D-Jugend der JFG Sempt in der BOL trainiert.

„Wir haben auch top Spiele abgeliefert“, sagt er, „aber die Mannschaft versteht sich untereinander einfach nicht.“ Ihm sei es einfach nicht gelungen, die unterschiedlichen Lager zusammenzuführen. „Und dann fährst du nach Taufkirchen und hast genau noch zwölf Spieler zur Verfügung. Der Kader ist einfach zu dünn.“ Er zog die Konsequenzen, die er dem Team noch vor der Partie mitteilte.

Und was macht die Mannschaft, die laut Petkos mit dessen Entscheidung nicht glücklich war? Sie gewinnt einfach überraschend. Alles wieder gut? Hätte passieren können, zumal Ralf Sandner ihn auch noch gebeten habe, das Ganze noch mal zu überdenken. Der anschließende Mannschaftsabend beim Griechen sollte da der passende Rahmen sein. Das Gegenteil war der Fall. „Da sind mir dann ein paar Sachen zu Ohren gekommen, die mir klar gemacht haben. Intern wird gegen mich gearbeitet.“ Mehr wollte Petkos dazu nicht sagen. Eine Zusammenarbeit mit seinem jetzigen Trainerteam sei nicht mehr möglich. „Es gibt immer zwei Meinungen. Auch wenn das Feedback von der Mannschaft immer positiv war – so kann ich die Mannschaft nicht führen.“ Seit Donnerstag steht nun seine Entscheidung endgültig.

Mathias Köppen bedauert die Trennung, „weil Dimi wirklich eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Das war ja ein fast neuer Kader, mit dem er gearbeitet hat. Und wir haben anfangs gleich gut Punkte gesammelt.“ Im Gegensatz zu anderen Vorstandskollegen hatte Erdings Fußballchef aber schon nach Petkos’ Ansage am Samstag keine große Hoffnung mehr. „Wie hätte er denn weitermachen sollen, wenn er schon seinen Rücktritt bekannt gegeben hat?“ Er selbst sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden, sagt Köppen und spricht von „vielen Missverständnissen“, die wohl zu dieser Situation geführt hätten.

Letztlich sei Petkos‘ Entschluss aber „sinnvoll, wenn er das Gefühl hat, dass er seine 100 oder 105 Prozent nicht mehr einbringen kann, die er bisher für den Verein gegeben hat“. Köppen sagt aber auch: „Von uns aus ist eine Trainerentlassung nie zur Debatte gestanden.“

Aber was passiert mit den Spielern, die Petkos nach Erding geholt hat? Da hat Köppen in der Spielersitzung am Donnerstagabend allen klar gemacht: „Wer das grüne Trikot trägt, der spielt nicht für den Herrn Petkos oder Köppen oder Sandner. Er spielt für den FC Erding“.

Interimsmäßig wird nun Patrick Bigalke die Mannschaft übernehmen, der sich zur Trennung nicht groß äußern möchte. „Dass es Differenzen im sportlichen Bereich zwischen Dimi und mir gab, ist kein Geheimnis. Wir werden uns irgendwann mal zusammensetzen und das klären. Ich habe aber seine Arbeit immer geschätzt.“ Alles andere sei Sache der Abteilungsleitung, so Bigalke. „Ich halte mich da raus und werde alles in die Waagschale werfen, um den Verein in der jetzigen Situation zu unterstützen.“

Bigalke ist 43 Jahre alt. 16 Jahre war er für Rot-Weiß Klettham aktiv, seit sieben Jahren ist er Jugendtrainer beim FC Erding beziehungsweise bei der JFG Sempt.