Walpertskirchen reicht Alexy-Treffer – Eitting überrascht in Palzing – Finsinger Befreiungsschlag

Teilen

Sprunggewaltig: Maximilian Kirmeyer (r.) köpft Richtung Finsinger Tor. Keeper Daniel Schröder und Markus Rickhoff sind auf der Hut. Am Ende unterliegt der SV Eichenried 0:3. © Christian Riedel

In der Kreisliga Donau/Isar 2 stand der vierte Spieltag an. Mit dabei waren auch einige Teams aus dem Landkreis Erding.

SV Vötting - FC Moosinning II 1:0

Erst einmal vorbei ist die Moosinninger Serie von drei Spielen ohne Niederlage, wobei die Elf von Spielertrainer Manuel Gröber am Freitagabend eine vermeidbare Niederlage kassierte beim Liganeuling. „Die haben das einfach clever gemacht, der Wille war da bei uns, aber wir konnten uns heute nicht entscheidend durchsetzen“, fasste Gröber die 90 Minuten zusammen. Der Auftakt gehörte dabei noch den Gästen, doch bereits nach fünf Minuten waren die Moosinninger ins Hintertreffen geraten.

Vötting trug einen blitzsauberen Angriff vor, an dessen Ende eine Flanke von rechts in den Strafraum segelte, wo Michael Kronthaler am höchsten stieg und die Kugel einnickte (5.). Diesem frühen Rückstand rannten die FC-Mannen hinterher. Die Elf von Maximilian Peschek stellte es reichlich klug an, platzierte zwei eng gestaffelte Viererketten, an denen es kein Vorbeikommen gab.

Moosinning schaffte es auch nicht, im ersten Durchgang eine zweimalige Überzahl auszunutzen. Erst verabschiedete sich Tobias Hebel für zehn Minuten (10.), Mitte des ersten Durchgangs waren die Gäste dann sogar regulär ein Mann mehr, nachdem Jakob Herrmann nach wiederholtem Foul Gelb-Rot gesehen hatte (39.). Zuvor hatte Moosinning eh Glück gehabt, dass Keeper Tobias Pfanzelt einen Elfmeter parieren konnte. In Durchgang zwei kam Vötting quasi nicht über die Mittellinie, weil aber Stefan Erl und Fehmi Bagci beste Chancen liegen ließen, blieb’s beim knappen 0:1.

FC Finsing - SV Eichenried 3:0

Ein Befreiungsschlag gelang den Bezirksliga-Absteigern aus Finsing mit dem deutlichen Sieg gegen das Landkreis-Sorgenkind. „Endlich“, schnaufte Trainer Thomas Bonnet entsprechend durch. Gerade auch nach dem späten Nackenschlag 48 Stunden vorher in Allershausen habe der Dreier nun schon gut getan, gab Bonnet zu. Dabei begannen die Finsinger reichlich nervös, was sich erst beruhigte, als Kilian Schmitt am Ende einer längeren Passstafette aus 25 Metern trocken zum 1:0 abzog (19.). Und die Hausherren sorgten noch vor dem Pausentee für die Entscheidung, am Ende eines Konters legte Leo Hölzl ab auf Bruder Flo, der noch einen SV-Verteidiger stehen ließ und denn aus kurzer Distanz traf (37.).

In der Folge, vor allem in Durchgang zwei, ließen die Platzherren zu viele Chancen liegen, etwa durch Flo Hölzl und Philipp Tholl. Erst 20 Minuten vor Schluss war das 3:0 besiegelt, nach einem Patzer von SV-Keeper Maximilian Hofmeister stand Tholl nun blitzeblank und konnte ins leere Tor abschließen (69.). „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen und heute gut verteidigt“, lobte Bonnet weiter.

SV Walpertskirchen - SC Moosen 1:0

Groß war die Enttäuschung am Sonntagnachmittag beim Sportclub. Am Rande eines Unentschiedens hatte man den Favoriten, „ein 0:0 wäre durchaus drin gewesen“, ärgerte sich Trainer Marcus Balbach hinterher. Wäre da nicht die 53. Minute und die vermaledeite Ecke gewesen, die an Mann und Maus vorbei in den Strafraum segelte und die Adrian Alexy aus drei Metern über die Linie stocherte. Zuvor hatte Moosen mit Leidenschaft verteidigt, vor allem im ersten Durchgang waren die Hausherren das bessere Team. Julian Jaros, Adrian Alexy und Daniel Schuler vergaben ihre Hochkaräter aber oder scheiterten an SC-Torsteher Julian Walter. Moosen selbst konnte sich nur selten in Szene setzen, was auch daran lag, dass Goalgetter Maxi Bauer teilweise drei Sonderbewacher erhalten hatte.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie dann dahin, ehe Alexy eben nach einer Ecke für die Entscheidung sorgte. Moosen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, ohne sich aber große Chancen zu erspielen. „Das war schon ein verdienter Sieg heute, aber wir hätten es einfacher haben können“, war SV-Coach Josef Heilmeier dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Vor allem kämpferisch habe die Truppe toll agiert, einziges Manko war die Chancenauswertung.

SVA Palzing - FC Eitting 1:2

Durchaus Sorgen machen musste man sich ja schon nach den ersten drei Spielen um den FC Eitting, nun könnte der Elf von Trainer Thomas Zellermayr der Befreiungsschlag gelungen sein. Beim Bezirksliga-Absteiger aus dem Ampertal gelang dem FC der erste Saisonsieg, wenn auch am Ende nicht völlig überzeugend. Dennoch ging das Match denkbar gut los für die Gäste. Nach einem Palzinger Patzer in der Innenverteidigung nahm Felix Zehetmaier das Geschenk dankend an und vollstreckte trocken zur Führung (8.), die bis zur Halbzeit hielt. Auch nach dem Seitentausch waren die Eittinger wieder Nutznießer eines Palzinger Schnitzers in der letzten Reihe, dieses Mal stand Frede Neudecker goldrichtig und erhöhte auf 2:0.

Gelaufen war die Partie aber noch nicht. Denn zum einen verkürzten die Hausherren wenig später. Nach einer Flanke vom Flügel wuchtete Fabian Radlmaier das Leder aus 20 Metern souverän in die Maschen (66.). Zum anderen mussten die Eittinger in der Schlussphase nach Zeitstrafen für Lukas Petermeier (81.) und Andreas Kostorz (86.) in doppelter Unterzahl agieren, hatten aber Glück, dass die Hausherren das am Sonntag nicht auszunutzen wussten.

Spielfrei war die SpVgg Altenerding.