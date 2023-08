Erdinger Kreisklasse: Erste Bewährungsprobe für den Favoriten

Von: Tobias Fischbeck

Teilen

Auf einen harten Kampf, so wie hier im Testspiel gegen Markt Schwaben, dürfen sich die Taufkirchener Konstantin Dworschak (l.) und Alexander Dremel (2. v. r.) auch gegen Türkgücü Erding einstellen. © dominik Findelsberger

BSG Taufkirchen muss zum Auftakt zu Türkgücü.

Landkreis – Gleich am ersten Spieltag der Kreisklasse stehen sich zwei Topteams gegenüber. Nicht selten wird der FC Türkgücü Erding als Mitfavorit genannt. Und die BSG Taufkirchen hat ohnehin den Auftrag, den „Betriebsunfall“ Abstieg schnellstmöglich zu reparieren. „Da der Gegner jahrelang in der Kreisliga war, kann ich nicht viel dazu sagen“, meint Erdings Trainer Benji Tas. Die Vorbereitung konnte sich absolut sehen lassen. Doch es gibt auch Hiobsbotschaften. Während Gjergj Preniqi und Dogukan Beytut im Urlaub weilen, fallen Yasin Sahin und Cengiz Altun verletzt aus. Eine Fragezeichen steht hinter Urlaubs-Rückkehrer Emre Yavuz. Bei der BSG hat man Respekt. „Wir freuen uns auf die neue Saison und auf die neue Liga. Wir konnten uns, anders als in der letzten Saison, relativ gut vorbereiten und sind gut gerüstet“, betont Trainer Thomas Bachmaier. Bei der BSG fallen Julius Heilmeier, Aigner Fabian (beide verletzt), sowie die Urlauber Michael Müller und Dion Heydemann aus.

Außenseiterchancen werden dem SV Eintracht Berglern zugetraut. Mit dem neuen Trainer Flo Leiner möchte man gegen den FC Finsing 2 gut starten: „Alle haben in der letzten Vorbereitungswoche noch einmal gut mitgezogen. Wir sind heiß und wollen das Spiel positiv für uns gestalten“, sagt er. Ausfallen wird Fabian Taubmann. Gegner Finsing hat einen großen Umbruch hinter sich. Nicht nur Trainer Florian Hack ist neu, und so lief die Vorbereitung nicht wirklich rund. „Die Ergebnisse machen nicht zuversichtlich. Trotzdem sind wir absolut motiviert und rechnen uns auf alle Fälle eine kleine Chance aus“, sagt Hack. Langfristig ausfallen werden Stefan Morawitz, Alexander Kindshofer und Benedikt Aschenbrenner. Thomas Fertl fehlt erkrankt, Lucca Stark, Matthias Pfaffenstaller und Benedikt Schiwietz aus privaten Gründen.

Zweimal FCH auf einem Platz, das macht der Aufstieg des FC Hörgersdorf möglich. Der FC Hohenpolding ist Favorit. „Wir wollen natürlich nach einer guten Vorbereitung auch gut in die neue Saison starten und die drei Punkte bei uns behalten“ sagt der neue Coach Malte Keding, der auf Maximilian Nitzl verzichten muss.

Mit neuen Trainern schnell ein Polster nach unten schaffen wollen DJK Ottenhofen und TSV St. Wolfgang. Gabor Buta ist neuer Übungsleiter der DJK, Slobodan Jezildjic beim TSV. „Wir wollen die gute, wenn auch nicht perfekte Vorbereitung in einen Erfolg umwandeln und was Zählbares mitnehmen. Ottenhofen ist ein unangenehmer Gegner“, weiß Jezildjic. Verzichten muss er auf Marco Suchy (verletzt), Philiph Sutilieff (Reha), Sebastian Lory, Alexander Stauch und Manuel Grundner (alle Urlaub).

In der Außenseiterrolle ist der TuS Oberding gegen den neu formierten FC Herzogstadt. „Nach der bescheidenen Vorbereitung wollen wir aber gegen Herzogstadt Punkte holen“, hofft TuS-Pressesprecher Franz Humpl. Verzichten muss man in Oberding auf Julian Renz, Florian Gerbl und Quirin Sepp. Herzogstadt-Trainer Flo Leininger erwartet einen Härtetest: „Die gehören für mich absolut zu den Favoriten.“ Nicht dabei sein können die Urlauber Martin Ferlisch und Kilian Brüderl sowie der verletzte Tom Greckl.