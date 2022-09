Erste Langengeislinger Punktspielpleite seit einem Jahr

BEZIRKSOBERLIGA

Von Dieter Priglmeir schließen

Die ersatzgeschwächter FCL enttäuscht bei der Heimpremiere.

Langengeisling – Die Fußballfrauen des FC Langengeisling haben ihr erstes Punktspiel im Jahr 2022 verloren. Nach einer enttäuschenden Vorstellung hieß es bei der Heimpremiere in der Bezirksoberliga am Ende 1:4 gegen den SV RW Überacker. „Fünf Stammspielerinnen lassen sich auf diesem Niveau einfach nicht ersetzen“, sagte FCL-Trainer Stefan Karamatic nach der Partie.

Der Coach bemängelte aber auch die Passqualität und mangelnde Laufbereitschaft. Die Gäste dominierten schnell und hatten bereits in den ersten 30 Minuten vier dicke Chancen, die Keeperin Steffi Karamatic vereitelte. Als dann Fridos Tomangbe erneut der FCL-Abwehr entwischte, war auch die Torfrau machtlos (39.).

Nach der Pause versuchten die Geislingerinnen die Partie zu drehen, ließen den Ball schön laufen – und kassierten dann einen Doppelschlag. Tomangbe (50.) und Johanna Draude (56.) stellten auf 3:0, aber der FCL gab sich noch nicht geschlagen. Nach einem Freistoß von Claudia Neumair gelang Thesi Widl das 1:3 (76.). Danach drängte die Heimelf auf den Anschlusstreffer, aber Sophia Auer sowie Becky Hawkins scheiterten frei vor Torfrau Isabella Gimmy. In der 80. Minute spielte Hawkins die eingewechselte Johanna Pointner frei, die von der Grundlinie aus den Ball an der Keeperin vorgebracht hatte. Die Kugel kullerte aber die Linie entlang und nicht ins Tor.

„Danach haben wir wieder den Faden und viele entscheidende Zweikämpfe verloren“, kritisierte Karamatic. In der 86. Minute musste er mit ansehen, wie Draude drei FCL-Verteidigerinnen narrte und zum 4:1 traf. Karamatic: „Am Ende war es eine verdiente Niederlage – auch in der Höhe. Mit mehr Willen wäre nach dem Anschlusstreffer vielleicht noch was möglich gewesen, aber 15 Minuten Tempo reichen in dieser Liga nicht.“

FCL-Reserve vergibt zu viele Chancen

Zwei Punkte verschenkt hat die Zweite beim 1:1 in der Kreisklasse gegen die SF Steinsdorf. Die Zuschauer sahen viele Strafraumszenen auf beiden Seiten. Nach zehn Minuten nutzten die Gäste einen ungenauen Rückpass der Geislinger Innenverteidigung zur Führung durch Verena Wasner.

Fortan dominierten die Geislingerinnen, vergaben aber mehrere dicke Chancen. Nadja Hainzl, Zeynep Aydogan und Johanna Pointner scheiterten an der starken Torfrau Alexandra Rimpl.

Mit einigen Umstellungen in der Halbzeit kamen die Geislingerinnen sehr druckvoll aus der Kabine. Stefanie Esser setzte sich in der 53. Minute sehenswert durch und schloss aus spitzem Winkel zum 1:1 ab. Der Ausgleich brachte noch mehr Schwung in die Angriffsbemühungen der Heimelf. Beste Einschussmöglichkeiten boten sich, doch der Ball wollte schlichtweg nicht ins Tor. Ein wenig haderte die Mannschaft auch damit, dass bei einem Handspiel im Steinsdorfer Strafraum die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb.

Die Steinsdorferinnen hatten in der zweiten Halbzeit eine dicke Möglichkeit, als sie bei einem Freistoß die Latte trafen. Mit dem Remis dürften sie aber deutlich zufriedener sein als die FCL-Reserve. DIETER PRIGLMEIR